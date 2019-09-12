Новичок «Спартака» Крал готов дебютировать в матче с «Уралом»

«Спартак» 1 сентября сообщил о переходе полузащитника сборной Чехии Крала из пражской «Славии». В четверг 21-летний футболист провел первую тренировку в составе «красно-белых».
«Меня очень тепло приняли, — сказал Крал, которого цитирует официальный сайт “Спартака”. — Даже немного удивился, что всё так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за “Спартак” уже в эти выходные».
В девятом туре РПЛ «Спартак» примет «Урал» 14 сентября.