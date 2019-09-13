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22:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси и Шатов исправили ошибки Азмуна

Чемпион России одержал очередную сложную победу — на этот раз над «Арсеналом» в 9-м туре премьер-лиги (3:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Пятница, 13-е

Тяжело работать в той службе «Зенита», которая отвечает за фан-променады на «Газпром Арене». Еще утром прошлой субботы официально не было подтверждено, когда именно сине-бело-голубые проведут очередной матч премьер-лиги. Но потом РПЛ осчастливила болельщиков и клубы, так что в «Зените» сразу же запустили генератор идей.

Матч по просьбе петербуржцев поставили на пятницу — уже во вторник «Зениту» играть в Лионе, поэтому требовалось больше времени на подготовку. А пятница совпала с 13 сентября. Конечно же, в клубе решили провести тематический дьявольский фан-променад.

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Зомби, упыри, черти без голов, безобразные невесты и тому подобные представители ада — все в этот вечер высадились на Крестовском острове. А на стеклах кто-то кровью написал «Осталось 7 матчей» — видимо, до окончания первого круга.

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Непривлекательный день

Для чертей пятница, может быть, и привлекательна. Но для болельщиков — не очень. Еще в четверг объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» призвало всех прийти на игру. «Вечер буднего дня — не самое привычное время для домашки, но ведь для посещения матчей ЛЧ это не будет помехой, правда?» — задала «Ландскрона» риторический вопрос в Twitter.

Пятница все равно испугала часть фанатов — доверху «Газпром Арена» заполнена не была. Свою роль сыграл и сильнейший ливень — в Санкт-Петербурге как раз накануне закончилось бабье лето и начался традиционный сезон дождей. Наверняка кто-то предпочел наблюдать за игрой с дивана, а не с трибун.

В итоге «Газпром Арена» все равно собрала приличное количество зрителей — 45 тысяч. Но, разумеется, в будний день на еврокубковую встречу придет большее число болельщиков.

Овации Жиркову и гол Дзюбы

И среди футболистов «Зенита» есть те, кто не добрался до стадиона. К примеру, Малком — звездный новичок петербургской команды все еще восстанавливается от травмы и даже не попал в заявку. Оздоев пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, так что Сергею Семаку нужно было решить задачу с серединой поля. Вариантов было несколько — с Барриосом могли сыграть Кузяев, Ерохин, Краневиттер. Но тренер предпочел отправить туда Дугласа Сантоса. Место левого защитника при этом занял Жирков (объявление его имени, к слову, на арене встретили овациями).

Зато выздоровел Дриусси и занял привычное место на левом фланге. Справа же оказался Кузяев — Ригони, игравший там со «Спартаком», ушел в аренду, а Сутормина Семак решил оставить в резерве. И решение тренера чуть не обернулось кошмаром — Кузяев на первых минутах потерял мяч у своей штрафной, но подобравший его Альварес не реализовал выход один на один. Браво, Лунев. Вратарь не только отвел угрозу от ворот, но и позволил «Зениту» открыть счет — на 5-й минуте Дуглас со «стандарта» точно навесил на Дзюбу.

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Азмун уже не тот 

Быстрый гол — то, что и нужно было «Зениту». После международных перерывов команда почти всегда играет слабо и нередко теряет очки, так что подпитка на старте встречи была необходима сине-бело-голубым. Но «Зенит» мог уже к перерыву решать исход встречи — вести со счетом 3:0 или 4:0. Однако невская команда показала ужасающую реализацию. А конкретно — Азмун.

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Сперва иранец не реализовал пенальти, причем исполнил его отвратительно — слабо и на удобной высоте для вратаря. Затем дважды подряд Азмун не реализовал еще два невероятных момента. Был отличный двойной голевой момент у Кузяева, но он тоже забить не сумел. Даже Ракицкий со штрафного попал в голову Луценко, а не в угол — форварду «Арсенала» еще и оказывали помощь после контрольного выстрела.

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Но за первый тайм чемпион России так и не смог удвоить счет. И, как это часто бывает, был наказан за отвратительную реализацию. Другой лысый мастер штрафных ударов Берхамов был точен — 1:1.

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Возвращение Шатова

Перемены в счете не вынуждали Семака идти на перестановки. «Зенит» продолжал давить на оборону «Арсенала» со всех сторон и все-таки был вознагражден голом. Володько сбил Смольникова, арбитр Кукуян указал на 11-метровую отметку… И к мячу неожиданно подошел Дриусси. Номинально штатным пенальтистом «Зенита» считаются Дзюба и Азмун, но лидер сборной России на этот раз решил не бить. Ну, а аргентинец был точен и забил победный мяч.

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В середине второго тайма впервые в домашних матчах этого сезона на поле вышел Шатов. Он опять пропустил старт чемпионата, но сыграл со «Спартаком». Сейчас он сменил Кузяева — и забил в концовке игры. 3:1 — победа сине-бело-голубых.

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 913.09.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 42431 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакИгорь Черевченко
Голы
Артем Дзюба(Себастьян Дриусси)5′
Кантемир Берхамов57′
Себастьян Дриусси67′
Олег Шатов(Юрий Жирков, Вильмар Барриос)88′
Нереализованные пенальти
Сердар Азмун22′
Составы команд
99Андрей Лунев
36Михаил Левашов
19Игорь Смольников
4Роберт Бауэр
42′
3Дуглас Сантос
6Максим Беляев
6Бранислав Иванович
8Гиа Григалава
44Ярослав Ракицкий
71Александр Денисов
39′
11Себастьян Дриусси
10Эванс Кангва
22Артем Дзюба
11Сергей Ткачев
5Вильмар Барриос
48Евгений Луценко
67′
18Юрий Жирков
90′
70Георгий Костадинов
15Вячеслав Караваев
21Виктор Альварес
15′
7Сердар Азмун
75′75′
13Максим Володько
21Александр Ерохин
7Кантемир Берхамов
64′
14Далер Кузяев
71′
9Кирилл Комбаров
17Олег Шатов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
13Удары (всего)10
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
23Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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