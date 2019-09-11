Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Все события
Фоторепортажи
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
15Как Овечкин фотографируется со звездами
18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Вандерсон, впервые победивший в ежемесячном опросе, по итогам голосования набрал 24,44% голосов. Второе место занял нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (16,51%), тройку лучших замкнул голкипер Матвей Сафонов (15,91%). В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 24-летний Вандерсон провел за «Краснодар» семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
Менеджер Нурмагомедова назвал возможного следующего соперника
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ
«Девочка на шаре» и дочь Тутберидзе: кто выступит в Челябинске
Стало известно название нового футбольного еврокубкового турнира
«Не парься, это гонки»: Петров рассказал о совете Шумахера
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь