Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
21:30
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
14.09
Луч
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Цорн: Федун сказал мне построить клуб по европейскому образцу и навести порядок

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о своей работе в клубе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мне эта работа нравится, я развиваюсь, двигаюсь дальше в своей карьере. Раньше у меня не было такого количества подчинённых, с которыми надо общаться, руководить. Плюс я отвечаю не только за спортивную часть, но и за общее развитие клуба. В целом всем доволен и считаю, что пока я неплохо справляюсь.

Согласился бы ли я, если бы в один момент мне представили человека, близкого к тренеру, и сказали: «Решения по трансферам будет принимать он»? Думаю, что такого не будет. Леонид Арнольдович вряд ли хочет подобного в клубе. Когда я пришёл на эту работу, он сказал: «Выстраивай клуб по европейскому образцу. Наводи порядок». У нас чёткая структура. Я — генеральный и спортивный директор. Наши трансферы мы согласовываем с советом директоров и главным тренером. Вот и всё, — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Читайте также
Федун, Цорн и Шюррле снова сделают «Спартак» чемпионом
Во время загрузки произошла ошибка.
31 июля© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Проблемы с календарем РПЛ. Внезапно подкралась Лига чемпионов
Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову
«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
UEFA обрисовал ландшафт европейских клубных турниров
Белорусский футболист заявил, что хотел «втащить» Гвардьоле
СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь