«Цель — играть в футбол в стиле «Ливерпуля». Томас Цорн рассказал о трансферах «Спартака» все
О том, как шли переговоры с Кралем и Тилем, почему ушли Зе Луиш с Адриано и многом другом.
О том, как шли переговоры с Кралем и Тилем, почему ушли Зе Луиш с Адриано и многом другом.
Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн быстро стал одной из важнейших фигур в клубе. Летом
— Когда срабатывает опция по выкупу Шюррле?
— Мы должны принять решение до середины мая.
— В этом вопросе все зависит только от вас?
— Да. Если мы решим взять, то нет факторов, останавливающих это решение.
— То есть это может произойти в любой момент до середины мая?
— Конечно. Мы должны написать письмо, что мы его берем, и они обязаны его продать.
— А сам Шюррле?
— Мы не можем заставить его остаться. Но я не думаю, что он будет против. Посмотрим.
— Повторение истории Бекао и ЦСКА исключено?
— Я думаю, что да. Но время покажет.
— Не считаете, что выкуп Шюррле за восемь миллионов евро — это дорого?
— Я не могу вам сказать цифру выкупа, но она намного меньше той, чем вы озвучили. Намного — это не на миллион и не на два.
— Возможно, что вы активируете опцию выкупа уже зимой?
— Я не знаю. К чему спешка? Давайте посмотрим его на длинной дистанции.
— В текущем контракте прописан срок, на который вы обязаны подписать с ним соглашение в будущем?
— Нет. Но у нас есть определенная договоренность с Шюррле.
— На три года?
— Не скажу, но не три года.
— Я правильно трактую ваши слова, что у вас положительная разница между продажами и покупками в это трансферное окно?
— У нас рекордное лето по продажам. На такую сумму мы никогда не продавали.
— Такая сумма — это сколько? 30−35 млн. евро есть?
— Сумму озвучивать не будем.
— Мы ориентировались на Transfermarkt, а сумма может быть разной. В том числе, существует и разбивка по платежам.
— Конечно, все не платят все и сразу.
— Правильная цифра по продажам — 35 млн?
— По итогам окна я могу сказать только несколько вещей: с Тилем у нас рекордная покупка, мы за столько никогда не покупали. Но это не 18 млн., как писали в прессе. Мы много кого отпустили и на их место взяли новых. Кроме того, мы очень сильно сократили зарплатную ведомость. Если учитывать все факторы — мы не ушли в минус.
— Вы сказали, что в это ТО были рекордные продажи. Из чего вы исходили, когда продавали футболистов? По какому принципу расставались?
— Разные причины. На сборе я с каждым футболистом поговорил. Потому что считал правильным: если пришел новый человек, новый руководитель, то нужно хоть раз со всеми пообщаться. Чтобы с началом сезона не было такого, что ни я никого не видел, меня никто не видел.
Одна из причин расставания — омоложение состава. Мы исходили из того, чтобы в составе были молодые ребята, которые могут играть все 90 минут. Вторая причина — это ребята, которых можно продать с доходом. Не нужно забывать о финансовом
— Чтобы компенсировать сумму за невыход в Лигу чемпионов?
— Конечно, упущенный доход от этого турнира.
— Получается, вы должны были продать игроков на сумму 25 млн?
— Да.
— А третья причина — высокая зарплата некоторых игроков?
— Да, и это тоже.
— У вас есть
— Нет, такого у нас нет. Новые контракты намного меньше. Мы реально срезали расходы. Я не садился за обсуждения с игроками о новых соглашениях. Потому что тогда надо контракт продлевать. Я этим пока не занимался, и у нас сейчас все нормально по зарплатам.
— Говорили, что Адриано и Зе Луиш хотели уйти. Или это неправда?
— Нет, они хотели уйти. Это случилось, потому что у Адриано было хорошее предложение из Бразилии. Зе нам надо было продать, чтобы заработать реально хорошие деньги, что мы и сделали, даже с учетом агентских выплат и компенсаций. Мы еще в плюсе остались. Кроме того, Зе хотел поехать в Португалию.
