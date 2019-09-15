Трансферы «Спартака»: Кононову точно купили тех, кого нужно?

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Кононов и Черчесов

Если вы думаете, что Олег Георгиевич Кононов глуп, то ошибаетесь. Это человек, который имеет колоссальный порог терпения. Не знаю, причину — деньги, природное умение выживать, склад характера. Но этот тот самый случай, когда в ливень все вымокнут, а он останется сухим.

В «Спартаке» тренер уже пережил многое за неполный год. В тот момент, когда Кононов поднимался в президентскую ложу на стадионе красно-белых в день победы своего «Арсенала» над «Спартаком», Карреру еще официально не уволили — но решение уже приняли — Олег Георгиевич понимал, что это будет самая большая работа в его жизни, ради которой можно вытерпеть все.

Терпел, когда устраивал прощальный ужин с тульскими футболистами, прощальным не ставший.

Терпел, когда сначала не поехал с «оружейниками» на выезд в Грозный, думая, что уже в «Спартаке», а оттуда еще не поступило финальное ОК — и пришлось догонять автобус «Арсенала». Игроки оторопели, когда в салон на трассе вошел тренер.

Терпел, когда Самедову и Еременко давались обещания, а потом их выгнали из команды, потому что так решил клуб. Кононов вдруг забыл все, что говорил двум ветеранам.

Стерпит и сейчас. Олег Георгиевич пережил зимнюю чистку состава, весенние уходы Наиля Измайлова и Сергея Родионова, которые его и представляли на памятной пресс-конференции в Тарасовке, потом летние изменения в команде.

Кононов все переварит. Не хочется говорить — пересидит.

Но сейчас надо сказать вот о чем.

Зимой тренер строил один состав. Летом к сезону готовил второй. А играет сейчас третий, и последнего новичка подвезли совсем недавно — вот буквально неделю назад. Крала купили за 12 миллионов евро, и клуб так за него бился, что в конце концов нагнал с мешком с деньгами и так дал по голове и полузащитнику, и пражской «Славии», что те не выдержали.

И когда генеральный директор «Спартака» Томас Цорн говорит в интервью, что надо подождать, он прав. Удивляет, что молчит сам Кононов, не давая четких и простых месседжей. Ему ведь в данный момент реально непросто. Это тот случай, когда тренер обязан стелить себе соломку. А сейчас при всем при том, что он очень осторожен и живуч, его просто сольют — рано или поздно после срывов потребуется жертва. И Кононов ею станет.

В интервью с Цорном я задал вопрос о Черчесове. И Томас, как мне показалось (возможно, именно показалось) слукавил, опровергая тему возможного прихода этого специалиста в «Спартак». Но есть нюанс. Ведь Станислав Саламович будет иметь весь тот функционал, который сейчас есть у гендира — подбор игроков, переговоры, определение деталей трансферов и общение с первым лицом клуба. Черчесов все это делать умеет, а что вдруг не умеет — сделает команда управленцев. Его команда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pK2nOYYkdh4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зачем в этом случае нужен сам Цорн? Вести хозяйственные дела, заниматься сборами? Оно Томасу нужно?

И нужно ли оно, если еще один потенциальный сменщик Кононова — Курбан Бердыев — ровно через 10 туров (к зиме) получит тот же самый функционал? Не верю, что Томас настолько неамбициозный человек, что станет работать только за деньги (а речь идет, как говорят на рынке, о годовом контракте на сумму около 800 тысяч долларов, или 5 миллионах рублей в месяц).

Значит, нужно делать все, чтобы выправить ситуацию. Или продумывать иную фигуру, у которой может получиться как у тренера, и при этом такой специалист не станет претендовать на нечто большее, чем просто работа с командой.

Загадка Крала

То, что случилось в матче с «Уралом» — безобразие. Не очень хорошо ставить себя на место другого человека, но вот представьте: вы построили стадион, тратите на клуб около 100 миллионов евро ежегодно, дали около 45 миллионов на трансферную кампанию летом — и после одного из матчей покидаете арену через запасной выход. Как это все выдержать?

