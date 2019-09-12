Васина прооперировали в Германии
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Отмечается, что Васину провели «ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава», которую ранее оперировали в клинике в Риме. Сроки возвращения игрока в строй не называются.
В нынешнем сезоне 30-летний Васин сыграл четыре матча за ЦСКА.