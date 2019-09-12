Текущие события
Футбол. Сборные
11.09
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
11.09
Бразилия
Перу
01
Футбол. Премьер-лига
13.09
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
13.09
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
13.09
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
13.09
Амьен
Лион
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

У футболиста клуба РПЛ похитили 12 наручных часов на миллионы рублей

Футболист «Краснодара» стал жертвой грабителей: из дома игрока вынесли 12 пар наручных часов общей стоимостью 23 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о российском и бразильском форварде краснодарского клуба Ари. Полиция уже задержала подозреваемого в краже дорогостоящих часов. Нападающему уже вернули шесть пар хронометров. Часть украденного подозреваемый уже успел продать.

Ари выступает в российском чемпионате с 2010 года. Первым клубом бразильца стал столичный «Спартак». С 2013-го Ари выступает за «Краснодар». В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Локомотива» на правах аренды. Вместе с железнодорожниками бразилец стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

В июле 2018-го форвард получил российское гражданство. Ари неоднократно говорил о готовности выступать за сборную России и в ноябре 2018-го дебютировал в составе национальной команды.

В нынешнем розыгрыше РПЛ форварда провел пять матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Михаэль Шумахер пришел в сознание
«Пускай убеждают игрой»: Кокорина и Мамаева ждут в сборной
Хабиб опять не № 1? Все правильно, допингист из США лучше него
Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем
Орсер: Конкуренция среди россиянок поможет Медведевой
«И мяч не понадобился». В Америке издеваются над своей сборной
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 9-го тура РПЛ
IBU оправдал казахстанских биатлонистов. Они пропустили год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь