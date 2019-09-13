ФК «Оренбург» устранил проблемы с микст-зоной на стадионе «Газовик»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило «Оренбургу» проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе «Газовик» до 15 сентября включительно. Одной из претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками.

«Микст-зона готова. Все обещания, которые мы давали по микст-зоне, мы выполнили. 105 квадратных метра, есть кондиционеры, возможность подводки оптоволокна — все как надо. Знаю, что сегодня к нам приезжал инспектор из РПЛ, результатов пока не знаю», — заявил Кияев.