«Локомотив» не будет сносить стадион в Черкизово

Ранее в среду известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» может снести свой стадион и построить на его месте новую арену, а один из двух следующих сезонов провести на домашнем стадионе московского «Динамо».
«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион — лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для “Локомотива”, и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», — сказал Кикнадзе по телефону.
Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 27084 человека.