Дуглас Сантос: Дзюба постоянно что-то говорит. Но я не понимаю его шутки
Эксклюзивное интервью бразильского новичка «Зенита», которого чемпионы России минувшим летом приобрели у «Гамбурга».
Эксклюзивное интервью бразильского новичка «Зенита», которого чемпионы России минувшим летом приобрели у «Гамбурга».
— У вас родилась дочь,
— Было очень сложно возвращаться. Я счастлив быть отцом. Когда я приехал и увидел ее крошечную, сердце чуть не разорвалось от нежности. Огромное чувство радости. Для нас это первый ребенок и это прекрасное чувство. Но в то же время вернуться обратно было важно, потому что я люблю свою работу. И, конечно, теперь меня переполняют эмоции.
— Ваша семья в Бразилии? Когда планируете перевезти ее в Петербург?
— Пока в Бразилии. Но через три месяца дочка уже сможет путешествовать, мы ждем пока пройдет этот срок. Надеюсь, все будет в порядке, и к концу октября они уже будут здесь.
— Где вы обосновались в городе?
— Я живу на Крестовском острове, рядом со стадионом.
— «Зенит» три года не играл в Лиге чемпионов, сейчас группа непростая. Кто фаворит?
— Наши соперники постоянные участники Лиги чемпионов, очень сильные команды. Нужно быть на сто процентов готовыми — как физически, так и ментально, — чтобы иметь возможность достичь нужного результата.
— Что вы знаете о «Лионе» — первом сопернике по группе? Там ведь играет Мемфис Депай.
— Он — прекрасный игрок, находится в невероятной форме. С ним нужно быть очень внимательными и постараться его нейтрализовать. Но для начала у нас матч чемпионата России (с тульским «Арсеналом». — Прим. «СЭ»). Нужно быть готовыми к нему.
— Вы играли против «Лейпцига» за «Гамбург». Кого можете выделить в этой команде?
— Не уверен, играет ли сейчас Тимо Вернер там. Играет, да? Очень быстрый и умный игрок. Каждое его движение опасно. Его выделил бы в первую очередь.
— 10 дней назад вы сыграли в главном матче для «Зенита» со «Спартаком». Перед игрой чувствовалось, что это действительно большой матч?
— Да, чувствовалось. Это особенный матч, особенная атмосфера. Понимали, что будет сложно, но не имели права проигрывать. Провели отличную игру, забили гол и смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Так что все закончилось хорошо.
— Вообще вы знали до трансфера, что «Спартак» для «Зенита», как «Барселона» для «Реала»?
— Знал. Но не понимал этих ощущений изнутри. «Спартак» — «Зенит» — большое противостояние не только для России, но и всего мира. Во многих СМИ об этом говорится, даже в зарубежных. Так что для меня было очень важно сыграть в такой встрече.
— Можете сравнить эту игру по накалу и атмосфере с
— Могу сравнить это с финалом Кубка Бразилии, где я в составе «Атлетику Минейру» играл против «Крузейру». Болельщики вели себя очень агрессивно, эмоции похожи. Тогда мы тоже смогли победить. Это был очень важный трофей, который мы выиграли у принципиального соперника.
— После игры Марат Сафин сказал, что «Спартак» играл на уровне второй лиги Испании. Согласны?
— С моей точки зрения, нет. Но он смотрел матч с трибуны, поэтому имеет право на любое мнение. Я не могу с ним согласиться или нет. Я не играл с командой из второго дивизиона, не с чем сравнивать.
— Вместе с вами на одном фланге играл Юрий Жирков. Он забил единственный гол, сейчас за сборную России провел два отличных матча. Вы помните, сколько ему лет?
— 36?
— Да. Вас не удивляет, что он в 36 лет настолько силен?
— Конечно, удивляет. Я сам бы хотел доиграть до такого возраста, ведь футбол — это трудный вид спорта. И в 36 играть так — это
— Они одного года с Дани Алвесом. Кто из них сейчас круче?
