Кононов заявил, что ответит на критику победами «Спартака»
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его ответом на критику болельщиков станут победы команды. Об этом он сказал на
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его ответом на критику болельщиков станут победы команды. Об этом он сказал на
В субботу «Спартак» уступил «Уралу» на своем поле со счетом 1:2.
«Что я могу ответить насчет моего возможного увольнения? После каждого проигрыша “Спартака” происходит одна и та же ситуация. Моим ответом на критику станут победы команды», — сказал Кононов.
Главный тренер считает, что команда слабо провела второй тайм игры с «Уралом». «Мы хорошо сыграли в первом тайме, здорово прессинговали, — сказал Кононов. — Второй тайм сыграли неудачно, позволили создавать сопернику атаки
«В перерыве я говорил футболистам, чтобы они играли острее, постоянно находились возле штрафной. Нам нужно было строже сыграть в обороне, потому что “Урал” не собирался оставлять счет неизменным», — добавил он.
В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре клуб 20 сентября в гостях сыграет с «Уфой».
|Олег Кононов
|Дмитрий Парфенов
|Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)
|12′
|Владимир Ильин
|48′
|Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)
|60′
|98
|Александр Максименко
|77
|Олег Баклов
|6
|Айртон
|15
|Денис Кулаков
|2
|Самюэль Жиго
84′
|27
|Михаил Меркулов
|14
|Георгий Джикия
|3
|Вараздат Ароян
69′
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Денис Поляков
|8
|Гус Тил
64′
|6
|Рафал Аугустыняк
55′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Юрий Бавин
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
|47
|Роман Зобнин
|58
|Отман Эль-Кабир
42′90′
|38
|Андрей Ещенко
71′
|21
|Исламжан Насыров
|92
|Николай Рассказов
90+1′
|17
|Николай Димитров
71′
|23
|Джордан Ларссон
61′
|18
|Михал Кухарчик
|19
|Эсекиэль Понсе
|20
|Андрей Панюков
78′
|44
|Андрей Егорычев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)