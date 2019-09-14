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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — «Локомотив»: Жоау Мариу выйдет с первых минут

В матче 9-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Мостовой, Карапетян.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Новосельцев, Шакур, Мевля, Померко, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Ан. Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбус, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

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