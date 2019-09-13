Дуглас Сантос: Дзюба постоянно что-то говорит. Но я не понимаю его шутки

Источник: Спорт-Экспресс

— У вас родилась дочь, из-за этого к тренировкам вы приступили на несколько дней позже. Тяжело было покидать дом и возвращаться в Санкт-Петербург?

— Было очень сложно возвращаться. Я счастлив быть отцом. Когда я приехал и увидел ее крошечную, сердце чуть не разорвалось от нежности. Огромное чувство радости. Для нас это первый ребенок и это прекрасное чувство. Но в то же время вернуться обратно было важно, потому что я люблю свою работу. И, конечно, теперь меня переполняют эмоции.

— Ваша семья в Бразилии? Когда планируете перевезти ее в Петербург?

— Пока в Бразилии. Но через три месяца дочка уже сможет путешествовать, мы ждем пока пройдет этот срок. Надеюсь, все будет в порядке, и к концу октября они уже будут здесь.

— Где вы обосновались в городе?

— Я живу на Крестовском острове, рядом со стадионом.

— «Зенит» три года не играл в Лиге чемпионов, сейчас группа непростая. Кто фаворит?

— Наши соперники постоянные участники Лиги чемпионов, очень сильные команды. Нужно быть на сто процентов готовыми — как физически, так и ментально, — чтобы иметь возможность достичь нужного результата.

— Что вы знаете о «Лионе» — первом сопернике по группе? Там ведь играет Мемфис Депай.

— Он — прекрасный игрок, находится в невероятной форме. С ним нужно быть очень внимательными и постараться его нейтрализовать. Но для начала у нас матч чемпионата России (с тульским «Арсеналом». — Прим. «СЭ»). Нужно быть готовыми к нему.

— Вы играли против «Лейпцига» за «Гамбург». Кого можете выделить в этой команде?

— Не уверен, играет ли сейчас Тимо Вернер там. Играет, да? Очень быстрый и умный игрок. Каждое его движение опасно. Его выделил бы в первую очередь.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/douglassantos06/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Douglas Santos</a> (@douglassantos06) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-29T19:28:31+00:00">29 Авг 2019 в 12:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» и «Спартак»

— 10 дней назад вы сыграли в главном матче для «Зенита» со «Спартаком». Перед игрой чувствовалось, что это действительно большой матч?

— Да, чувствовалось. Это особенный матч, особенная атмосфера. Понимали, что будет сложно, но не имели права проигрывать. Провели отличную игру, забили гол и смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Так что все закончилось хорошо.

— Вообще вы знали до трансфера, что «Спартак» для «Зенита», как «Барселона» для «Реала»?

— Знал. Но не понимал этих ощущений изнутри. «Спартак» — «Зенит» — большое противостояние не только для России, но и всего мира. Во многих СМИ об этом говорится, даже в зарубежных. Так что для меня было очень важно сыграть в такой встрече.

— Можете сравнить эту игру по накалу и атмосфере с каким-то дерби, в котором вы играли?

— Могу сравнить это с финалом Кубка Бразилии, где я в составе «Атлетику Минейру» играл против «Крузейру». Болельщики вели себя очень агрессивно, эмоции похожи. Тогда мы тоже смогли победить. Это был очень важный трофей, который мы выиграли у принципиального соперника.

— После игры Марат Сафин сказал, что «Спартак» играл на уровне второй лиги Испании. Согласны?

— С моей точки зрения, нет. Но он смотрел матч с трибуны, поэтому имеет право на любое мнение. Я не могу с ним согласиться или нет. Я не играл с командой из второго дивизиона, не с чем сравнивать.

Жирков и Дани Алвес

— Вместе с вами на одном фланге играл Юрий Жирков. Он забил единственный гол, сейчас за сборную России провел два отличных матча. Вы помните, сколько ему лет?

— 36?

— Да. Вас не удивляет, что он в 36 лет настолько силен?

— Конечно, удивляет. Я сам бы хотел доиграть до такого возраста, ведь футбол — это трудный вид спорта. И в 36 играть так — это что-то невероятное. Надеюсь, также буду продолжать выступления до 36, в том числе за сборную.

— Они одного года с Дани Алвесом. Кто из них сейчас круче?

— Да, их можно сравнить. Мы все понимаем, что у них приличный возраст. Для меня их уровень — сумасшествие. Они прекрасно действуют не только в обороне, но и в атаке. Уверен, оба доиграют до 40 лет.

