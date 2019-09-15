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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Спартака»: Мы выражаем доверие Кононову

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Антон Балакирев. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что руководство доверяет главному тренеру команду Олегу Кононову.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в субботу проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), потерпев третье домашнее поражение подряд. После девяти туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующего петербургского «Зенита». Ранее в этом сезоне москвичи не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв в квалификации португальской «Браге».

«Мы выражаем доверие нашему тренеру. Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад. Давайте дадим новой команде время себя найти, нынешнее положение дел никого не устраивает», — заявил Цорн на встрече с болельщиками «Спартака».

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