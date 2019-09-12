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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА не собирается подписывать Мамаева. И дело не в репутации

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что не будет подписывать полузащитника Павла Мамаева после его освобождения.

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Мамаев вместе с Александром Кокориным выйдут на свободу по УДО 17 сентября. «Краснодар» уже заявил о намерении расторгнуть контракт с хавбеком. Мамаев уже защищал цвета ЦСКА с 2007 по 2013 год.

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— Мамаева будете рассматривать?

— Нет.

— ЦСКА не нужны игроки с негативным имиджем?

— Есть ведь Гогуа.

— Но Гогуа — пока ноунейм.

— По Мамаеву больше чисто футбольные причины. Нет уверенности, что Паша усилит команду. А по его истории, хотя она и некрасивая, скажу, что ребята свою вину искупили. Речь не идет о репутации, именно спортивная составляющая. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов).

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