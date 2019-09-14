«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

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В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (47) и Отман Эль-Кабир (60). Французский защитник «Спартака» забил свой четвертый гол в текущем сезоне чемпионата России, он является лучшим бомбардиром команды. В списке лучших бомбардиров первенства страны он сравнялся с нападающим «Оренбурга» Джордже Деспотовичем и уступает форвардам Артему Дзюбе («Зенит», 5 голов), Александру Соболеву («Крылья Советов, 6) и Эльдору Шомуродову («Ростов», 7).

«Спартак» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. До этого он проиграл португальской «Браге» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) и петербургскому «Зениту» в прошлом туре чемпионата страны (0:1).

Дебютный матч в составе «Спартака» провел чешский полузащитник Алекс Крал, о переходе которого из «Славии» было объявлено 1 сентября.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Урал» с 13 очками идет восьмым.