Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Крыльями Советов» в чемпионате России
ТАСС, 15 сентября. «Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 15 сентября. «Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились
У проигравших отличились Александр Соболев (12), который также не не сумел отличиться с пенальти в компенсированное к первому тайму время, и Пауль Антон (74, с пенальти). Первые два 11-метровых удара были назначены после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
Соболев в списке лучших бомбардиров чемпионата страны нынешнего сезона делит первое место с нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым, в активе обоих игроков по семь забитых мячей.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место, набрав 20 очков и по дополнительным показателям опередив
«Краснодар» в следующем туре 22 сентября в гостях сыграет с ЦСКА, «Крылья Советов» 21 сентября также на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». Кроме того, «Краснодар» 19 сентября проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
|Мурад Мусаев
|Миодраг Божович
|Магомед-Шапи Сулейманов(Сергей Петров)
|16′
|Александр Соболев(Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев)
|12′
|Кристоффер Олссон(Арикленес да Силва Ари, Сергей Петров)
|48′
|Паул Антон
|75′
|Вандерсон Масиэл(Тонни Вилена, Арикленес да Силва Ари)
|57′
|Арикленес да Силва Ари
|67′
|Арикленес да Силва Ари
|67′
|Александр Соболев
|45+3′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Сергей Рыжиков
|98
|Сергей Петров
|2
|Владимир Полуяхтов
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Никита Чернов
|4
|Александр Мартынович
50′
|50
|Максим Карпов
|5
|Урош Спаич
74′
|99
|Максим Канунников
|14
|Кристоффер Олссон
|8
|Александр Гацкан
66′
|52
|Тонни Вилена
82′
|17
|Антон Зиньковский
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|7
|Александр Соболев
|77
|Руслан Камболов
45+2′61′
|77
|Дмитрий Кабутов
33′80′
|47
|Даниил Уткин
|9
|Деян Радонич
|9
|Арикленес да Силва Ари
69′
|23
|Дмитрий Комбаров
61′
|17
|Иван Игнатьев
|10
|Антон Терехов
|10
|Вандерсон Масиэл
76′
|40
|Артем Тимофеев
69′
|21
|Юнес Намли
|28
|Паул Антон
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|21
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|5
|2
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)