Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.09
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
13.09
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
13.09
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
13.09
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
13.09
Мальорка
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
14.09
Луч
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
11Россия в гостях победила Шотландию
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Васина прооперировали в Германии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что Васину провели «ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава», которую ранее оперировали в клинике в Риме. Сроки возвращения игрока в строй не называются.

В нынешнем сезоне 30-летний Васин сыграл четыре матча за ЦСКА.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Смотрит гонки и уже не прикован к креслу: что известно о состоянии Шумахера
Эта русская красотка сменила сферу деятельности и не прогадала
Главная надежда российской легкой атлетики проиграла перед ЧМ
Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову
«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Баскетбольная сборная США снова проиграла на чемпионате мира
Белорусский футболист заявил, что хотел «втащить» Гвардьоле
Российские волейболисты победили в матче чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь