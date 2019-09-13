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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» проведет открытую тренировку для фанатов после матча с «Уралом»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» проведет отрытую тренировку и автограф-сессию для болельщиков команды на следующий день после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: Спорт РИА Новости

Мероприятие состоится на стадионе «Спартака» в Тушине в воскресенье, 15 сентября. Доступ к тренировке будет открыт для владельцев сезонных абонементов на домашние матчи «красно-белых». Занятие начнется в 12:00, а в 11:45 состоится представления новичков команды, причем речь идет не только о футболистах, но и членах тренерского и медицинского штаба. После тренировки, в 13:00 футболисты будут отвечать на вопросы болельщиков, а в 13:30 начнется автограф-сессия.

«Спартак» после восьми туров с 14 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. «Урал» располагается на восьмой строчке, отставая от «красно-белых» на четыре балла.

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