Тремя матчами в воскресенье продолжится программа девятого тура Российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Оренбургом» и «Рубином» начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Лапочкин. С начала текущего сезона клуб из Оренбурга борется за право проведения домашних матчей на стадионе «Газовик», который не смог пройти лицензирование. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило «Оренбургу» проводить там домашние матчи чемпионата страны до 15 сентября включительно, одной из главных претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками. В пятницу президент клуба Владимир Кияев сообщил ТАСС, что работы по усовершенствованию микст-зоны завершены, так что существует вероятность того, что в ближайшее время можно ожидать окончательного возвращения клуба на домашний стадион.

После восьми матчей подопечные Владимира Федотова занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. В текущем сезоне команда одержала только одну победу, которая была добыта в игре предыдущего тура против «Уфы» (2:1). О том, стала ли эта победа переломным моментом в игровом кризисе «Оренбурга», можно будет судить по встрече с «Рубином». Матч с казанцами пропустит защитник Виталий Шахов, который был удален в игре против клуба из столицы Башкортостана.

«Рубин» расположился на 10-й строчке с 10 очками, но игра казанского клуба пока далека от идеальной. В восьмом туре подопечные Романа Шаронова сенсационно крупно уступили «Сочи» (0:3), позволив новичку Российской премьер-лиги (РПЛ) одержать первую победу в высшем дивизионе чемпионата России. В последних пяти матчах «Рубин» смог одержать только одну победу, проиграв при этом в четырех играх. Очевидно, что команде Шаронова победа в предстоящей встрече нужна не меньше, чем «Оренбургу», а отсутствие травмированных и дисквалифицированных футболистов, а также статус фаворита дают большие шансы казанскому клубу на итоговый успех.

Непростая неделя у ЦСКА

В 16:30 мск «Тамбов» начнет встречу с ЦСКА, которую рассудит Михаил Вилков. Новичок РПЛ расположился на последней строчке, имея равное количество очков с «Оренбургом», в сезоне-2019/20 клуб добыл только одну победу, обыграв дома «Спартак» (2:0) в третьем туре. В предстоящем матче против одного из фаворитов российского чемпионата «Тамбову» по-прежнему не поможет нападающий Ишхан Гелоян, который еще в июле получил тяжелую травму коленного сустава. В составе ЦСКА на поле может выйти защитник Седрик Гогуа, который покинул «Тамбов» в конце августа, успев провести в нынешнем сезоне пять матчей за тамбовский клуб, отметившись двумя забитыми мячами.

В матче восьмого тура против тульского «Арсенала» армейцы добились победы (2:1) и на данный момент идут пятыми в турнирной таблице, набрав 16 очков. Подопечных Виктора Гончаренко ждут два непростых выезда в ближайшую неделю — сначала красно-синие сыграют с «Тамбовом», а 19 сентября армейцы в Болгарии проведут первый матч группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

У ЦСКА травмированы защитники Георгий Щенников и Виктор Васин, а также полузащитник Дмитрий Ефремов, также под вопросом участие полузащитника Яка Бийола.

«Краснодар» в погоне за «Зенитом»

Петербургский «Зенит» уже сыграл свой матч в девятом туре, одержав домашнюю победу над тульским «Арсеналом», и возглавил турнирную таблицу, набрав 20 очков. «Краснодар» идет третьим с 17 набранными баллами и может догнать команду Сергея Семака, если победит «Крылья Советов». Свисток на стадионе в Краснодаре прозвучит в 19:00 мск, встречу обслужит Сергей Карасев. На игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Алексей Сухой и Василий Казарцев.

Подопечные Сергея Матвеева не проигрывают на протяжении семи матчей в чемпионате России, уступив только грозненскому «Ахмату» в первом туре (0:1), и показывают качественный футбол. После вылета из Лиги чемпионов «Краснодар» продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы, 19 сентября клуб ждет гостевой матч со швейцарским «Базелем». Клуб из Краснодара находится в непростом положении, ведь команда потеряла нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (1:2), также в лазарете находятся полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелля и Виктор Классон.

Но «Краснодару» не стоит сильно расстраиваться. Помимо восстановившихся от травм защитника Ивана Мартыновича и нападающего Ари, клуб пополнился бывшим полузащитником московского «Локомотива» Мануэлем Фернандешем, который присоединился к «Краснодару» 2 сентября в качестве свободного агента. Также португалец был включен в заявку клуба на Лигу Европы, поэтому потеря важных футболистов не будет так ощутима.

За восемь прошедших матчей чемпионата России «Крылья Советов» только дважды добились победы, команда занимает 13-е место, имея в активе 7 очков. Игра подопечных Миодрага Божовича оставляет много вопросов, нередко в различных СМИ ходила информация о том, что 51-летний специалист находится на грани увольнения. Главной надеждой самарцев и Божовича является нападающий Александр Соболев, который с шестью забитыми мячами идет вторым в списке бомбардиров чемпионата России, игрок уже успел пробудить интерес к себе со стороны ведущих российских команд.