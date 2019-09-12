«Провинится — будет играть за тарелку супа». В ЦСКА назвали игрока с максимально жестким контрактом

«Что подкупило, Гогуа абсолютно не отрицал все проблемы в прошлом. Рассказал даже больше, чем я знал. Молодец, могу сказать, что отдыхал он красиво. Поклялся, что все в прошлом, что всему свое время. Для того, чтобы помочь ему в соблюдении этого соглашения, контракт с ним заключен максимально жесткий, просто беспрецедентный. Мы такого еще не подписывали. Штрафные санкции? Да, за шаг вправо, шаг влево (улыбается). Обычно хочется, чтобы игрок быстро прочитал свой контракт, потому что это занимает время, каждый пытается отстоять свои интересы. Но тут я сам наставил, чтобы Гогуа прочитал его максимально внимательно. По большому счету, футболист, в случае нарушения дисциплины, остается с 10% от той зарплаты, которую мы согласовали. То есть играет за тарелку супа. Я не беру еще штрафные санкции. Седрик понял, что он подписывает. К тому же одно дело — вот так куролесить в клубах, где не так за этим следят, а другое дело — в ЦСКА. Он понимает, если такое случится у нас, его футбольная карьера закончится. Он может где-то играть, но о серьезных клубах и заработке можно будет забыть. Надеюсь, все эти факторы будут его мотивировать такого не допускать», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».