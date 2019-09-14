Отсутствие Миранчуков — не беда, когда есть Крыховяк. Поляк тащит «Локомотив»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Валенсия
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
32
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Чайка
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Мордовия
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
Факел
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
25
Футбол. Зарубежный
17:00
Леганес
Вильярреал
03
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Урал
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Байер
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вердер
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Шинник
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Спартак-2
22
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
32
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Балтика
22
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Нижний Новгород
00
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Отсутствие Миранчуков — не беда, когда есть Крыховяк. Поляк тащит «Локомотив»

Полузащитник открыл в себе новый талант. Сейчас он лучший бомбардир в команде Сёмина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» пока не проходит проверку грозными клубами. В третьем туре чемпионата России команда Сёмина проиграла ЦСКА, а совсем недавно забуксовала, набрав всего одно очко в играх с «Краснодаром» и «Ростовом», и в итоге отстала от группы лидеров РПЛ.

Хорошую возможность поправить турнирное положение «железнодорожники» получили в гостевом матче с «Сочи».

Несмотря на то, что в город на черноморском побережье московский клуб приехал в статусе явного фаворита, начало игры далось гостям непросто. С первых минут в атаке намного острее и осмысленнее смотрелся «Сочи». Когда же в нападении действовал «Локомотив», мяч хаотично перемещался по полю.

Дела гостей стали ещё хуже, когда на 12-й минуте Антон Миранчук получил травму, а затем ушёл с поля — вместо него на газоне появился Эдер. Братья наконец воссоединилась, но, к сожалению, в лазарете.

Вдохнуть жизнь в игру «железнодорожников» смог Гжегож Крыховяк, забив довольно неожиданный гол. На 20-й минуте «Локомотив» подловил «Сочи», убежав в контратаку. Смолов удачно сбросил головой мяч на ход поляку, который, оказавшись один на один с Джанаевым, переиграл вратаря.

Благодаря мячу Гжегожа команда Сёмина обрела уверенность. Завладев инициативой, «железнодорожники» начали активно терроризировать ворота соперника. От гола после удара Жоау Мариу «Сочи» спасла лишь удача, а от выстрела Эдера свои владения защитил Джанаев. На это хозяева отвечали лишь забросами в штрафную площадь гостей и редкими дальними выстрелами.

Во втором тайме на стадионе «Фишт» градус игры значительно возрос. Футболисты «Сочи», вынужденные отыгрываться, стали больше времени проводить на половине поля «Локомотива». Нервничая из-за неудовлетворительного результата на табло и важных решений судьи в пользу гостей, хозяева несколько раз срывались — неоднократно на арбитра кричал Ибрагим Цаллагов.

Под конец встречи игра стала очень грубой. Жертвой ситуации на поле и лба Заболотного стал Бенедикт Хёведес. В верховом единоборстве с нападающим «Сочи» немец заработал рассечение головы, после чего был заменён на Мурило.

К счастью для гостей, больше травмироваться никто не успел. «Железнодорожники» отстояли преимущество в счёте и благодаря голу Крыховяка заработали три очка, поднявшись на 4 место в таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, Гдегож не в первый раз в этом сезоне добывает победу для «Локомотива». Ранее, в матче с «Крыльями Советов» поляк забил в добавленное время, с трудом вырвав для команды заветные три очка.

Сейчас полузащитник с 4 забитыми мячами — лучший бомбардир «Локомотива». По сравнению с любым из предыдущих своих сезонов он аномально много бьёт по воротам, но зато и неожиданно много забивает. Похоже, в России поляк открыл в себе новый талант.

Сочи
0:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 914.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Фишт, 13900 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинЮрий Семин
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов)20′
Составы команд
35Сослан Джанаев
1Маринату Гильерме
13Федор Кудряшов
2Дмитрий Живоглядов
42′
26Никита Калугин
20Владислав Игнатьев
20Игорь Юрганов
62′
14Ведран Чорлука
45Иван Миладинович
17Рифат Жемалетдинов
16Кристиан Нобоа
23Жоау Мариу
15Ибрагим Цаллагов
38′
6Дмитрий Баринов
45′
77Дмитрий Полоз
7Гжегож Крыховяк
18Никита Бурмистров
69′
5Бенедикт Хеведес
79′
24Эльмир Набиуллин
27Мурило
87Александр Карапетян
46′
11Антон Миранчук
13′
94Душан Лагатор
90+3′
19Эдер
17Андрей Мостовой
76′
9Федор Смолов
83′
9Антон Заболотный
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
15Удары (всего)18
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
16Фолы10
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
В Тушине снова вспоминают о Каррере. «Спартак» проиграл «Уралу»
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
«Ман Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
«Барселона» играет с «Валенсией» в Ла Лиге (трансляция)
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь