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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новичок «Спартака» Крал готов дебютировать в матче с «Уралом»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новичок «Спартака» Алекс Крал заявил, что готов дебютировать за московский футбольный клуб в матче 9-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» 1 сентября сообщил о переходе полузащитника сборной Чехии Крала из пражской «Славии». В четверг 21-летний футболист провел первую тренировку в составе «красно-белых».

«Меня очень тепло приняли, — сказал Крал, которого цитирует официальный сайт “Спартака”. — Даже немного удивился, что всё так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за “Спартак” уже в эти выходные».

В девятом туре РПЛ «Спартак» примет «Урал» 14 сентября.

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