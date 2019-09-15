Гендиректор «Спартака»: Мы выражаем доверие Кононову
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Антон Балакирев. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что руководство доверяет главному тренеру команду Олегу Кононову.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Антон Балакирев. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что руководство доверяет главному тренеру команду Олегу Кононову.
«Спартак» в субботу проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче Российской
«Мы выражаем доверие нашему тренеру. Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад. Давайте дадим новой команде время себя найти, нынешнее положение дел никого не устраивает», — заявил Цорн на встрече с болельщиками «Спартака».