— А в сборной России помимо Жиркова зажигает еще один крайний защитник Мариу Фернандес. Как вы думаете, он бы усилил сейчас сборную Бразилии?

— Он стал бы отличным игроком для Бразилии, но туда тяжело попасть. Он точно пришелся бы там ко двору. Мариу — прекрасный футболист, думающий, отлично выполняющий свои функции. Так что точно не затерялся бы.

— Как в Бразилии относятся к тому, что многие местные игроки принимают гражданство других стран?

— Я не слышал много мнений. Но при этом, когда кто-то из бразильцев, играющих за другие сборные, проявляет себя, то появляются новости о том, что он мог бы играть за нас. Мое мнение: попасть в сборную Бразилии очень трудно, так что каждый игрок принимает решение персонально. Если футболист понимает, что на его позиции большая конкуренция, то выступает за другую страну.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B06GRfCB3z9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B06GRfCB3z9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/douglassantos06/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Douglas Santos</a> (@douglassantos06) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-08T15:19:30+00:00">8 Авг 2019 в 8:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неймар и Малком

— Сами могли бы играть за Россию?

— У меня есть товарищеский матч, поэтому не знаю, могу ли выступать за Россию. Надо проверить. А еще у меня золото с Бразилией (U-23) на Олимпиаде в Рио.

— Каково это — быть олимпийским чемпионом?

— Не только для меня, но и для всей Бразилии это была большая радость. Ведь мы давно не брали золото Олимпиады. Выиграть у Германии, чья страна одержала такую победу над нами на чемпионате мира, было важно. Мы работали на каждой тренировке для этого успеха.

— Где храните медаль?

— У отца в Бразилии.

— Вы играли с Неймаром. Какой он в жизни? Общаетесь ли сейчас?

— Мы не общаемся. Много людей его окружают. Для меня это был невероятный опыт, я многому у него научился. Последние два года жизни он провел не так хорошо, как хотел бы. Но сейчас с чистой и свежей головой, надеюсь, он покажет того самого Неймара. На протяжении девяти лет он является футболистом высочайшего уровня и еще всем все докажет.

— Помогаете ли вы в адаптации Малкому?

— Да, стараюсь, если он спрашивает. Но и для меня самого пока многое в новинку. Для меня было важно, что появился еще один бразилец в команде. Это здорово, когда можно встретиться, поговорить и вместе поужинать. Рад, что он здесь. Надеюсь, он скоро вернется в игру.

— Известно, что Малком собирается учить русский. А вы?

— Да, я очень хотел бы изучить базовый русский. Это важно для моей жизни в России — выучить основные выражения, связанные с футболом и повседневной жизнью. Хочется завести каких-то знакомых в России. Но пока учителя нет.

Дзюба и автобус

— Дзюба не учит?

— Нет, шутки его не понимаю. Но он знает, какие-то слова на испанском и португальском. Постоянно что-то говорит.

— Что например?

— Fala (говори. — Прим. «СЭ»). Когда идет матч, постоянно это говорит.

— Когда в «Зените» был Халк, Артем называл его «наш любимый толстячок». Вам он дал прозвище?

— Пока нет, но, я уверен, что-то придумает.

— Как вас называют в команде?

— В Германии меня называли Дуги, поэтому Тимощук меня называет также. В основном — Дуглас.

— У вас внутри команды нет соревнования между бразильцами и аргентинцами?

— Это все осталось в прошлом. Может, раньше, когда в одной команде могли встретиться бразильцы и аргентинцы. Сейчас со всеми прекрасно ладим и общаемся. Но когда дело доходит до сборных, здесь начинается соперничество.

— У вас уже есть любимые места в Петербурге?

— Если после тренировки есть время, выбираюсь в центр. Гуляю и знакомлюсь с городом. Если времени меньше, смотрю сериалы или играю в приставку.

— Какой последний сериал посмотрели?

— «13 причин почему».

— Какой из соборов и дворцов вам больше всего нравится?

— Пока еще нет любимого места. Но мы были с командой в Главном штабе Эрмитажа. Там мне очень понравилось.

— Ваш отец — водитель автобуса. Вы сами умеете водить автобус?

— Отец был водителем автобуса, но сейчас нет. Я сам не умею, нет нужной водительской категории.

— Если бы не стали футболистом, были бы водителем автобуса? Или кем-то другим?