— Да, их можно сравнить. Мы все понимаем, что у них приличный возраст. Для меня их уровень — сумасшествие. Они прекрасно действуют не только в обороне, но и в атаке. Уверен, оба доиграют до 40 лет.
— А в сборной России помимо Жиркова зажигает еще один крайний защитник Мариу Фернандес. Как вы думаете, он бы усилил сейчас сборную Бразилии?
— Он стал бы отличным игроком для Бразилии, но туда тяжело попасть. Он точно пришелся бы там ко двору. Мариу — прекрасный футболист, думающий, отлично выполняющий свои функции. Так что точно не затерялся бы.
— Как в Бразилии относятся к тому, что многие местные игроки принимают гражданство других стран?
— Я не слышал много мнений. Но при этом, когда
— Сами могли бы играть за Россию?
— У меня есть товарищеский матч, поэтому не знаю, могу ли выступать за Россию. Надо проверить. А еще у меня золото с Бразилией (U-23) на Олимпиаде в Рио.
— Каково это — быть олимпийским чемпионом?
— Не только для меня, но и для всей Бразилии это была большая радость. Ведь мы давно не брали золото Олимпиады. Выиграть у Германии, чья страна одержала такую победу над нами на чемпионате мира, было важно. Мы работали на каждой тренировке для этого успеха.
— Где храните медаль?
— У отца в Бразилии.
— Вы играли с Неймаром. Какой он в жизни? Общаетесь ли сейчас?
— Мы не общаемся. Много людей его окружают. Для меня это был невероятный опыт, я многому у него научился. Последние два года жизни он провел не так хорошо, как хотел бы. Но сейчас с чистой и свежей головой, надеюсь, он покажет того самого Неймара. На протяжении девяти лет он является футболистом высочайшего уровня и еще всем все докажет.
— Помогаете ли вы в адаптации Малкому?
— Да, стараюсь, если он спрашивает. Но и для меня самого пока многое в новинку. Для меня было важно, что появился еще один бразилец в команде. Это здорово, когда можно встретиться, поговорить и вместе поужинать. Рад, что он здесь. Надеюсь, он скоро вернется в игру.
— Известно, что Малком собирается учить русский. А вы?
— Да, я очень хотел бы изучить базовый русский. Это важно для моей жизни в России — выучить основные выражения, связанные с футболом и повседневной жизнью. Хочется завести
— Дзюба не учит?
— Нет, шутки его не понимаю. Но он знает,
— Что например?
— Fala (говори. — Прим. «СЭ»). Когда идет матч, постоянно это говорит.
— Когда в «Зените» был Халк, Артем называл его «наш любимый толстячок». Вам он дал прозвище?
— Пока нет, но, я уверен,
— Как вас называют в команде?
— В Германии меня называли Дуги, поэтому Тимощук меня называет также. В основном — Дуглас.
— У вас внутри команды нет соревнования между бразильцами и аргентинцами?
— Это все осталось в прошлом. Может, раньше, когда в одной команде могли встретиться бразильцы и аргентинцы. Сейчас со всеми прекрасно ладим и общаемся. Но когда дело доходит до сборных, здесь начинается соперничество.
— У вас уже есть любимые места в Петербурге?
— Если после тренировки есть время, выбираюсь в центр. Гуляю и знакомлюсь с городом. Если времени меньше, смотрю сериалы или играю в приставку.
— Какой последний сериал посмотрели?
— «13 причин почему».
— Какой из соборов и дворцов вам больше всего нравится?
— Пока еще нет любимого места. Но мы были с командой в Главном штабе Эрмитажа. Там мне очень понравилось.
— Ваш отец — водитель автобуса. Вы сами умеете водить автобус?
— Отец был водителем автобуса, но сейчас нет. Я сам не умею, нет нужной водительской категории.
— Если бы не стали футболистом, были бы водителем автобуса? Или
— Не знаю. В феврале 2011-го я проходил просмотр в Бразилии. И я сказал отцу, что если не пройду его, пусть отправляет меня на курсы по вождению автобусов. Нужно было зарабатывать деньги. Как видите, стал футболистом.