— Он хотел конкретно в «Порту»?
— Нет. Просто, когда эта опция всплыла, он заинтересовался.
— Он хотел играть в «Спартаке» дальше?
— В принципе, я думаю, да.
— То есть, если бы не пришло «Порту» и не сказало бы: «мы тебя хотим».
— Ну, в условный Китай он бы не поехал.
*- А был вариант не отдавать, например, Зе, зная, что уйдут Фернандо и Адриано?
— Откуда тогда брать 25 млн? *
— Положение стало безвыходным?
— Конечно, мы не могли не продать Зе Луиша, потому что нам нужен доход. У нас по Фернандо было только одно такое больше предложение, но его не устроили условия. У нас была установка эту дырку в €25 млн закрыть.
— Была возможность продать Зе за большие деньги? «Порту» же знал, что вам нужно было обязательно с ним расставаться.
— Мы так разговор не вели и не говорили: «Купите его, пожалуйста». В такой ситуации включается сам игрок и его агенты, которые начинают давить на клуб. У клуба тоже была ситуация, потому что тренер знал Зе и хотел его. То есть, не было такого: «Давайте предложим, а они все равно придут к нам». Нет, мы с ними долго торговались.
— Зе, в
— Это у них спросите. Нам в клуб официально не приходил интерес из Англии. С «Порту» сложилось, потому что там был его бывший тренер, и он захотел.
— Сейчас складывается такая ситуация, когда в команде один номинальный нападающий.
— Почему один? Ларссон и Понсе.
— Я имею ввиду двух с хорошим ростом и физическими данными.
— А зачем? Я недавно был в Женеве и сидел на ужине с CEO «Ливерпуля» — Питером Муром. Он как раз говорил: «У нас нет ни одного нападающего». Тем не менее, «Ливерпуль» играет хорошо. У нас тоже есть цель играть в похожий футбол. Поэтому рослый нападающий — это не «маст хэв».
— Но в том же «Ливерпуле» есть такие игроки, как Мане и Салах, которые могут убежать и решить любой эпизод. И есть Фирмино, который играет на позиции форварда.
— Вы хотите сказать, что наши так не могут?
— Нет, я хочу сказать, что пока не видно футболиста, который мог как Промес решать моменты.
— Ну, дайте время. Команда только сформировалась. Посмотрим, какие они смогут решать задачи.
— Как можете оценить трансферную политику по пятибальной шкале?
— Я же не могу сам себя оценивать, это должны делать болельщики. Лично я по трансферной политике выполнил все, что хотел.
— Непонятна ситуация в центре поля. Как команда должна забивать, если там нет игрока с суперклассным ударом и функциями разыгрывающего?
— В современном футболе физика — очень важный фактор. Российский чемпионат требует хорошей физики. Это не чемпионат Испании, где можно много на технике выехать и меньше обращать внимания на физику. У нас был шикарный Фернандо. Посмотрим, как будет сейчас.
— Просто, вы говорите про систему. То есть сейчас это подразумевается как игра с тремя центральными полузащитниками?
— Система — бороться на высокой скорости, играть все 90 минут.
— Это система клубная или тренерская?
— Общая. Мы с Олегом Георгиевичем сели и обсудили, в каком виде «Спартак» будет играть в будущем. И нет такого, что мы ему покупаем тех, кого он не хочет, или, наоборот, он рекомендует тех, кого мы не хотим брать. Играть так — это позиция клуба и тренера.
— То есть, тема Бесковского кружевного футбола можно считать закрытой? Многие ругают «Спартак» за отсутствие такой игры.
— Я думаю, сейчас главным для нас является результат. Понятно, что всем хочется видеть
— Можете раз и навсегда закрыть тему Бесковского футбола, потому что все продолжают над этим шутить?
— Для нас сейчас главное — результат.
— Не мог не сказаться на вашем восприятии тренера вылет команды из Лиги Европы.
