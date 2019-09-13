ФК «Оренбург» устранил проблемы с микст-зоной на стадионе «Газовик»
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» завершил работы по усовершенствованию
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» завершил работы по усовершенствованию
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило «Оренбургу» проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе «Газовик» до 15 сентября включительно. Одной из претензий к стадиону были недоделки в
«Микст-зона готова. Все обещания, которые мы давали по
После восьми туров «Оренбург» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе пять очков. В следующем туре «Оренбург» дома примет казанский «Рубин», игра пройдет в воскресенье.