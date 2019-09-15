Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Крыльями Советов» в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Олссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67), который успешно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти.

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У проигравших отличились Александр Соболев (12), который также не не сумел отличиться с пенальти в компенсированное к первому тайму время, и Пауль Антон (74, с пенальти). Первые два 11-метровых удара были назначены после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Соболев в списке лучших бомбардиров чемпионата страны нынешнего сезона делит первое место с нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым, в активе обоих игроков по семь забитых мячей.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место, набрав 20 очков и по дополнительным показателям опередив санкт-петербургский «Зенит». «Крылья Советов» с семью очками идут 14-ми.