Кононов заявил, что ответит на критику победами «Спартака»

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В субботу «Спартак» уступил «Уралу» на своем поле со счетом 1:2.

«Что я могу ответить насчет моего возможного увольнения? После каждого проигрыша “Спартака” происходит одна и та же ситуация. Моим ответом на критику станут победы команды», — сказал Кононов.

Главный тренер считает, что команда слабо провела второй тайм игры с «Уралом». «Мы хорошо сыграли в первом тайме, здорово прессинговали, — сказал Кононов. — Второй тайм сыграли неудачно, позволили создавать сопернику атаки из-за свободных зон на нашей половине. Мы старались, но атаки были непродуманными, чтобы их можно было завершить».

«В перерыве я говорил футболистам, чтобы они играли острее, постоянно находились возле штрафной. Нам нужно было строже сыграть в обороне, потому что “Урал” не собирался оставлять счет неизменным», — добавил он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VPILzdDOsl8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.