— Вылет из Лиги Европы в нашем случае никого никогда не может устраивать, потому что мы хотим играть и проходить как можно дальше. Нет такого, что
— Одно дело вылететь от «Челси» или от «Баварии», а другое — от «Браги».
— Нет, ничего не изменилось. Потому что нас устраивает Кононов. Мы совсем недавно привезли ему последнего нового футболиста. Давайте сейчас посмотрим, как у него получится поставить игру обновленной команды. Ребята тоже должны сыграться. Шюррле приехал, три месяца не играл, а потом сразу вышел на несколько матчей. Было видно, что ему тяжело, и что ему нужна была пауза. И не только он устал. Тот факт, что команда осталась без Лиги Европы, облегчает нам календарь. Это даст возможность тренеру, может быть,
— Для перспектив этого тренера в «Спартаке» Лига Европы никак не сыграла?
— Для перспектив Кононова — никак не сыграла.
— Не сыграла, потому что вы понимали, что у него не все игроки были в обойме на европейский турнир?
— Да. У него не было возможности задействовать некоторых игроков. Кроме того, он не успел дать команде
— Вариантов тормознуть того же Тиля или Ларсона не было, чтобы они могли играть в Лиге Европы за «Спартак»?
— Нет.
— То есть фактор того, что эти два в будущем ключевых игрока не смогут быть заигранными в Лиге Европы, для вас ключевым не был?
— Не был, потому что ребят мы берем на долгий срок с ростом, с перспективой, и мы не могли отталкиваться от одного или двух матчей. Мы мыслим дальше. Я считаю, наша цель — попасть с этим составом в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона. Это приоритет.
— Какие цели сейчас стоят перед тренером и перед командой? Если «Спартак», условно, займет третье место, которое на дает прямого выхода в Лигу чемпионов, Кононов будет уволен?
— Кононов — наш тренер. Я не могу предугадать, что будет в конце сезона. Посмотрим.
— Допустим, один турнир тренер уже проиграл. Если он еще проиграет Кубок и займет 3-е место, то будет уволен?
— Давайте говорить по факту. Тренер должен поработать.
— Для вас сейчас важнее, чтобы в команде была хорошая атмосфера, и
— Для меня важно, чтобы дискуссия вокруг тренера прекратилась. Он — наш действующий наставник, мы ему доверяем. Он должен развивать команду и дать ей
— Как сейчас ведется диалог с фанатами? Мы все помним прошлый сезон, когда часть фанклуба выступала за руководство и за Глушакова, а другая рисовала перечеркнутые восьмерки.
— Мы несколько раз встречались в большом кругу, не только с
— Вы можете объяснить, зачем нужно было переподписывать Мелкадзе, когда у человека зарплата три миллиона и 0 голов?
—
— Вы считаете, что потенциала Мелкадзе достаточно, чтобы вернуться и играть в основном составе «Спартака»?
— Это зависит от него. Я считаю, что мы этой арендой, дали ему возможность расти. А до какого уровня он дорастет, об этом пока никто не знает.
— Какие перспективы у Педро Роши в «Спартаке»?
— Пока он в аренде, посмотрим на него, зимой увидим.
— В Чехии писали, что вы за четыре дня чуть ли не в три раза увеличили предложение по Кралу. 12 миллионов — не слишком много?
— Такой трансферный рынок сейчас. На Крала также претендовали из АПЛ. Для нас это очень большой трансфер, 12 миллионов — немаленькие деньги в конце концов. Но, Крал — один из самых талантливых игроков своего возраста в Чехии. К тому же, он играет в основном составе сборной. Я вижу потенциал роста. Думаю, что мы потом сможем его продать с позитивной разницей. Это наша цель. Мы должны его развивать, давать ему игровое время. Такой футболист может быть интересен английскому и немецкому футболу в перспективе.
— С какого предложения вы начинали переговоры?
