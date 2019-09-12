«Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной»

Источник: Sport24

С чего все началось и что известно сейчас?

1. Московский «Спартак» подал иск на Андрея Малосолова — известного болельщика ЦСКА и бывшего журналиста, который возглавлял пресс-службы и PR-департаменты сочинской «Жемчужины», РФС и Объединенного чемпионата России и Украины. Причина — пост в твиттере, который появился во время встречи красно-белых и ЦСКА на «Кубке Матч Премьер». «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время», — написал Малосолов после стычки двух подряд стычек Адриано и Набабкина, по итогам которых форвард «Спартака» получил желтую карточку, а защитник ЦСКА был удален.

2. После матча стало известно: «Спартак» закроет Малосолову доступ на стадион. В интервью Sport24 Андрей объяснил, что несильно расстроился: «Во-первых, каких-либо проявлений расизма не допускал. Я назвал поведение футболиста вот таким, и от цвета кожи игрока это никак не зависит. Если бы себя так же повел любой другой футболист «Спартака», он получил бы такую же эмоциональную оценку. Это оценка болельщика, каких в твиттере или фейсбуке десятки или сотни. Но я все-таки не двенадцатый игрок «Спартака», я болельщик ЦСКА, и меня не очень волнуют проблемы непопадания на «Открытие Арену».

Что грозит Малосолову?

Как сообщает «Чемпионат», по итогам рассмотрения заявления, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 282 («Возбуждение ненависти»).

Судебное заседание по делу Малосолова будет рассмотрено Перовским судом 27 сентября. Начало — в 10:00. Болельщику грозят штраф и общественные работы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By2ocP9oWU3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By2ocP9oWU3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By2ocP9oWU3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Продлил свой абонемент на матчи ЦСКА в сезоне 2019/20. Инвестировал в клуб 7500₽. Чем больше мы будем заполнять армейские трибуны, тем лучше клубу. Может и зарплату Бекао одолеем). Скоро открытие сезона, парни, давайте вкладывать в ЦСКА активнее! #мыЦСКА #ЦСКА #армейцымосквы #малосолов #rbworld</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/malosolov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Malosolov</a> (@malosolov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-18T13:58:19+00:00">18 Июн 2019 в 6:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Он поменял свое мнение?

Нет. Вот свежие цитаты Малосолова по делу.

Андрей по-прежнему утверждает, что его твит — не расизм, а поведенческая характеристика и реакция на инцидент. «Когда мой старший трехлетний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: “Хватит обезьянничать”, — объяснил он “Чемпионату”. И добавил: — Фанаты “Спартака” часто оскорбляют Акинфеева, сравнивая его с птицей. Называют Газзаева “псом”, но никто же не пишет заявления в суд».

И будет отстаивать права: «Я не озадачен и не расстроен этим делом. Настроен отстаивать свои права и права других болельщиков, в том числе фанатов “Спартака”, которые теперь могут ходить под статьей, эмоционально обсуждая тот или иной исход матча. Думаю, это излишне ретивая позиция части сотрудников клуба, в том числе связанных с медиадепартаментом. Изучая материалы дела, увидел, что посылы пошли от пресс-службы “Спартака”. Когда других результатов нет, приходится находить их таким образом», — приводит слова Малосолова РБ-Спорт.

Клубы судятся с фанатами — такое уже было?

Самый известный случай — иск «Зенита» к Гулливеру. 11 мая 2014 года Алексей Нестеров (Гулливер) в числе других болельщиков «Зенита» выбежал на поле и ударил Владимира Граната. Арбитр увел команды в раздевалки, матч прекратился, а КДК присудил «Зениту» техническое поражение.

Гранату диагностировали закрытую травму головы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей скулы.

«Зенит» обратился в суд и потребовал от фаната выплаты 350 тысяч рублей за имиджевые и материальные потери. Нестеров подал встречный иск на 1 миллион рублей.

В обоих исках в итоге было отказано.