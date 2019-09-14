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20:12 (мск), источник: ТАСС

Кононов заявил, что ответит на критику победами «Спартака»

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его ответом на критику болельщиков станут победы команды. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча девятого тура чемпионата России против «Урала».

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В субботу «Спартак» уступил «Уралу» на своем поле со счетом 1:2.

«Что я могу ответить насчет моего возможного увольнения? После каждого проигрыша “Спартака” происходит одна и та же ситуация. Моим ответом на критику станут победы команды», — сказал Кононов.

Главный тренер считает, что команда слабо провела второй тайм игры с «Уралом». «Мы хорошо сыграли в первом тайме, здорово прессинговали, — сказал Кононов. — Второй тайм сыграли неудачно, позволили создавать сопернику атаки из-за свободных зон на нашей половине. Мы старались, но атаки были непродуманными, чтобы их можно было завершить».

«В перерыве я говорил футболистам, чтобы они играли острее, постоянно находились возле штрафной. Нам нужно было строже сыграть в обороне, потому что “Урал” не собирался оставлять счет неизменным», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре клуб 20 сентября в гостях сыграет с «Уфой».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 914.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 24198 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Парфенов
Голы
Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)12′
Владимир Ильин48′
Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)60′
Составы команд
98Александр Максименко
77Олег Баклов
6Айртон
15Денис Кулаков
2Самюэль Жиго
84′
27Михаил Меркулов
14Георгий Джикия
3Вараздат Ароян
69′
10Зелимхан Бакаев
19Денис Поляков
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6Рафал Аугустыняк
55′
20Андре Шюррле
14Юрий Бавин
33Алекс Крал
11Владимир Ильин
47Роман Зобнин
58Отман Эль-Кабир
42′90′
38Андрей Ещенко
71′
21Исламжан Насыров
92Николай Рассказов
90+1′
17Николай Димитров
71′
23Джордан Ларссон
61′
18Михал Кухарчик
19Эсекиэль Понсе
20Андрей Панюков
78′
44Андрей Егорычев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
7Удары (всего)11
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
11Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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