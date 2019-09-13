«Не представлял масштабов». Новичок «Спартака» Ларссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве

Источник: РИА "Новости"

«Поселился в центре Москвы, пока живу в гостинице. Скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами. Мне здесь нравится. Мы жили в Барселоне, но тогда я был еще подростком, несамостоятельным. А сейчас я в Москве сам по себе, и это совсем иначе воспринимается.

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Есть ли моменты, которые удивили с неприятной стороны? Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов.

Сильно ли сомневался, когда получил приглашение из России? Нет. Изначально знал, что «Спартак» — реально большой клуб. Плюс меня впечатлил профессионализм, который проявили красно-белые в переговорах, — заявил Джордан, по словам которого, его отец знаменитый в прошлом нападающий Хенрик Ларссон собирается посетить Москву.