ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура чемпионата России
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли на выезде «Тамбов» в матче 9-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли на выезде «Тамбов» в матче 9-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Голы у победителей забили Кристиян Бистрович (84-й минута) и Хёрдур Магнуссон (90+4), номинальные хозяева завершали встречу в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки (72). На 65-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов не смог реализовать пенальти.
ЦСКА набрал 19 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Российской
|Александр Григорян
|Виктор Гончаренко
|Кристиян Бистрович
|84′
|Хердур Магнуссон
|90+4′
|Федор Чалов
|66′
|88
|Гиорги Шелия
|35
|Игорь Акинфеев
|2
|Алексей Рыбин
|23
|Хердур Магнуссон
90′
|27
|Алексей Грицаенко
|78
|Игорь Дивеев
|55
|Максим Осипенко
|2
|Мариу Фернандес
|58
|Адессойе Ойеволе
|8
|Никола Влашич
|19
|Георгий Мелкадзе
|98
|Иван Обляков
44′
|92
|Валерий Чуперка
72′72′
|9
|Федор Чалов
|3
|Гурам Тетрашвили
|19
|Такума Нисимура
|30
|Сослан Таказов
88′
|27
|Седрик Гогуа
19′48′
|48
|Андрей Часовских
|31
|Звонимир Шарлия
|77
|Михаил Костюков
79′
|20
|Константин Кучаев
79′
|25
|Павел Карасев
|11
|Лукас Сантос
|14
|Хызыр Аппаев
82′
|7
|Ильзат Ахметов
84′
|17
|Хетаг Хосонов
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)