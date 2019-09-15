Трансферы «Спартака»: Кононову точно купили тех, кого нужно?
Сергей Егоров рассказывает инсайды о трансферах «Спартака» и роли главного тренера.
Сергей Егоров рассказывает инсайды о трансферах «Спартака» и роли главного тренера.
Если вы думаете, что Олег Георгиевич Кононов глуп, то ошибаетесь. Это человек, который имеет колоссальный порог терпения. Не знаю, причину — деньги, природное умение выживать, склад характера. Но этот тот самый случай, когда в ливень все вымокнут, а он останется сухим.
В «Спартаке» тренер уже пережил многое за неполный год. В тот момент, когда Кононов поднимался в президентскую ложу на стадионе
Терпел, когда устраивал прощальный ужин с тульскими футболистами, прощальным не ставший.
Терпел, когда сначала не поехал с «оружейниками» на выезд в Грозный, думая, что уже в «Спартаке», а оттуда еще не поступило финальное ОК — и пришлось догонять автобус «Арсенала». Игроки оторопели, когда в салон на трассе вошел тренер.
Терпел, когда Самедову и Еременко давались обещания, а потом их выгнали из команды, потому что так решил клуб. Кононов вдруг забыл все, что говорил двум ветеранам.
Стерпит и сейчас. Олег Георгиевич пережил зимнюю чистку состава, весенние уходы Наиля Измайлова и Сергея Родионова, которые его и представляли на памятной
Кононов все переварит. Не хочется говорить — пересидит.
Но сейчас надо сказать вот о чем.
Зимой тренер строил один состав. Летом к сезону готовил второй. А играет сейчас третий, и последнего новичка подвезли совсем недавно — вот буквально неделю назад. Крала купили за 12 миллионов евро, и клуб так за него бился, что в конце концов нагнал с мешком с деньгами и так дал по голове и полузащитнику, и пражской «Славии», что те не выдержали.
И когда генеральный директор «Спартака» Томас Цорн говорит в интервью, что надо подождать, он прав. Удивляет, что молчит сам Кононов, не давая четких и простых месседжей. Ему ведь в данный момент реально непросто. Это тот случай, когда тренер обязан стелить себе соломку. А сейчас при всем при том, что он очень осторожен и живуч, его просто сольют — рано или поздно после срывов потребуется жертва. И Кононов ею станет.
В интервью с Цорном я задал вопрос о Черчесове. И Томас, как мне показалось (возможно, именно показалось) слукавил, опровергая тему возможного прихода этого специалиста в «Спартак». Но есть нюанс. Ведь Станислав Саламович будет иметь весь тот функционал, который сейчас есть у гендира — подбор игроков, переговоры, определение деталей трансферов и общение с первым лицом клуба. Черчесов все это делать умеет, а что вдруг не умеет — сделает команда управленцев. Его команда.
Зачем в этом случае нужен сам Цорн? Вести хозяйственные дела, заниматься сборами? Оно Томасу нужно?
И нужно ли оно, если еще один потенциальный сменщик Кононова — Курбан Бердыев — ровно через 10 туров (к зиме) получит тот же самый функционал? Не верю, что Томас настолько неамбициозный человек, что станет работать только за деньги (а речь идет, как говорят на рынке, о годовом контракте на сумму около 800 тысяч долларов, или 5 миллионах рублей в месяц).
Значит, нужно делать все, чтобы выправить ситуацию. Или продумывать иную фигуру, у которой может получиться как у тренера, и при этом такой специалист не станет претендовать на нечто большее, чем просто работа с командой.
То, что случилось в матче с «Уралом» — безобразие. Не очень хорошо ставить себя на место другого человека, но вот представьте: вы построили стадион, тратите на клуб около 100 миллионов евро ежегодно, дали около 45 миллионов на трансферную кампанию летом — и после одного из матчей покидаете арену через запасной выход. Как это все выдержать?
Конечно, можно тешить себя тем, что новичков в составе много и им действительно нужно время. Но ведь команда разбалансирована. Нет, на мой взгляд, того, без кого не бывает чемпионских коллективов — а мы
Крал, на мой взгляд, таковым не является. Не исключено, что со временем
Пока же рынок обсуждает вот что — Крала в 2019-м уже предлагали ЦСКА, и цена была около 2,5 миллиона евро. Там
На бумаге все выглядит превосходно.
Клуб, продав ряд футболистов, закрыл дыру в финансовом
Но ушли лидеры. Наверное, они потеряли мотивацию, но по состоянию на сегодняшний день «Спартак» лишился:
— Опорника Фернанду, который по сравнению с Кралом выглядел в своих лучших матчах как Гаттузо. К тому же у бразильца есть неубиваемый козырь — умение исполнять стандарты.
— Форварда Зе Луиша, очень хорошо проявляющего себя в «Порту». Надеюсь,
А остался клуб:
— С хорошо мотивированным (нет сомнений) Кралом, который, надеюсь, не дублирует позицию Тила. Суммарно оба обошлись клубу в 27 миллионов евро плюс агентские выплаты, плюс, возможно, премии за подпись — полагаю, можно говорить о сумме в 30 миллионов евро плюс. Это много. Гордиться такими трансферами, можно лишь в том случае, если оба хорошо проявят себя в «Спартаке», а проданы будут за, как минимум, аналогичные деньги. Но то, что мы увидели вчера во втором тайме —
На бумаге трансферная кампания
Ни Понсе, ни Джордан пока не впечатляют. Они не тянут, и возможно, никогда не выйдут на уровень Зе. Не говоря уже о лучших образцах Луиза Адриану.
Есть еще один нюанс.
В команде должен быть футболист, на которого ходит зритель. Кто делает разницу, забивает голы, ведет за собой.
В Питере такой Дзюба, в Ростове — Еременко и Шомуродов. В «Локо» — Миранчуки и Крыховяк. В «Краснодаре» людям нравится Шапи, но есть Вилена, Вандерсон.
Кто «продаваем» публике в «Спартаке» на постоянной основе? Непонятно, что произошло с Шюррле, разочаровывает нестабильностью Тил, явно наелся футболом Зобнин.
Пока остается Жиго. Но этого мало для того, чтобы бороться даже за место в Лиге Европы. Потому что те, кто выше в таблице, на данный момент сильнее.?
|Олег Кононов
|Дмитрий Парфенов
|Самюэль Жиго(Зелимхан Бакаев)
|12′
|Владимир Ильин
|48′
|Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)
|60′
|98
|Александр Максименко
|77
|Олег Баклов
|6
|Айртон
|15
|Денис Кулаков
|2
|Самюэль Жиго
84′
|27
|Михаил Меркулов
|14
|Георгий Джикия
|3
|Вараздат Ароян
69′
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Денис Поляков
|8
|Гус Тил
64′
|6
|Рафал Аугустыняк
55′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Юрий Бавин
|33
|Алекс Крал
|11
|Владимир Ильин
|47
|Роман Зобнин
|58
|Отман Эль-Кабир
42′90′
|38
|Андрей Ещенко
71′
|21
|Исламжан Насыров
|92
|Николай Рассказов
90+1′
|17
|Николай Димитров
71′
|23
|Джордан Ларссон
61′
|18
|Михал Кухарчик
|19
|Эсекиэль Понсе
|20
|Андрей Панюков
78′
|44
|Андрей Егорычев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)