«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова»

Матч армейцев в Саранске подавался в первую очередь как визит Седрика Гогуа в гости к недавно покинутой им команде: ведь
Кроме того, ожидалось появление в составе москвичей еще одного новичка — 20-летнего полузащитника Лукаса Сантоса, арендованного у клуба «Васку да Гама». Молодой бразилец в заявку на игру попал, но лишь в роли запасного.
Впрочем, было любопытно понаблюдать и за тем, с помощью каких кадровых решений Александр Григорян намеревается поднимать «Тамбов» со дна турнирной таблицы. А новички у дебютанта РПЛ появились почти в каждой линии. Образовавшуюся после ухода Гогуа вакансию в центре обороны заполнил приглашенный из «Краснодара» Алексей Грицаенко. На правом фланге обороны лишь третий матч в нынешнем сезоне проводил Алексей Рыбин, чье появление позволило тренерскому штабу передислоцировать Гурама Тетрашвили в опорную зону.
В атакующей группе «Тамбов» получил подкрепление в лице Георгия Мелкадзе, который никак не мог проявить себя в составе «Спартака». Расчет здесь был прост: слишком многие молодые игроки, прозябающие в запасе
Первые пару минут встречи остались за номинальными хозяевами. «Тамбов» быстро заработал два угловых, и Грицаенко недвусмысленно дал понять, что готов стать центральной фигурой при розыгрыше подобных «стандартов» в своей новой команде. Правда, двум его «воздушным налетам» на ворота Игоря Акинфеева не хватило точности.
Армейцы после этого сразу прибрали инициативу к своим рукам. По одной из версий Гончаренко использовал в Саранске тактическую схему, активно применявшуюся сборной Англии на недавнем чемпионате мира в России. Пожалуй, трудно придумать более атакующий вариант расстановки игроков: три чистых защитника, единственный опорник, четыре атакующих хавбека и пара нападающих. Однако ход игры
«Волки» огрызнулись атакой, которую Гогуа пришлось прерывать «арканом», наброшенным на шею убегавшего от него Мелкадзе. Арбитр Михаил Вилков показал новоиспеченному армейцу заслуженную желтую карточку — как оказалось позже, это была не последняя неприятность африканского защитника в этой встрече.
Концовку тайма ЦСКА провел ударно и, объективно говоря, должен был открыть счет, создав три голевых момента с приставкой «супер». Хердур Магнуссон навесил точно на ногу Федору Чалову — нападающий с лета пробил мимо цели. Нисимура, находясь под острым углом, покатил мяч рядом с дальней штангой. А Гогуа, выиграв верховую дуэль после подачи углового, помог голкиперу Георгию Шелии исполнить, как сказал бы, Владимир Маслаченко, сэйв для «Пионерской правды», поймав мяч в красивом прыжке.
Вторая половина встречи началась с рывка Хазыра Аппаева по месту левого инсайда, и этот эпизод обернулся травмой Гогуа, видимо, не размявшего мышцы после отдыха в раздевалке. Пришлось Гончаренко бросать в бой Звонимира Шарлию, с приходом Гогуа прочно севшего на скамейку запасных.
Впрочем, ЦСКА все равно вел игру с заметным преимуществом. И в середине тайма получил право на пенальти. Правда, так и осталось загадкой, какой частью руки коснулся мяча Максим Осипенко в верховой борьбе — плечом или предплечьем. Вилков рассудил, что нарушение правил было и указал на «точку». Однако Чалов исполнил удар настолько неуверенно и несильно, что Шелии не составило труда ногами отбить мяч.
Через несколько минут арбитр дал армейцам еще один шанс, двумя подряд желтыми карточками досрочно отправив в раздевалку Валериу Чуперку. Оставшемуся в меньшинстве «Тамбову» ничего не оставалось, как отойти всей командой назад и стараться сохранить нулевую ничью.
Гончаренко решил усилить атакующий потенциал команды, организовав дебют Лукаса Сантоса за 11 минут до конца основного времени матча. И бразилец через пару минут создал хороший момент для Чалова, который с острого угла не смог пробить Шелию.
А на четвертой добавленной минуте все вопросы снял Магнуссон, тоже дальним ударом уложивший мяч в дальний угол.
РПЛ. 9-й тур
«Тамбов» (Тамбов) — ЦСКА — 0:2 (0:0)
Голы: Бистрович, 84 — 0:1. Магнуссон, 90+4 — 0:2
Нереализованный пенальти: Чалов, 66 (вратарь)
«Тамбов»: Шелия (к) — Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Таказов (Часовских, 88) — Чуперка, Тетрашвили — Мелкадзе, Костюков (Карасев, 79) — Аппаев (Хосонов, 82)
ЦСКА: Акинфеев (к) — Дивеев, Гогуа (Шарлия, 48), Магнуссон — Ахметов (Бистрович, 84), Обляков — Марио Фернандес, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 79) — Чалов, Нисимура
Предупреждения: Чуперка, 72 — Гогуа, 19. Обляков, 44. Магнуссон, 90
Удаление: Чуперка, 72 (вторая желтая карточка)
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
15 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Мощенко Захар