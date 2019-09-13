«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси и Шатов исправили ошибки Азмуна
Чемпион России одержал очередную сложную победу — на этот раз над «Арсеналом» в 9-м туре
Чемпион России одержал очередную сложную победу — на этот раз над «Арсеналом» в 9-м туре
Тяжело работать в той службе «Зенита», которая отвечает за
Матч по просьбе петербуржцев поставили на пятницу — уже во вторник «Зениту» играть в Лионе, поэтому требовалось больше времени на подготовку. А пятница совпала с 13 сентября. Конечно же, в клубе решили провести тематический дьявольский
Зомби, упыри, черти без голов, безобразные невесты и тому подобные представители ада — все в этот вечер высадились на Крестовском острове. А на стеклах
Для чертей пятница, может быть, и привлекательна. Но для болельщиков — не очень. Еще в четверг объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» призвало всех прийти на игру. «Вечер буднего дня — не самое привычное время для домашки, но ведь для посещения матчей ЛЧ это не будет помехой, правда?» — задала «Ландскрона» риторический вопрос в Twitter.
Пятница все равно испугала часть фанатов — доверху «Газпром Арена» заполнена не была. Свою роль сыграл и сильнейший ливень — в
В итоге «Газпром Арена» все равно собрала приличное количество зрителей — 45 тысяч. Но, разумеется, в будний день на еврокубковую встречу придет большее число болельщиков.
И среди футболистов «Зенита» есть те, кто не добрался до стадиона. К примеру, Малком — звездный новичок петербургской команды все еще восстанавливается от травмы и даже не попал в заявку. Оздоев пропускал встречу
Зато выздоровел Дриусси и занял привычное место на левом фланге. Справа же оказался Кузяев — Ригони, игравший там со «Спартаком», ушел в аренду, а Сутормина Семак решил оставить в резерве. И решение тренера чуть не обернулось кошмаром — Кузяев на первых минутах потерял мяч у своей штрафной, но подобравший его Альварес не реализовал выход один на один. Браво, Лунев. Вратарь не только отвел угрозу от ворот, но и позволил «Зениту» открыть счет — на 5-й минуте Дуглас со «стандарта» точно навесил на Дзюбу.
Быстрый гол — то, что и нужно было «Зениту». После международных перерывов команда почти всегда играет слабо и нередко теряет очки, так что подпитка на старте встречи была необходима
Сперва иранец не реализовал пенальти, причем исполнил его отвратительно — слабо и на удобной высоте для вратаря. Затем дважды подряд Азмун не реализовал еще два невероятных момента. Был отличный двойной голевой момент у Кузяева, но он тоже забить не сумел. Даже Ракицкий со штрафного попал в голову Луценко, а не в угол — форварду «Арсенала» еще и оказывали помощь после контрольного выстрела.
Но за первый тайм чемпион России так и не смог удвоить счет. И, как это часто бывает, был наказан за отвратительную реализацию. Другой лысый мастер штрафных ударов Берхамов был точен — 1:1.
Перемены в счете не вынуждали Семака идти на перестановки. «Зенит» продолжал давить на оборону «Арсенала» со всех сторон и
В середине второго тайма впервые в домашних матчах этого сезона на поле вышел Шатов. Он опять пропустил старт чемпионата, но сыграл со «Спартаком». Сейчас он сменил Кузяева — и забил в концовке игры. 3:1 — победа
|Сергей Семак
|Игорь Черевченко
|Артем Дзюба(Себастьян Дриусси)
|5′
|Кантемир Берхамов
|57′
|Себастьян Дриусси
|67′
|Олег Шатов(Юрий Жирков, Вильмар Барриос)
|88′
|Сердар Азмун
|22′
|99
|Андрей Лунев
|36
|Михаил Левашов
|19
|Игорь Смольников
|4
|Роберт Бауэр
42′
|3
|Дуглас Сантос
|6
|Максим Беляев
|6
|Бранислав Иванович
|8
|Гиа Григалава
|44
|Ярослав Ракицкий
|71
|Александр Денисов
39′
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Эванс Кангва
|22
|Артем Дзюба
|11
|Сергей Ткачев
|5
|Вильмар Барриос
|48
|Евгений Луценко
67′
|18
|Юрий Жирков
90′
|70
|Георгий Костадинов
|15
|Вячеслав Караваев
|21
|Виктор Альварес
15′
|7
|Сердар Азмун
75′75′
|13
|Максим Володько
|21
|Александр Ерохин
|7
|Кантемир Берхамов
64′
|14
|Далер Кузяев
71′
|9
|Кирилл Комбаров
|17
|Олег Шатов
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|23
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)