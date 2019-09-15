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15 сентября, источник: Чемпионат.com

Удивительный матч в Краснодаре: три пенальти за игру рукой и Гацкан без номера!

Обычный матч РПЛ превращается в шоу.

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Источник: РИА "Новости"

Если не смотрели матч «Краснодара» с «Крыльями Советов», то вот вам цифровой путеводитель (почти) без спойлеров, который заставит вас посмотреть игру в повторе.

4:2, 4:2 — второй матч подряд «Краснодар» заканчивает с этим редким футбольным счётом. Если часть вашей юности тоже пришлась на начало нулевых, то «четыре-два-четыре-два» вы пропели вместе со мной, вспоминая великую вирусную рекламу сайта для загрузки рингтонов.

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? — здесь надо бы написать какую-то цифру, но не совсем понятно, какую именно. После того, как основная майка Александра Гацкана пришла в негодность, полузащитник продолжил игру в игровой майке «Крыльев Советов» без номера. Серьёзно: на спине не было ни фамилии, ни номера. Последний раз я видел такое, наверное, в легендарном матче ЦСКА с «Вардаром», когда македонский футболист выходил на поле в майке с номером, нарисованным на спине маркером.

1 — есть первый гол Кристоффера Олссона за «Краснодар»! Швед долго адаптировался к футболу своей новой команды, но теперь начал приносить ощутимую пользу: в каждом из двух последних матчей он отличается результативным действием.

2 — Гацкан менял майку не просто так. Дважды в этом матче была пущена кровь: полузащитнику «Крыльев» без номера разбили голову, а Александр Мартынович играл за «быков» с пластырем на подбородке. В перерыве белорусский капитан «Краснодара» дал эпичное флеш-интервью: он сорвал пластырь и говорил с корреспондентом, в буквальном смысле истекая кровью.

3 — Сергей Карасёв назначил три пенальти, и здесь есть сразу россыпь фактов. Во-первых, это не единственный случай в карьере Карасёва с таким количеством пенальти за один матч. Во-вторых, в двух случаях из трёх арбитру помог VAR. В-третьих, все 11-метровые были назначены за игру рукой — когда вы такое видели? Ну и главное: два из трёх ударов были взяты вратарями. Правда, Ари моментально исправился и добил мяч в ворота Сергея Рыжикова после своего промаха.

4 — праздник для Краснодара испорчен только одним фактом. В концовке матча свою четвёртую жёлтую карточку получил Тонни Вильена — и он пропустит ключевой матч с ЦСКА. Важность голландца для «Краснодара» легко иллюстрирует тот факт, что в этом сезоне он играл почти без замен во всех девяти матчах команды в РПЛ.

6 — треть из 18 фолов «Крыльев Советов» — заслуга Шапи Сулейманова, который раз за разом уходил от защитников. В наказание Шапи исполнил штрафной, который привёл к пенальти. Впрочем, в этой удивительной по количеству странных событий игре пенальти нужно было ещё реализовать.

19 — столько теперь забитых мячей у «Краснодара». Никто не забил в чемпионате больше, чем команда Мурада Мусаева.

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Антон Михашенок

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Краснодар
4:2
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 915.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 26131 зритель
Главные тренеры
Мурад МусаевМиодраг Божович
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов(Сергей Петров)16′
Александр Соболев(Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев)12′
Кристоффер Олссон(Арикленес да Силва Ари, Сергей Петров)48′
Паул Антон75′
Сергей Рыжиков57′
Арикленес да Силва Ари67′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари67′
Александр Соболев45+3′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Сергей Рыжиков
98Сергей Петров
2Владимир Полуяхтов
6Кристиан Рамирес
3Никита Чернов
4Александр Мартынович
50′
50Максим Карпов
5Урош Спаич
74′
99Максим Канунников
14Кристоффер Олссон
8Александр Гацкан
66′
52Тонни Вилена
81′
17Антон Зиньковский
93Магомед-Шапи Сулейманов
7Александр Соболев
77Руслан Камболов
45+2′61′
77Дмитрий Кабутов
34′80′
47Даниил Уткин
9Деян Радонич
9Арикленес да Силва Ари
69′
23Дмитрий Комбаров
61′
17Иван Игнатьев
10Антон Терехов
10Вандерсон Масиэл
76′
40Артем Тимофеев
67′
21Юнес Намли
28Паул Антон
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты5
21Удары (всего)14
9Удары в створ5
2Штанги, перекладины0
3Угловые4
20Фолы17
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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