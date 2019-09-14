В Тушине снова вспоминают о Каррере. «Спартак» проиграл «Уралу»

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Ларссон — в центре, Кононов — в пиджаке

— Будет интересно, — мимоходом бросил Леонид Федун, заходя на стадион. В Тушино приехала самая пропускающая команда премьер-лиги. К тому же Олег Кононов имел достаточно времени, чтобы встроить в команду всех новичков, пусть часть из них и разъезжалась в национальные сборные.

Самое обидное, что толком не успел потренироваться последний новичок красно-белых в летнюю кампанию — Крал. Учитывая дисквалификацию Гулиева, шанс чеха появиться в стартовом составе в матче с «Уралом» был максимальным. Так оно и случилось: Крал занял место в середине поля в треугольнике с Тилом и Зобниным, оформив тем самым «ливерпульские» 4−3−3. Россиянин при этом располагался ниже двух легионеров.

Еще одним интересным решением Кононова было выпустить на позицию центрфорварда Ларссона. Шюррле перевели на более привычную для него позицию на левом краю атаки, а Бакаева — направо. Но от всех этих перестановок слагаемых сумма в спартаковской атаке по-прежнему не изменилась. Ни Понсе в предыдущих матчах, ни Ларссон, ни Шюррле, по ходу игры менявшийся местами со шведом, на позиции нападающего пока неэффективны. Может быть, нужно переходить на игру в два форварда?

Но пока главный тренер «Спартака» решился лишь на очередную смену одежды. Мы писали, что Кононов после ряда поражений решил выходить на поле без пиджака, и какое-то время это приносило красно-белым удачу. Но не в играх с «Зенитом» и «Брагой». Нужно было что-то менять, и тренер вернул пиджак.

Жиго и Бакаев — светлые пятна

«Открытие Арена», заполненная в этот осенний вечер в лучшем случае на половину, увидела два разных тайма. Первый — с быстрым голом «Спартака», прессингом и доминированием красно-белых. Хозяева уверенно контролировали мяч, не клеилось разве что в завершающей стадии. К чужой штрафной через всю бровку пробегал Айртон, через стенку с Ларссоном заходил Шюррле, через дриблинг — Бакаев. До удара каждый раз не доходило.

Стоивший «Спартаку» больших денег Крал пока в командную игру не вписался — моментами он опускался чуть ниже за мячом, а на 9-й минуте едва не привез гол: чех так «уверенно» отыгрался с защитником, что мяч перехватил Аугустыняк, который вполне мог открыть счет, но перестарался с ударом.

Совсем скоро поляк еще раз помог «Спартаку». Непонятно чем надо думать, чтобы невнимательно играть с Жиго на стандартах. Но Аугустыняк упустил защитника, и тот слишком легко направил мяч мимо дебютировавшего в премьер-лиге Баклова.

«Спартак» до перерыва был обязан забивать еще. Ближе остальных был Бакаев: сместившись со своего правого фланга он раскидал финтами двух защитников и крутанул мяч в дальний угол — чуть-чуть не попал. «Десятка» красно-белых в этот вечер был активн, но к голам это не привело. Так же, как и удары Крала и Тила из центральной зоны: с обоими Баклов справился, хоть и не без труда.

Провал Ещенко

Что случилось со «Спартаком» в перерыве — загадка века. После начала второго тайма практически все спартаковцы, в том числе оба центральных защитника, начали ошибаться в элементарных ситуациях. Не зря владелец «Спартака» предрекал нам интересный матч: до перерыва-то было пресно.

«Урал» воспользовался этими ошибками практически сразу. Ильин подхватил в штрафной мяч, отскочивший от Джикии, и вонзил его в правый нижний угол.

Суета в исполнении «Спартака» продолжилась. Пару раз Ильин имел хорошие шансы для того, чтобы сделать дубль. Панюков бил издалека, Эль-Кабир — из пределов штрафной. Мало кто мог понять, что происходит со спартаковцами.

В конце концов «Урал» забил второй. Фронтменами момента выступили Ещенко и Максименко: защитник «Спартака» дал себя обыграть Эль-Кабиру, а вратарь пропустил практически с нулевого угла. В тот момент голландцу совершенно никто не помогал, но он в одиночку сумел придумать гол. Когда несколько минут спустя Кононов поменял Ещенко, тот несся на скамейку быстрее, чем в голевом моменте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VPILzdDOsl8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При 1:2 на трибунах снова вспомнили про Массимо Карреру, скандируя свою любимую в эти годы кричалку. Итальянец хоть и не пришел на матч, но все равно напомнил о себе «Спартаку». Кононов, пытаясь хоть как-то спасти матч, перевел в атаку Жиго. Защитник феерил: обыгрывал, обострял, отыгрывался с Бакаевым. Но — бесполезно.