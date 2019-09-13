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17:32 (мск), источник: ТАСС

ФК «Оренбург» устранил проблемы с микст-зоной на стадионе «Газовик»

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» завершил работы по усовершенствованию микст-зоны на стадионе «Газовик», вскоре ожидается вердикт комиссии Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в пятницу заявил президент клуба Владимир Кияев.

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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило «Оренбургу» проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе «Газовик» до 15 сентября включительно. Одной из претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками.

«Микст-зона готова. Все обещания, которые мы давали по микст-зоне, мы выполнили. 105 квадратных метра, есть кондиционеры, возможность подводки оптоволокна — все как надо. Знаю, что сегодня к нам приезжал инспектор из РПЛ, результатов пока не знаю», — заявил Кияев.

После восьми туров «Оренбург» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе пять очков. В следующем туре «Оренбург» дома примет казанский «Рубин», игра пройдет в воскресенье.

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