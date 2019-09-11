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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» не будет сносить стадион в Черкизово

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил РИА Новости, что речи о сносе стадиона «красно-зеленых» в Черкизово не идет, клуб обсуждает идею реконструкции арены, на которой проводит домашние матчи.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» может снести свой стадион и построить на его месте новую арену, а один из двух следующих сезонов провести на домашнем стадионе московского «Динамо».

«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион — лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для “Локомотива”, и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», — сказал Кикнадзе по телефону.

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 27084 человека.

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