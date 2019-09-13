«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси и Шатов исправили ошибки Азмуна

Источник: Спорт-Экспресс

Пятница, 13-е

Тяжело работать в той службе «Зенита», которая отвечает за фан-променады на «Газпром Арене». Еще утром прошлой субботы официально не было подтверждено, когда именно сине-бело-голубые проведут очередной матч премьер-лиги. Но потом РПЛ осчастливила болельщиков и клубы, так что в «Зените» сразу же запустили генератор идей.

Матч по просьбе петербуржцев поставили на пятницу — уже во вторник «Зениту» играть в Лионе, поэтому требовалось больше времени на подготовку. А пятница совпала с 13 сентября. Конечно же, в клубе решили провести тематический дьявольский фан-променад.

Зомби, упыри, черти без голов, безобразные невесты и тому подобные представители ада — все в этот вечер высадились на Крестовском острове. А на стеклах кто-то кровью написал «Осталось 7 матчей» — видимо, до окончания первого круга.

Непривлекательный день

Для чертей пятница, может быть, и привлекательна. Но для болельщиков — не очень. Еще в четверг объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» призвало всех прийти на игру. «Вечер буднего дня — не самое привычное время для домашки, но ведь для посещения матчей ЛЧ это не будет помехой, правда?» — задала «Ландскрона» риторический вопрос в Twitter.

Пятница все равно испугала часть фанатов — доверху «Газпром Арена» заполнена не была. Свою роль сыграл и сильнейший ливень — в Санкт-Петербурге как раз накануне закончилось бабье лето и начался традиционный сезон дождей. Наверняка кто-то предпочел наблюдать за игрой с дивана, а не с трибун.

В итоге «Газпром Арена» все равно собрала приличное количество зрителей — 45 тысяч. Но, разумеется, в будний день на еврокубковую встречу придет большее число болельщиков.

Овации Жиркову и гол Дзюбы

И среди футболистов «Зенита» есть те, кто не добрался до стадиона. К примеру, Малком — звездный новичок петербургской команды все еще восстанавливается от травмы и даже не попал в заявку. Оздоев пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, так что Сергею Семаку нужно было решить задачу с серединой поля. Вариантов было несколько — с Барриосом могли сыграть Кузяев, Ерохин, Краневиттер. Но тренер предпочел отправить туда Дугласа Сантоса. Место левого защитника при этом занял Жирков (объявление его имени, к слову, на арене встретили овациями).

Зато выздоровел Дриусси и занял привычное место на левом фланге. Справа же оказался Кузяев — Ригони, игравший там со «Спартаком», ушел в аренду, а Сутормина Семак решил оставить в резерве. И решение тренера чуть не обернулось кошмаром — Кузяев на первых минутах потерял мяч у своей штрафной, но подобравший его Альварес не реализовал выход один на один. Браво, Лунев. Вратарь не только отвел угрозу от ворот, но и позволил «Зениту» открыть счет — на 5-й минуте Дуглас со «стандарта» точно навесил на Дзюбу.

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Азмун уже не тот

Быстрый гол — то, что и нужно было «Зениту». После международных перерывов команда почти всегда играет слабо и нередко теряет очки, так что подпитка на старте встречи была необходима сине-бело-голубым. Но «Зенит» мог уже к перерыву решать исход встречи — вести со счетом 3:0 или 4:0. Однако невская команда показала ужасающую реализацию. А конкретно — Азмун.

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Сперва иранец не реализовал пенальти, причем исполнил его отвратительно — слабо и на удобной высоте для вратаря. Затем дважды подряд Азмун не реализовал еще два невероятных момента. Был отличный двойной голевой момент у Кузяева, но он тоже забить не сумел. Даже Ракицкий со штрафного попал в голову Луценко, а не в угол — форварду «Арсенала» еще и оказывали помощь после контрольного выстрела.

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Но за первый тайм чемпион России так и не смог удвоить счет. И, как это часто бывает, был наказан за отвратительную реализацию. Другой лысый мастер штрафных ударов Берхамов был точен — 1:1.

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Возвращение Шатова

Перемены в счете не вынуждали Семака идти на перестановки. «Зенит» продолжал давить на оборону «Арсенала» со всех сторон и все-таки был вознагражден голом. Володько сбил Смольникова, арбитр Кукуян указал на 11-метровую отметку… И к мячу неожиданно подошел Дриусси. Номинально штатным пенальтистом «Зенита» считаются Дзюба и Азмун, но лидер сборной России на этот раз решил не бить. Ну, а аргентинец был точен и забил победный мяч.

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