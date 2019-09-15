«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова»

Источник: Советский спорт

ГОГУА СНОВА В САРАНСКЕ — НО ПРОТИВ «ТАМБОВА»

Матч армейцев в Саранске подавался в первую очередь как визит Седрика Гогуа в гости к недавно покинутой им команде: ведь красно-синие приобрели ивуарийского центрального защитника буквально перед закрытием трансферного окна именно у «Тамбова». Гогуа накануне паузы на игры сборных успел триумфально дебютировать в новой команде, принеся ЦСКА победу в выездном поединке в Туле. И сразу вошел у Виктора Гончаренко в основную обойму игроков, застолбив за собой позицию самого центрального из трех игроков обороны армейцев.

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Кроме того, ожидалось появление в составе москвичей еще одного новичка — 20-летнего полузащитника Лукаса Сантоса, арендованного у клуба «Васку да Гама». Молодой бразилец в заявку на игру попал, но лишь в роли запасного.

Впрочем, было любопытно понаблюдать и за тем, с помощью каких кадровых решений Александр Григорян намеревается поднимать «Тамбов» со дна турнирной таблицы. А новички у дебютанта РПЛ появились почти в каждой линии. Образовавшуюся после ухода Гогуа вакансию в центре обороны заполнил приглашенный из «Краснодара» Алексей Грицаенко. На правом фланге обороны лишь третий матч в нынешнем сезоне проводил Алексей Рыбин, чье появление позволило тренерскому штабу передислоцировать Гурама Тетрашвили в опорную зону.

В атакующей группе «Тамбов» получил подкрепление в лице Георгия Мелкадзе, который никак не мог проявить себя в составе «Спартака». Расчет здесь был прост: слишком многие молодые игроки, прозябающие в запасе красно-белых или в их второй команде, будучи отданными в аренду или проданными в другие клубы вдруг словно сбрасывали с себя невидимые оковы и начинали по-настоящему играть в футбол.

ПОЧТИ АНГЛИЙСКАЯ СХЕМА И СЭЙВ ДЛЯ «ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ»

Первые пару минут встречи остались за номинальными хозяевами. «Тамбов» быстро заработал два угловых, и Грицаенко недвусмысленно дал понять, что готов стать центральной фигурой при розыгрыше подобных «стандартов» в своей новой команде. Правда, двум его «воздушным налетам» на ворота Игоря Акинфеева не хватило точности.

Армейцы после этого сразу прибрали инициативу к своим рукам. По одной из версий Гончаренко использовал в Саранске тактическую схему, активно применявшуюся сборной Англии на недавнем чемпионате мира в России. Пожалуй, трудно придумать более атакующий вариант расстановки игроков: три чистых защитника, единственный опорник, четыре атакующих хавбека и пара нападающих. Однако ход игры все-таки слегка скорректировал эту схему: Иван Обляков располагался настолько глубоко, фактически рядом с Ильзатом Ахметовым в опорной зоне, поэтому правильнее было бы арифметически изобразить расстановку красно-синих как 3−2−3−2.

Уже в стартовые четверть часа гостям удалось создать два неплохих момента для Такумы Нисимуры, однако японец в первом случае не попал по мячу, замыкая прострел Марио Фернандеса, а во втором пробил с лета в защитника тамбовчан.

«Волки» огрызнулись атакой, которую Гогуа пришлось прерывать «арканом», наброшенным на шею убегавшего от него Мелкадзе. Арбитр Михаил Вилков показал новоиспеченному армейцу заслуженную желтую карточку — как оказалось позже, это была не последняя неприятность африканского защитника в этой встрече.

Концовку тайма ЦСКА провел ударно и, объективно говоря, должен был открыть счет, создав три голевых момента с приставкой «супер». Хердур Магнуссон навесил точно на ногу Федору Чалову — нападающий с лета пробил мимо цели. Нисимура, находясь под острым углом, покатил мяч рядом с дальней штангой. А Гогуа, выиграв верховую дуэль после подачи углового, помог голкиперу Георгию Шелии исполнить, как сказал бы, Владимир Маслаченко, сэйв для «Пионерской правды», поймав мяч в красивом прыжке.

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ПЕНАЛЬТИ, УДАЛЕНИЕ И ДВА «ВЫСТРЕЛА» УБИЛИ «ВОЛКОВ»

Вторая половина встречи началась с рывка Хазыра Аппаева по месту левого инсайда, и этот эпизод обернулся травмой Гогуа, видимо, не размявшего мышцы после отдыха в раздевалке. Пришлось Гончаренко бросать в бой Звонимира Шарлию, с приходом Гогуа прочно севшего на скамейку запасных.

Впрочем, ЦСКА все равно вел игру с заметным преимуществом. И в середине тайма получил право на пенальти. Правда, так и осталось загадкой, какой частью руки коснулся мяча Максим Осипенко в верховой борьбе — плечом или предплечьем. Вилков рассудил, что нарушение правил было и указал на «точку». Однако Чалов исполнил удар настолько неуверенно и несильно, что Шелии не составило труда ногами отбить мяч.

Через несколько минут арбитр дал армейцам еще один шанс, двумя подряд желтыми карточками досрочно отправив в раздевалку Валериу Чуперку. Оставшемуся в меньшинстве «Тамбову» ничего не оставалось, как отойти всей командой назад и стараться сохранить нулевую ничью.

Гончаренко решил усилить атакующий потенциал команды, организовав дебют Лукаса Сантоса за 11 минут до конца основного времени матча. И бразилец через пару минут создал хороший момент для Чалова, который с острого угла не смог пробить Шелию.

Но ЦСКА все-таки вытащил счастливый билетик в этом матче — благодаря последней замене, сделанной Гончаренко. Кристиян Бистрович, едва появившись на поле, пушечным ударом в девятку с полулета завершил розыгрыш углового, который, казалось, захлебнулся после выноса мяча из штрафной.

А на четвертой добавленной минуте все вопросы снял Магнуссон, тоже дальним ударом уложивший мяч в дальний угол.

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РПЛ. 9-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — ЦСКА — 0:2 (0:0)

Голы: Бистрович, 84 — 0:1. Магнуссон, 90+4 — 0:2

Нереализованный пенальти: Чалов, 66 (вратарь)

«Тамбов»: Шелия (к) — Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Таказов (Часовских, 88) — Чуперка, Тетрашвили — Мелкадзе, Костюков (Карасев, 79) — Аппаев (Хосонов, 82)

ЦСКА: Акинфеев (к) — Дивеев, Гогуа (Шарлия, 48), Магнуссон — Ахметов (Бистрович, 84), Обляков — Марио Фернандес, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 79) — Чалов, Нисимура

Предупреждения: Чуперка, 72 — Гогуа, 19. Обляков, 44. Магнуссон, 90

Удаление: Чуперка, 72 (вторая желтая карточка)

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

15 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».