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19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Тушине снова вспоминают о Каррере. «Спартак» проиграл «Уралу»

Красно-белые провалили второй тайм.

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Ларссон — в центре, Кононов — в пиджаке

— Будет интересно, — мимоходом бросил Леонид Федун, заходя на стадион. В Тушино приехала самая пропускающая команда премьер-лиги. К тому же Олег Кононов имел достаточно времени, чтобы встроить в команду всех новичков, пусть часть из них и разъезжалась в национальные сборные.

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Самое обидное, что толком не успел потренироваться последний новичок красно-белых в летнюю кампанию — Крал. Учитывая дисквалификацию Гулиева, шанс чеха появиться в стартовом составе в матче с «Уралом» был максимальным. Так оно и случилось: Крал занял место в середине поля в треугольнике с Тилом и Зобниным, оформив тем самым «ливерпульские» 4−3−3. Россиянин при этом располагался ниже двух легионеров.

Еще одним интересным решением Кононова было выпустить на позицию центрфорварда Ларссона. Шюррле перевели на более привычную для него позицию на левом краю атаки, а Бакаева — направо. Но от всех этих перестановок слагаемых сумма в спартаковской атаке по-прежнему не изменилась. Ни Понсе в предыдущих матчах, ни Ларссон, ни Шюррле, по ходу игры менявшийся местами со шведом, на позиции нападающего пока неэффективны. Может быть, нужно переходить на игру в два форварда?

Но пока главный тренер «Спартака» решился лишь на очередную смену одежды. Мы писали, что Кононов после ряда поражений решил выходить на поле без пиджака, и какое-то время это приносило красно-белым удачу. Но не в играх с «Зенитом» и «Брагой». Нужно было что-то менять, и тренер вернул пиджак.

Жиго и Бакаев — светлые пятна

«Открытие Арена», заполненная в этот осенний вечер в лучшем случае на половину, увидела два разных тайма. Первый — с быстрым голом «Спартака», прессингом и доминированием красно-белых. Хозяева уверенно контролировали мяч, не клеилось разве что в завершающей стадии. К чужой штрафной через всю бровку пробегал Айртон, через стенку с Ларссоном заходил Шюррле, через дриблинг — Бакаев. До удара каждый раз не доходило.

Стоивший «Спартаку» больших денег Крал пока в командную игру не вписался — моментами он опускался чуть ниже за мячом, а на 9-й минуте едва не привез гол: чех так «уверенно» отыгрался с защитником, что мяч перехватил Аугустыняк, который вполне мог открыть счет, но перестарался с ударом.

Совсем скоро поляк еще раз помог «Спартаку». Непонятно чем надо думать, чтобы невнимательно играть с Жиго на стандартах. Но Аугустыняк упустил защитника, и тот слишком легко направил мяч мимо дебютировавшего в премьер-лиге Баклова.

«Спартак» до перерыва был обязан забивать еще. Ближе остальных был Бакаев: сместившись со своего правого фланга он раскидал финтами двух защитников и крутанул мяч в дальний угол — чуть-чуть не попал. «Десятка» красно-белых в этот вечер был активн, но к голам это не привело. Так же, как и удары Крала и Тила из центральной зоны: с обоими Баклов справился, хоть и не без труда.

Провал Ещенко

Что случилось со «Спартаком» в перерыве — загадка века. После начала второго тайма практически все спартаковцы, в том числе оба центральных защитника, начали ошибаться в элементарных ситуациях. Не зря владелец «Спартака» предрекал нам интересный матч: до перерыва-то было пресно.

«Урал» воспользовался этими ошибками практически сразу. Ильин подхватил в штрафной мяч, отскочивший от Джикии, и вонзил его в правый нижний угол.

Суета в исполнении «Спартака» продолжилась. Пару раз Ильин имел хорошие шансы для того, чтобы сделать дубль. Панюков бил издалека, Эль-Кабир — из пределов штрафной. Мало кто мог понять, что происходит со спартаковцами.

В конце концов «Урал» забил второй. Фронтменами момента выступили Ещенко и Максименко: защитник «Спартака» дал себя обыграть Эль-Кабиру, а вратарь пропустил практически с нулевого угла. В тот момент голландцу совершенно никто не помогал, но он в одиночку сумел придумать гол. Когда несколько минут спустя Кононов поменял Ещенко, тот несся на скамейку быстрее, чем в голевом моменте.

Во время загрузки произошла ошибка.

При 1:2 на трибунах снова вспомнили про Массимо Карреру, скандируя свою любимую в эти годы кричалку. Итальянец хоть и не пришел на матч, но все равно напомнил о себе «Спартаку». Кононов, пытаясь хоть как-то спасти матч, перевел в атаку Жиго. Защитник феерил: обыгрывал, обострял, отыгрывался с Бакаевым. Но — бесполезно.

После игры фанаты вспомнили и о Дмитрии Парфенове, скандируя его имя. Тот стадион отблагодарил: показал, мол, «это — для вас».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 914.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 24198 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Парфенов
Голы
Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)12′
Владимир Ильин48′
Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)60′
Составы команд
98Александр Максименко
77Олег Баклов
6Айртон
15Денис Кулаков
2Самюэль Жиго
84′
27Михаил Меркулов
14Георгий Джикия
3Вараздат Ароян
69′
10Зелимхан Бакаев
19Денис Поляков
8Гус Тил
64′
6Рафал Аугустыняк
55′
20Андре Шюррле
14Юрий Бавин
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
47Роман Зобнин
58Отман Эль-Кабир
42′90′
38Андрей Ещенко
71′
21Исламжан Насыров
92Николай Рассказов
90+1′
17Николай Димитров
71′
23Джордан Ларссон
61′
18Михал Кухарчик
19Эсекиэль Понсе
20Андрей Панюков
78′
44Андрей Егорычев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
7Удары (всего)11
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
11Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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