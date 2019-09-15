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21:07 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Крыльями Советов» в чемпионате России

ТАСС, 15 сентября. «Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Олссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67), который успешно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти.

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У проигравших отличились Александр Соболев (12), который также не не сумел отличиться с пенальти в компенсированное к первому тайму время, и Пауль Антон (74, с пенальти). Первые два 11-метровых удара были назначены после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Соболев в списке лучших бомбардиров чемпионата страны нынешнего сезона делит первое место с нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым, в активе обоих игроков по семь забитых мячей.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место, набрав 20 очков и по дополнительным показателям опередив санкт-петербургский «Зенит». «Крылья Советов» с семью очками идут 14-ми.

«Краснодар» в следующем туре 22 сентября в гостях сыграет с ЦСКА, «Крылья Советов» 21 сентября также на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». Кроме того, «Краснодар» 19 сентября проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».

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Краснодар
4:2
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 915.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 26131 зритель
Главные тренеры
Мурад МусаевМиодраг Божович
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов(Сергей Петров)16′
Александр Соболев(Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев)12′
Кристоффер Олссон(Арикленес да Силва Ари, Сергей Петров)48′
Паул Антон75′
Вандерсон Масиэл(Тонни Вилена, Арикленес да Силва Ари)57′
Арикленес да Силва Ари67′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари67′
Александр Соболев45+3′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Сергей Рыжиков
98Сергей Петров
2Владимир Полуяхтов
6Кристиан Рамирес
3Никита Чернов
4Александр Мартынович
50′
50Максим Карпов
5Урош Спаич
74′
99Максим Канунников
14Кристоффер Олссон
8Александр Гацкан
66′
52Тонни Вилена
82′
17Антон Зиньковский
93Магомед-Шапи Сулейманов
7Александр Соболев
77Руслан Камболов
45+2′61′
77Дмитрий Кабутов
33′80′
47Даниил Уткин
9Деян Радонич
9Арикленес да Силва Ари
69′
23Дмитрий Комбаров
61′
17Иван Игнатьев
10Антон Терехов
10Вандерсон Масиэл
76′
40Артем Тимофеев
69′
21Юнес Намли
28Паул Антон
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты5
21Удары (всего)14
9Удары в створ5
2Штанги, перекладины0
3Угловые4
20Фолы17
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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