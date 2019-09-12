«Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной»
Sport24 — о новом иске в русском футболе.
Sport24 — о новом иске в русском футболе.
С чего все началось и что известно сейчас?
1. Московский «Спартак» подал иск на Андрея Малосолова — известного болельщика ЦСКА и бывшего журналиста, который возглавлял
2. После матча стало известно: «Спартак» закроет Малосолову доступ на стадион. В интервью Sport24 Андрей объяснил, что несильно расстроился: «Во-первых,
Как сообщает «Чемпионат», по итогам рассмотрения заявления, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 282 («Возбуждение ненависти»).
Судебное заседание по делу Малосолова будет рассмотрено Перовским судом 27 сентября. Начало — в 10:00. Болельщику грозят штраф и общественные работы.
Нет. Вот свежие цитаты Малосолова по делу.
Андрей
И будет отстаивать права: «Я не озадачен и не расстроен этим делом. Настроен отстаивать свои права и права других болельщиков, в том числе фанатов “Спартака”, которые теперь могут ходить под статьей, эмоционально обсуждая тот или иной исход матча. Думаю, это излишне ретивая позиция части сотрудников клуба, в том числе связанных с медиадепартаментом. Изучая материалы дела, увидел, что посылы пошли от
Самый известный случай — иск «Зенита» к Гулливеру. 11 мая 2014 года Алексей Нестеров (Гулливер) в числе других болельщиков «Зенита» выбежал на поле и ударил Владимира Граната. Арбитр увел команды в раздевалки, матч прекратился, а КДК присудил «Зениту» техническое поражение.
Гранату диагностировали закрытую травму головы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей скулы.
«Зенит» обратился в суд и потребовал от фаната выплаты 350 тысяч рублей за имиджевые и материальные потери. Нестеров подал встречный иск на 1 миллион рублей.
В обоих исках в итоге было отказано.
— «Зенит» посчитал, что по моей вине был прекращен тот злополучный матч с «Динамо», — объяснил Гулливер «Чемпионату». — В итоге клуб решил часть своих убытков переложить на меня. Доказательной платформы там как таковой не было. Мне пришлось подать встречный иск. Не считаю выигранный суд своей личной победой. Думаю, что справедливость восторжествовала.