— Про цифры мы сейчас не говорим. Сделка состоялась
— Чешский футбол — это вообще показатель? Вот есть Комличенко, который забивает по 28 голов за сезон, а у нас он даже за два миллиона никому не нужен.
— Это не зависит от нации. Это зависит от индивидуальных качеств каждого футболиста.
— Но чем тогда крут Крал?
— Тут несколько факторов. Он физически очень сильный, это показали даже тесты, которые мы делали в клубе. У него правильный настрой, ему ничего в жизни не давалось легко. Еще с юного возраста он дополнительно работал с мотиваторами, с психологами. Также важен юный возраст, перспектива.
— Если бы трансфер Тамеза не сорвался, то Крала бы не было?
— По Тамезу вели переговоры, и параллельно вели Крала, но он возник раньше, они не дублировали друг друга.
— Что случилось с Тамезом?
— Сам футболист не был готов к переходу. Тамез — игрок, который может дать результат, но не факт, что ты на нем дальше деньги отобьешь. А Крал может дать результат сейчас и потом расти.
— У вас есть разочарование от срыва сделки по Тамезу?
— Нет, я подчеркнул, что игрок нашего первого выбора — Крал.
— Но когда игрок не приезжает на медосмотр — это разочарование?
— Он не приехал на медосмотр, потому что не было и изначального трансфера. Мы приехали туда, разговаривали с агентами и готовы были провести медосмотр, но в итоге не договорились.
— Правда, что у «Спартака» довольно жесткие дисциплинарные санкции, когда гарантированная часть зарплаты составляет небольшая сумма, а все остальное клуб может вычесть в качестве штрафа? Говорят, что Хаджи и Тамез отказались как раз
— В «Спартаке» контракты составлены так, что гарантированная зарплата и премиальная часть разделены. Но в наших контрактах нет такого пункта,
— У Тиля большая сумма трансфера — 15 миллионов. Вы не считаете, что и Тиль, и Крал дублируют друг друга по позиции?
— Нет, и Кононов так не считает. Крал может играть центрального защитника, в клубе он выходил на позиции опорника и «бокс-ту-бокс». Он хорош в отборах. А в сборной Чехии его десяткой иногда ставят. Грубо говоря — Тиль десятка, а Крал — шестерка.
— Когда вели переговоры с Кралом, обозначили его позицию на поле?
— C моим приходом на переговорах с игроками мы показываем два видео, Первое рассказывает европейцам о Москве. Мы его рассылаем, чтобы игроки сначала ознакомились с тем, куда едут. Узнали, что медведи по улицам не ходят.
И второе видео. Его мы составили совместно с тренерским штабом о тактике, о стиле игры, чтобы футболисты понимали, куда приходят и на что им настраиваться. Поэтому конечно мы сказали, что видим Краля в роли опорника.
— Бывает такое, что вы общаетесь с Федуном, и он приносит список игроков, которые хотел бы видеть в команде? У Леонида Арнольдовича нет
— Да, ему иногда ему звонят люди, рекомендуют футболистов, а он эту информацию спускает мне. У нас ежедневная коммуникация.
— Не считаете, что вы купили двух футболистов, Крала и Тиля, с большим потенциалом, но по их максимально высокой цене?
— Вы смотрите цену сегодня или в будущем? Если он будет на скамейке, то это будет 0, если будет играть, то может стоить за 20 миллионов. Рынок определяет цену. У Тиля были предложения из других европейских лиг с ценой более 14 миллионов. Также два предложения из Англии. Так что 15 миллионов за голландца — это недорого.
— Когда вы покупаете футболистов, вы же пишите
— Я не могу сказать, за сколько мы их продадим. В будущем деньги за них можно вернуть. Это наша обязанность- довести их до того, чтобы продать.
— По Тилю и Кралю был единовременный платеж?
— Конечно, нет, он разбит. Единовременных практически во всем современном футболе нет.
— Какова роль Олега Георгиевича в трансфере Мирзова?
— Мы хотели этого футболиста, и мы его взяли.
— Уже понятны цели на зимнее ТО?
