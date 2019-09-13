Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Анже
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
14.09
Луч
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси и Кузяев в старте хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 9-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Наверх

Встреча начнется в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Жирков, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер.

Стартовый состав «Арсенала»: Левашов — Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр — Денисов, Берхамов, Ткачев, Костадинов — Луценко, Эв. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Контракты русских защитников в НХЛ. Проворов обогнал всех легенд
Зидан проваливается в «Реале». Кажется, Перес им воспользовался
Загитова в 2019 году не сдала ни одного допинг-теста РУСАДА
Ковалев и Альварес договорились о поединке 2 ноября в США
Месси не играет уже месяц. Когда он вернется на поле?
СКА играет с ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь