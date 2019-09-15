ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Голы у победителей забили Кристиян Бистрович (84-й минута) и Хёрдур Магнуссон (90+4), номинальные хозяева завершали встречу в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки (72). На 65-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов не смог реализовать пенальти.