— Пока мы укомплектовались. Давайте посмотрим, как команда будет выступать в следующих играх.
— Вы считаете, что в команде сейчас нет дефицита ни на одной позиции?
— Я считаю, что нам нужно посмотреть, как команда будет играть в этом составе.
— Каковы перспективы Александра Селихова?
— Мы не знаем еще сроков восстановления. Давайте посмотрим, когда он вылечится — наша задача вернуть его на определенный уровень.
— Почему ушел Михаил Вартапетов?
— Вартапетов долго отработал в клубе, и сейчас идет плановое обновление всех структур. Мы расстались нормально, никаких обид нет.
— Зачем вам нужен был Маринато Гильерме?
— Мы рассматривали рынок и рассчитывали наши возможности, потому что Селихов в тот момент только восстанавливался после травмы. Нужна была
— Чем вас покорил Гилерме?
— А какой смысл говорить об этом? Мы же не взяли его.
— Хотели ли вы Левашова? Это была кандидатура тренера?
— Нет, мы рассматривали ряд вратарей из многих клубов, смотрели, кто номер один, кто играет, и оценивали.
— Повлияло ли мнение фанатов, которые восприняли в штыки возможный приход Гильерме, на отказ от его трансфера?
— Повлияли в первую очередь личные качества Максименко. Мнение фанатов важно всегда, но это не был решающий момент.
— Лоренцо Мельгарехо — единственный игрок, которого вы хотели
— Не нашлось достойных предложений, которые устроили бы и клуб, и игрока.
— Агент Мельгарехо высказался довольно жестко по отношению к клубу и тренеру. Были ли
— Не может быть никаких штрафных санкций к игроку за слова агента, бабушки или мамы.
— За Шюррле была большая конкуренция? Можно ли сказать, что вы предложили самые лучшие условия по контракту?
— Я не знаю, какие были другие условия, но уверен, что у нас были не самые большие. Мы были просто самые убедительные. У нас общий пакет сделки для Шюррле стал самым оптимальным: сам клуб, его статус, доверие от тренера и руководства к игроку. А не финансовые условия.
— Будете на фоне травмы Селихова искать вратаря из свободных агентов или зимой? Поднимете Романьоли?
— Это будет решать тренерский штаб. Это их работа, и я не буду в нее вмешиваться.
— Вы говорили, что берете игроков не для тренера, а для клуба. Из всех кандидатов кто был от Олега Георгиевича?
— Это всегда должно быть совместное решение тренера и клуба. Если он сказал — да, а я — нет, то это значит мы должны сесть, совместно обсудить плюсы и минусы и выбрать лучший вариант для клуба.
— В прошлом году «Спартак» выплатил 700 миллионов агентских. Возможно ли, что при Томасе Цорне сумма будет примерно такой же?
— В некоторых случаях, например, при продлении, мы вообще не платили. В случае покупок мы ни разу не вышли за рамки 10 процентов от фиксированной заработной платы данного футболиста. Допустим, игрок получает фиксированную зарплату миллион в течении четырех лет. Значит берем 10 процентов от четырех миллионов.
— Как вы реагировали на травлю Мелкадзе?
— Травля по многим идет, по каждому кандидату, кто неправильно посмотрел, пас отдал. Главное — изолированно от этого оценивать игрока и смотреть его потенциал. На данный момент Мелкадзе ушел в аренду, так как на данный момент не соответствует требованиям «Спартака», но к этому он может прийти через аренду, работу, он молодой футболист. Когда мы продлевали с ним контракт, мы заплатили 0, хотя в агентских кругах говорят другое.
— Существует ли в клубе проблема Ильи Кутепова? Игрок сборной России сидит на скамейке и совсем не играет.
— Кутепов все адекватно понимает и принимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, когда он не играет, ведь он
— Нет риска, что такой игрок с российским паспортом в один момент захочет уйти к конкурентам?
— Это фактор коммуникации. Для этого мы с Кутеповым и его представителями общаемся.
