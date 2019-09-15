Удивительный матч в Краснодаре: три пенальти за игру рукой и Гацкан без номера!
Обычный матч РПЛ превращается в шоу.
Обычный матч РПЛ превращается в шоу.
Если не смотрели матч «Краснодара» с «Крыльями Советов», то вот вам цифровой путеводитель (почти) без спойлеров, который заставит вас посмотреть игру в повторе.
4:2, 4:2 — второй матч подряд «Краснодар» заканчивает с этим редким футбольным счётом. Если часть вашей юности тоже пришлась на начало нулевых, то «четыре-два-четыре-два» вы пропели вместе со мной, вспоминая великую вирусную рекламу сайта для загрузки рингтонов.
? — здесь надо бы написать
1 — есть первый гол Кристоффера Олссона за «Краснодар»! Швед долго адаптировался к футболу своей новой команды, но теперь начал приносить ощутимую пользу: в каждом из двух последних матчей он отличается результативным действием.
2 — Гацкан менял майку не просто так. Дважды в этом матче была пущена кровь: полузащитнику «Крыльев» без номера разбили голову, а Александр Мартынович играл за «быков» с пластырем на подбородке. В перерыве белорусский капитан «Краснодара» дал эпичное флеш-интервью: он сорвал пластырь и говорил с корреспондентом, в буквальном смысле истекая кровью.
4 — праздник для Краснодара испорчен только одним фактом. В концовке матча свою четвёртую жёлтую карточку получил Тонни Вильена — и он пропустит ключевой матч с ЦСКА. Важность голландца для «Краснодара» легко иллюстрирует тот факт, что в этом сезоне он играл почти без замен во всех девяти матчах команды в РПЛ.
6 — треть из 18 фолов «Крыльев Советов» — заслуга Шапи Сулейманова, который раз за разом уходил от защитников. В наказание Шапи исполнил штрафной, который привёл к пенальти. Впрочем, в этой удивительной по количеству странных событий игре пенальти нужно было ещё реализовать.
19 — столько теперь забитых мячей у «Краснодара». Никто не забил в чемпионате больше, чем команда Мурада Мусаева.
Антон Михашенок
|Мурад Мусаев
|Миодраг Божович
|Магомед-Шапи Сулейманов(Сергей Петров)
|16′
|Александр Соболев(Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев)
|12′
|Кристоффер Олссон(Арикленес да Силва Ари, Сергей Петров)
|48′
|Паул Антон
|75′
|Сергей Рыжиков
|57′
|Арикленес да Силва Ари
|67′
|Арикленес да Силва Ари
|67′
|Александр Соболев
|45+3′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Сергей Рыжиков
|98
|Сергей Петров
|2
|Владимир Полуяхтов
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Никита Чернов
|4
|Александр Мартынович
50′
|50
|Максим Карпов
|5
|Урош Спаич
74′
|99
|Максим Канунников
|14
|Кристоффер Олссон
|8
|Александр Гацкан
66′
|52
|Тонни Вилена
81′
|17
|Антон Зиньковский
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|7
|Александр Соболев
|77
|Руслан Камболов
45+2′61′
|77
|Дмитрий Кабутов
34′80′
|47
|Даниил Уткин
|9
|Деян Радонич
|9
|Арикленес да Силва Ари
69′
|23
|Дмитрий Комбаров
61′
|17
|Иван Игнатьев
|10
|Антон Терехов
|10
|Вандерсон Масиэл
76′
|40
|Артем Тимофеев
67′
|21
|Юнес Намли
|28
|Паул Антон
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|21
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|5
|2
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)