Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что на важных праздниках в России «нужно вставать каждую минуту и говорить тост». В Бразилии же, по словам Гильерме, такой традиции нет. Вратарь отметил, что жители страны предпочитают «бухать, сидеть и отдыхать без тостов».

Гильерме — основной вратарь сборной России. Последний матч в ее составе он провел 9 сентября. В рамках квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 команда обыграла Казахстан — 1:0. После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.