— Какие перспективы Александра Руденко?
— У него фантастическая статистика, но брать ФНЛ и запросы основы «Спартака» — это большая разница. Делать разницу в ФНЛ не значит делать разницу в главной команде. Сейчас он тренируется с основой и очень хорошо смотрится, поэтому посмотрим.
— Как Вы относитесь к мнению, что нынешний состав «Спартака» подбирался под Черчесова?
— Впервые слышу это от вас. Я консультировался со Станиславом Саламовичем по игрокам, которых он знает по сборной. Спрашивали по игрокам, которых рассматривали, его мнение, как он их видит. По Мирзову, например. У нас сейчас есть тренер, он устраивает клуб, мы не ищем нового.
Не понимаю, почему мы должны обсуждать Станислава Саламовича. Почему мы обсуждаем Черчесова, а не Семина? Я с ним просто консультируюсь, как и с другим футбольным миром. Я считаю, нужно собирать информацию со всех источников, потому что у каждого свой взгляд, и каждый может дать свою информацию. Он мне помогает строить мнение с разных перспектив. Станислав Саламович в сборной, у него там хорошо получается, и я ему желаю только удачи там. По поводу «Спартака» с ним не общались. Мы по любому видимся, так как он просматривает в «Спартаке» кандидатов в сборную, не можем же мы его игнорировать и не здороваться с ним.
— Когда тренер с новым составом будет давать результат?
— Я надеюсь, что к декабрю будет виден его стиль игры. Итоги будем подводить по всей работе в конце сезона, в мае, где мы и какой результат.
— Правда, что к вам были претензии со стороны совета директоров к тому календарю, который получил «Спартак» в августе?
— Лично ко мне? Мы отправляли свои пожелания.
— Да. Считаю, что календарь просто катастрофический.
— А у других?
— У «Зенита» он блистательный.
— У всех тяжелый календарь. Вы считаете, что мы должны исключить ЦСКА и «Зенит», и просто с ними не играть? Каждый клуб имел возможность написать письмо с пожеланиями. В этом году календарь составлялся не Пышкиным, а системой. И мы вписали ряд пожеланий, было много критериев.
Всем тяжело играть в квалификации. Еще раз вернусь к англичанам — они играют по девять матчей через два дня на третий. Считаю, что у нас должен быть другой настрой — мы должны выходить, биться и показывать результат. И не важно, через два дня на третий, или с третьего на четвертый.
— Почему Фернандо отдали в аренду, а не сделали полноценную продажу?
— Не буду комментировать.
— Подписание длительного контракта с футболистом 28−29 лет допустима в «Спартаке» при нынешнем руководстве?
— Это зависит от футболиста, это индивидуальный кейс.
— Вы подписали бы длительный контракт с 30-летним Глушаковым на тот момент, когда он продлевал?
— Еще раз говорю — все зависит от футболиста. Наверное, на
— Кто придет на замену коммерческого директора Атаманенко?
— Уже есть кандидат. В ближайшее время объявим. Это русский.
— Вам нравится
— На стадионе классный, мне нравится.
— Там до сих висит портрет Дзюбы, завешанный
— Я не видел.
— Хотели бы вернуть Дзюбу в «Спартак»?
— Я очень хорошо к нему отношусь. Но мы такой вариант не рассматриваем.
— Сейчас хорошо выступает Шомуродов. Рассматривали его кандидатуру?
— Мы всех игроков, которых смотрели и хотели, взяли.
— Были в «Спартаке» в это трансферное окно такие игроки, на которых выходили клубы или агенты, а вы ответили, что они не продается?
— Были. Большой спрос был на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Из Чехии был спрос на молодых футболистов. От иностранных клуб был спрос на Жиго. Но он тоже не продается.
— За сколько бы отпустили его?
— Он бесценный для нас. Да, у нас есть Кутепов, но глубокой скамейки на этой позиции нет. Жиго — один из лидеров команды. За сколько денег ты сможешь заменить его игроком из Европы? Это будет дороже, чем Тилль.
