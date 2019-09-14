Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Урал
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
32
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
18:46 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (47) и Отман Эль-Кабир (60). Французский защитник «Спартака» забил свой четвертый гол в текущем сезоне чемпионата России, он является лучшим бомбардиром команды. В списке лучших бомбардиров первенства страны он сравнялся с нападающим «Оренбурга» Джордже Деспотовичем и уступает форвардам Артему Дзюбе («Зенит», 5 голов), Александру Соболеву («Крылья Советов, 6) и Эльдору Шомуродову («Ростов», 7).

«Спартак» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. До этого он проиграл португальской «Браге» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) и петербургскому «Зениту» в прошлом туре чемпионата страны (0:1).

Дебютный матч в составе «Спартака» провел чешский полузащитник Алекс Крал, о переходе которого из «Славии» было объявлено 1 сентября.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Урал» с 13 очками идет восьмым.

«Спартак» в следующем туре 20 сентября в гостях сыграет с «Уфой», «Урал» 22 сентября также на выезде встретится с тульским «Арсеналом».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 914.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Парфенов
Голы
Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)12′
Владимир Ильин48′
Отман Эль-Кабир60′
Составы команд
98Александр Максименко
77Олег Баклов
6Айртон
15Денис Кулаков
2Самюэль Жиго
84′
27Михаил Меркулов
14Георгий Джикия
3Вараздат Ароян
69′
10Зелимхан Бакаев
19Денис Поляков
8Гус Тил
64′
6Рафал Аугустыняк
55′
20Андре Шюррле
14Юрий Бавин
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
47Роман Зобнин
58Отман Эль-Кабир
42′90′
38Андрей Ещенко
71′
21Исламжан Насыров
92Николай Рассказов
90+1′
17Николай Димитров
71′
23Джордан Ларссон
61′
18Михал Кухарчик
19Эсекиэль Понсе
20Андрей Панюков
78′
44Андрей Егорычев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
7Удары (всего)11
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
11Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
Россиянка вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
«Сочи» принимает «Локомотив» в РПЛ (трансляция)
Российский футбол пристыдили за отсутствие женщин-арбитров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь