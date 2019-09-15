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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура чемпионата России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли на выезде «Тамбов» в матче 9-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Голы у победителей забили Кристиян Бистрович (84-й минута) и Хёрдур Магнуссон (90+4), номинальные хозяева завершали встречу в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки (72). На 65-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов не смог реализовать пенальти.

ЦСКА набрал 19 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Тамбов» с 5 очками в активе идет на последней строчке.

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Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 915.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Александр ГригорянВиктор Гончаренко
Голы
Кристиян Бистрович84′
Хердур Магнуссон90+4′
Нереализованные пенальти
Федор Чалов66′
Составы команд
88Гиорги Шелия
35Игорь Акинфеев
2Алексей Рыбин
23Хердур Магнуссон
90′
27Алексей Грицаенко
78Игорь Дивеев
55Максим Осипенко
2Мариу Фернандес
58Адессойе Ойеволе
8Никола Влашич
19Георгий Мелкадзе
98Иван Обляков
44′
92Валерий Чуперка
72′72′
9Федор Чалов
3Гурам Тетрашвили
19Такума Нисимура
30Сослан Таказов
88′
27Седрик Гогуа
19′48′
48Андрей Часовских
31Звонимир Шарлия
77Михаил Костюков
79′
20Константин Кучаев
79′
25Павел Карасев
11Лукас Сантос
14Хызыр Аппаев
82′
7Ильзат Ахметов
84′
17Хетаг Хосонов
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты4
10Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
9Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Автогол
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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