ЦСКА не собирается подписывать Мамаева. И дело не в репутации
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что не будет подписывать полузащитника Павла Мамаева после его освобождения.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что не будет подписывать полузащитника Павла Мамаева после его освобождения.
Мамаев вместе с Александром Кокориным выйдут на свободу по УДО 17 сентября. «Краснодар» уже заявил о намерении расторгнуть контракт с хавбеком. Мамаев уже защищал цвета ЦСКА с 2007 по 2013 год.
— Мамаева будете рассматривать?
— Нет.
— ЦСКА не нужны игроки с негативным имиджем?
— Есть ведь Гогуа.
— Но Гогуа — пока ноунейм.
— По Мамаеву больше чисто футбольные причины. Нет уверенности, что Паша усилит команду. А по его истории, хотя она и некрасивая, скажу, что ребята свою вину искупили. Речь не идет о репутации, именно спортивная составляющая. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов).