«Локомотив» не будет сносить стадион в Черкизово

«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион — лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для “Локомотива”, и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», — сказал Кикнадзе по телефону.