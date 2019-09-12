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19:26 (мск), источник: Sport24

«Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной»

Sport24 — о новом иске в русском футболе.

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Источник: Sport24

С чего все началось и что известно сейчас?

1. Московский «Спартак» подал иск на Андрея Малосолова — известного болельщика ЦСКА и бывшего журналиста, который возглавлял пресс-службы и PR-департаменты сочинской «Жемчужины», РФС и Объединенного чемпионата России и Украины. Причина — пост в твиттере, который появился во время встречи красно-белых и ЦСКА на «Кубке Матч Премьер». «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время», — написал Малосолов после стычки двух подряд стычек Адриано и Набабкина, по итогам которых форвард «Спартака» получил желтую карточку, а защитник ЦСКА был удален.

2. После матча стало известно: «Спартак» закроет Малосолову доступ на стадион. В интервью Sport24 Андрей объяснил, что несильно расстроился: «Во-первых, каких-либо проявлений расизма не допускал. Я назвал поведение футболиста вот таким, и от цвета кожи игрока это никак не зависит. Если бы себя так же повел любой другой футболист «Спартака», он получил бы такую же эмоциональную оценку. Это оценка болельщика, каких в твиттере или фейсбуке десятки или сотни. Но я все-таки не двенадцатый игрок «Спартака», я болельщик ЦСКА, и меня не очень волнуют проблемы непопадания на «Открытие Арену».

Что грозит Малосолову?

Как сообщает «Чемпионат», по итогам рассмотрения заявления, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 282 («Возбуждение ненависти»).

Судебное заседание по делу Малосолова будет рассмотрено Перовским судом 27 сентября. Начало — в 10:00. Болельщику грозят штраф и общественные работы.

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Он поменял свое мнение?

Нет. Вот свежие цитаты Малосолова по делу.

Андрей по-прежнему утверждает, что его твит — не расизм, а поведенческая характеристика и реакция на инцидент. «Когда мой старший трехлетний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: “Хватит обезьянничать”, — объяснил он “Чемпионату”. И добавил: — Фанаты “Спартака” часто оскорбляют Акинфеева, сравнивая его с птицей. Называют Газзаева “псом”, но никто же не пишет заявления в суд».

И будет отстаивать права: «Я не озадачен и не расстроен этим делом. Настроен отстаивать свои права и права других болельщиков, в том числе фанатов “Спартака”, которые теперь могут ходить под статьей, эмоционально обсуждая тот или иной исход матча. Думаю, это излишне ретивая позиция части сотрудников клуба, в том числе связанных с медиадепартаментом. Изучая материалы дела, увидел, что посылы пошли от пресс-службы “Спартака”. Когда других результатов нет, приходится находить их таким образом», — приводит слова Малосолова РБ-Спорт.

Клубы судятся с фанатами — такое уже было?

Самый известный случай — иск «Зенита» к Гулливеру. 11 мая 2014 года Алексей Нестеров (Гулливер) в числе других болельщиков «Зенита» выбежал на поле и ударил Владимира Граната. Арбитр увел команды в раздевалки, матч прекратился, а КДК присудил «Зениту» техническое поражение.

Гранату диагностировали закрытую травму головы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей скулы.

«Зенит» обратился в суд и потребовал от фаната выплаты 350 тысяч рублей за имиджевые и материальные потери. Нестеров подал встречный иск на 1 миллион рублей.

В обоих исках в итоге было отказано.

— «Зенит» посчитал, что по моей вине был прекращен тот злополучный матч с «Динамо», — объяснил Гулливер «Чемпионату». — В итоге клуб решил часть своих убытков переложить на меня. Доказательной платформы там как таковой не было. Мне пришлось подать встречный иск. Не считаю выигранный суд своей личной победой. Думаю, что справедливость восторжествовала.

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