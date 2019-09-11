Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе

Вандерсон, впервые победивший в ежемесячном опросе, по итогам голосования набрал 24,44% голосов. Второе место занял нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (16,51%), тройку лучших замкнул голкипер Матвей Сафонов (15,91%). В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.