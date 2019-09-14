В Тушине снова вспоминают о Каррере. «Спартак» проиграл «Уралу»

— Будет интересно, — мимоходом бросил Леонид Федун, заходя на стадион. В Тушино приехала самая пропускающая команда
Самое обидное, что толком не успел потренироваться последний новичок
Еще одним интересным решением Кононова было выпустить на позицию центрфорварда Ларссона. Шюррле перевели на более привычную для него позицию на левом краю атаки, а Бакаева — направо. Но от всех этих перестановок слагаемых сумма в спартаковской атаке
Но пока главный тренер «Спартака» решился лишь на очередную смену одежды. Мы писали, что Кононов после ряда поражений решил выходить на поле без пиджака, и
«Открытие Арена», заполненная в этот осенний вечер в лучшем случае на половину, увидела два разных тайма. Первый — с быстрым голом «Спартака», прессингом и доминированием
Стоивший «Спартаку» больших денег Крал пока в командную игру не вписался — моментами он опускался чуть ниже за мячом, а на 9-й минуте едва не привез гол: чех так «уверенно» отыгрался с защитником, что мяч перехватил Аугустыняк, который вполне мог открыть счет, но перестарался с ударом.
Совсем скоро поляк еще раз помог «Спартаку». Непонятно чем надо думать, чтобы невнимательно играть с Жиго на стандартах. Но Аугустыняк упустил защитника, и тот слишком легко направил мяч мимо дебютировавшего в
«Спартак» до перерыва был обязан забивать еще. Ближе остальных был Бакаев: сместившись со своего правого фланга он раскидал финтами двух защитников и крутанул мяч в дальний угол —
Что случилось со «Спартаком» в перерыве — загадка века. После начала второго тайма практически все спартаковцы, в том числе оба центральных защитника, начали ошибаться в элементарных ситуациях. Не зря владелец «Спартака» предрекал нам интересный матч: до
«Урал» воспользовался этими ошибками практически сразу. Ильин подхватил в штрафной мяч, отскочивший от Джикии, и вонзил его в правый нижний угол.
Суета в исполнении «Спартака» продолжилась. Пару раз Ильин имел хорошие шансы для того, чтобы сделать дубль. Панюков бил издалека,
В конце концов «Урал» забил второй. Фронтменами момента выступили Ещенко и Максименко: защитник «Спартака» дал себя обыграть
При 1:2 на трибунах снова вспомнили про Массимо Карреру, скандируя свою любимую в эти годы кричалку. Итальянец хоть и не пришел на матч, но все равно напомнил о себе «Спартаку». Кононов, пытаясь хоть
После игры фанаты вспомнили и о Дмитрии Парфенове, скандируя его имя. Тот стадион отблагодарил: показал, мол, «это — для вас».
|Олег Кононов
|Дмитрий Парфенов
|Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)
|12′
|Владимир Ильин
|48′
|Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)
|60′
|98
|Александр Максименко
|77
|Олег Баклов
|6
|Айртон
|15
|Денис Кулаков
|2
|Самюэль Жиго
84′
|27
|Михаил Меркулов
|14
|Георгий Джикия
|3
|Вараздат Ароян
69′
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Денис Поляков
|8
|Гус Тил
64′
|6
|Рафал Аугустыняк
55′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Юрий Бавин
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
|47
|Роман Зобнин
|58
|Отман Эль-Кабир
42′90′
|38
|Андрей Ещенко
71′
|21
|Исламжан Насыров
|92
|Николай Рассказов
90+1′
|17
|Николай Димитров
71′
|23
|Джордан Ларссон
61′
|18
|Михал Кухарчик
|19
|Эсекиэль Понсе
|20
|Андрей Панюков
78′
|44
|Андрей Егорычев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)