«Почему не уволен Кононов?» Главное на встрече «Спартака» с болельщиками

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«Крал? Никак»

Болельщики в ожидании тренировки команды раскритиковали новичка — опорного хавбека Алекса Крала. Игрок сборной Чехии дебютировал вчера после несколько занятий с новыми партнерами.

— Как вам Крал? — спросил ведущий.

— Никак, — ответили с трибун.

Мирзов и Игнатов — по индивидуальной программе

На тренировке полузащитники Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов работали по индивидуальной программе, а защитник Малколм Баду — вообще отдельно от всех. При этом футболисты, выходившие вчера на поле в матче с «Уралом» (за исключением форварда Понсе и защитника Рассказова), совершали пробежки вокруг поля, а остальные девять человек играли в формате 3×3, разбившись на три команды.

Болельщики предложили Цорну пригласить в «Спартак» психолога

После тренировки генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков.

— Прочитал интервью одного из игроков после встречи с уральцами, он сказал «нас надломил первый гол», — сказал один из присутствовавших на трибунах. — У меня есть предложение: пусть футболисты посмотрят на наших фигуристов, которые в 16 лет выигрывают Олимпиады. Возможно, Томасу стоит пригласить в команду спортивного психолога, с этим явно есть проблемы.

Томас Цорн: «Мы не рассматриваем отставку Кононова»

— В чем главная причина, что «Спартак» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения? — спросили болельщики. — И второй вопрос Томасу — правда ли, что Кононов написал заявление об отставке?

— У нас сейчас не белая полоса — уступили в трех домашних встречах, это никуда не годится, мы прекрасно это понимаем, — ответил на первый вопрос капитан Георгий Джикия. — Почему это происходит? Поверьте, мы ищем ответы на эти вопросы каждый день. Виноваты только мы — именно мы отвечаем за результат. Хочется быть вместе с Вами одним целом в любой ситуации.

— Могу сказать, что Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант, — сказал Цорн. — У него новая команда, она только строится и должна сыграться.

Томас Цорн — болельщикам: «Вы ждете результат? Мы тоже!»

— В вашем последнем интервью много говорилось о самоокупаемости, финансах. А вы выдвигаете какие-то требования к команде в плане результата? Нам нужен он, а не самоокупаемость! — обратились к Цорну.

— Мы надеемся, он придет как можно скорее. У нас есть цель — выход в Лигу чемпионов. Золотой состав, который был два года назад, свой пик пережил. Новая команда, формируемая сейчас, должна стремиться не просто повторить достижение предшественников, но и проявить себя на международной арене. Мы ждем результат!

Максименко готов остаться в «Спартаке» до конца карьеры

— Не хотите ли остаться в «Спартаке» до конца карьеры? — вопрос от болельщиков вратарю Александру Максименко.

— Почему бы и нет? Меня здесь воспитали, и я готов выступать в этой команде всю карьеру.

«Почему Карреру уволили после трех домашних поражений, а Кононова — нет ?! «

— Результата не будет, пока есть такие игры, как вчера, — сказал один из юных болельщиков лет десяти. — У команды нет духа, она выиграла первый тайм и пропустила в самом начале и середине второго. Карреру уволили после трех домашних поражений, у Кононова — столько же. Почему его не увольняют? (Аплодисменты на трибуне.).

— Во-первых, все решения в клубе принимаются не мной единолично, а советом директоров. Главный акционер также принимает участие в принятии решений, — ответил Цорн.

— Только победы могут оставить тренера в клубе, тем более таком, как «Спартак», — сказал Кононов. — Каждое поражение воспринимается с болью болельщиками, но и тренером тоже. Так что, повторю, еще раз: только победы могут сделать так, чтобы я работал здесь и приносил пользу клубу.

Кононов: «Дело не в мотивации»

— Почему вы не можете мотивировать команду, чтобы она на домашнем матче грызла газон? — обратились к главному тренеру красно-белых. — Посмотрите, клубы первой английской лиги, пусть им и не хватает класса, регулярно обыгрывают команды АПЛ именно за счет того, что грызут газон? Почему у вас этого не получается? А у другого тренера получалось…