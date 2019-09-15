Гендиректор «Спартака»: Мы выражаем доверие Кононову

«Спартак» в субботу проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), потерпев третье домашнее поражение подряд. После девяти туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующего петербургского «Зенита». Ранее в этом сезоне москвичи не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв в квалификации португальской «Браге».