Конечно, можно тешить себя тем, что новичков в составе много и им действительно нужно время. Но ведь команда разбалансирована. Нет, на мой взгляд, того, без кого не бывает чемпионских коллективов — а мы все-таки смотрим на красно-белых как на тех, кто обязан бороться за титул — опорника-разрушителя.

Крал, на мой взгляд, таковым не является. Не исключено, что со временем что-то поменяется, но «Спартак», судя по всему, больше хотел забрать из «Славии» Соучека — и это действительно разрушитель. Хотел Тамеза, которого «Ницца» не продала, и тайну срыва этих переговоров, полагаю, нам еще предстоит узнать. Кононов не получил того, кого хотел. Надеюсь, хоть когда-нибудь Олег Георгиевич об этом скажет.

Пока же рынок обсуждает вот что — Крала в 2019-м уже предлагали ЦСКА, и цена была около 2,5 миллиона евро. Там подумали-подумали — и отказались. А «Спартак» взял дороже, и, возможно, продублировав тем самым позицию Тила.

Где баланс или восхищение на бумаге

На бумаге все выглядит превосходно.

Клуб, продав ряд футболистов, закрыл дыру в финансовом фэйр-плей. Это 25 миллионов евро.

Но ушли лидеры. Наверное, они потеряли мотивацию, но по состоянию на сегодняшний день «Спартак» лишился:

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— Опорника Фернанду, который по сравнению с Кралом выглядел в своих лучших матчах как Гаттузо. К тому же у бразильца есть неубиваемый козырь — умение исполнять стандарты.

— Форварда Зе Луиша, очень хорошо проявляющего себя в «Порту». Надеюсь, красно-белые вбили в контракт хорошие бонусы за личные достижения африканца. Рассчитываю также, что в трансферном контракте есть и опция «процент при перепродаже» — можно хорошо заработать. Верю, что неправда информация, о которой говорят на рынке — якобы красно-белым пришлось возмещать Зе разницу в зарплате при переходе в «Порту» (в Москве у него было 2,2 миллиона евро в год, в Порту стало 1,5), что при долгосрочном договоре существенно уменьшает сумму трансфера. Иначе становится грустно.

А остался клуб:

— С хорошо мотивированным (нет сомнений) Кралом, который, надеюсь, не дублирует позицию Тила. Суммарно оба обошлись клубу в 27 миллионов евро плюс агентские выплаты, плюс, возможно, премии за подпись — полагаю, можно говорить о сумме в 30 миллионов евро плюс. Это много. Гордиться такими трансферами, можно лишь в том случае, если оба хорошо проявят себя в «Спартаке», а проданы будут за, как минимум, аналогичные деньги. Но то, что мы увидели вчера во втором тайме — что-то удивительное. «Урал» делал то, что хотел, до того момента, как не забил два. Гости превосходили команду, потратившую на трансферы летом около 45 миллионов евро и игравшую на своем поле. В составе которой был чемпион мира. Екатеринбуржцы делали все, что им было нужно.

На бумаге трансферная кампания красно-белых выглядит хорошо, но на деле коллектив разбалансирован, плюс в нем нет самого дорогого. Того, кто ценится больше всего — человека, регулярно забивающего мячи. Можно сколько угодно ссылаться на будущее Тила и Крала, говорить о потенциале Понсе, но больше всех в чемпионате забил тот, кого взяли достаточно давно, и это защитник — Жиго. А угрожает воротам чаще всех, пожалуй, тот, кого клуб вернул летом за ноль евро — Зелимхан Бакаев, проект Кононова.

Ни Понсе, ни Джордан пока не впечатляют. Они не тянут, и возможно, никогда не выйдут на уровень Зе. Не говоря уже о лучших образцах Луиза Адриану.

На кого пойдет зритель?

Есть еще один нюанс.

В команде должен быть футболист, на которого ходит зритель. Кто делает разницу, забивает голы, ведет за собой.

В Питере такой Дзюба, в Ростове — Еременко и Шомуродов. В «Локо» — Миранчуки и Крыховяк. В «Краснодаре» людям нравится Шапи, но есть Вилена, Вандерсон.

Кто «продаваем» публике в «Спартаке» на постоянной основе? Непонятно, что произошло с Шюррле, разочаровывает нестабильностью Тил, явно наелся футболом Зобнин.