— Жиго брали за восемь миллионов. Почему нельзя взять за столько же?
— Потому что уровень Жиго сейчас выше, чем когда мы его брали.
— Когда достигли соглашения о поездке на турнир в штатах?
— В августе мы согласовали все финально. Мы с организаторами в контакте. Это интересно с точки зрения развития клуба, развития рынка в Америке. А для них это интересно, так как это первая российская команда, которая пройдет в США. Там хорошие условия для тренировок, я сам видел. Плюс там хорошие соперники. С точки зрения пиара и маркетинга получается интересная история. Еще и коммерчески выгодно.
— Спартак заработает в этом турнире?
— «Спартак» имеет все шансы заработать на этом турнире, это будет видно в его конце. У нас есть права на размещения рекламы. Турнир также покрывает большую часть расходов.
— «Спартак» в США заработает больше, чем на Пари Матч Премьер?
— Американцы нам тоже покрывают большую часть расходов, это транспорт, еда, проживание. Нам не платят за гарантированное участие в этом турнире. Нам этот турнир выгоден, у нас есть возможность развить «Спартак» коммерчески в США, это и пиар тоже, телеканалы, рекламодатели. У нас будут хорошие соперники, лучше играть с ними, чем, к примеру, с азиатскими командами в Дубае.
— В зимнем турнире Пари Матч ТВ «Спартак», выходит, не участвует?
— Планирует участвовать.
— Общались с Кононовым насчет сбора в США?
— Конечно, без разрешения главного тренера мы не принимаем решение. Он сразу согласился на США. В чем проблема лететь в Штаты? Многие европейские команды летают туда в короткие летние турне. «Барселона», «Реал» и многие другие европейские клубы. Они и в Японию летают, в прошлом году «Аякс» играл в США, и они дошли довольно далеко в еврокубках. «Айнтрахт» из Франкфурта дошел до полуфинала Лиги Европы и тоже участвовал в американском турнире. Немцы довольно часто участвуют в американских турнирах, им лететь из Германии в
— «Спартак» получается раньше выйдет из отпуска, чем обычно?
— Да, пока мы решаем, когда и где будет мед. обследование. По идее мы выйдем из отпуска 5 числа. Пока точно не могу сказать даты.
— Есть информация, что вы хотели организовать такой сбор 2 года назад при Каррере.
— Да, я предлагал клубу 2 года назад, но Каррера не захотел, он был не готов лететь на такие перелеты.
—
— Почему? Она не затихла, она актуальна, как никогда. Она двигается, сейчас формируется рабочая группа, со временем мы к концу года вернемся к этой теме с проектом. Это почти ежедневная тема в клубе. Просто она не афишируется в общественности, она есть и разрабатывается, ждите проект. У нас есть группа, которая разрабатывает проект, она формируется. Есть юридические вопросы, как это сделать в России. Когда будет готов вариант, тогда мы ответим на все вопросы, эта тема не затихла.
— Правда, что вы самый высокооплачиваемый генеральный директор в России?
— Я, во первых, не знаю, сколько другие зарабатывают. Я не готов комментировать такие вопросы. Какая разница? Я не слышал такие разговоры, я о таких вещах не думаю и не задумываюсь.
— У вас однолетний контракт с клубом?
— Многолетний.
— Вас утраивает ТВ доход? Нет мысли выйти из ТВ поля и самостоятельно продавать?
— Понятно, что телевизионный контракт, который есть у нас в России в нашей лиги, он не самый высокий. В Европе мы находимся во второй десятке
— Что по итогам сезона вы для себя посчитаете успешным результатом?
— Если мы попадем в основной этап групповой этап ЛЧ — это будет успехом. У нас поставлена цель оптимизация бюджета. Со спортивной точки зрения это хорошо получается. Были разовые большие расходы по трансферам. Но у нас не будет ежегодно происходить такие трансферы, команда укомплектовалась на перспективу. Мы будем