«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (47) и Отман
«Спартак» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. До этого он проиграл португальской «Браге» в ответном матче раунда
Дебютный матч в составе «Спартака» провел чешский полузащитник Алекс Крал, о переходе которого из «Славии» было объявлено 1 сентября.
В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Урал» с 13 очками идет восьмым.
«Спартак» в следующем туре 20 сентября в гостях сыграет с «Уфой», «Урал» 22 сентября также на выезде встретится с тульским «Арсеналом».
|Олег Кононов
|Дмитрий Парфенов
|Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)
|12′
|Владимир Ильин
|48′
|Отман Эль-Кабир
|60′
|98
|Александр Максименко
|77
|Олег Баклов
|6
|Айртон
|15
|Денис Кулаков
|2
|Самюэль Жиго
84′
|27
|Михаил Меркулов
|14
|Георгий Джикия
|3
|Вараздат Ароян
69′
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Денис Поляков
|8
|Гус Тил
64′
|6
|Рафал Аугустыняк
55′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Юрий Бавин
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
|47
|Роман Зобнин
|58
|Отман Эль-Кабир
42′90′
|38
|Андрей Ещенко
71′
|21
|Исламжан Насыров
|92
|Николай Рассказов
90+1′
|17
|Николай Димитров
71′
|23
|Джордан Ларссон
61′
|18
|Михал Кухарчик
|19
|Эсекиэль Понсе
|20
|Андрей Панюков
78′
|44
|Андрей Егорычев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)