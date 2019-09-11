Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Вандерсон, впервые победивший в ежемесячном опросе, по итогам голосования набрал 24,44% голосов. Второе место занял нападающий
В августе 24-летний Вандерсон провел за «Краснодар» семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.