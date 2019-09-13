«Спартак» проведет открытую тренировку для фанатов после матча с «Уралом»

Мероприятие состоится на стадионе «Спартака» в Тушине в воскресенье, 15 сентября. Доступ к тренировке будет открыт для владельцев сезонных абонементов на домашние матчи «красно-белых». Занятие начнется в 12:00, а в 11:45 состоится представления новичков команды, причем речь идет не только о футболистах, но и членах тренерского и медицинского штаба. После тренировки, в 13:00 футболисты будут отвечать на вопросы болельщиков, а в 13:30 начнется автограф-сессия.