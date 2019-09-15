Удивительный матч в Краснодаре: три пенальти за игру рукой и Гацкан без номера!

Источник: РИА "Новости"

Если не смотрели матч «Краснодара» с «Крыльями Советов», то вот вам цифровой путеводитель (почти) без спойлеров, который заставит вас посмотреть игру в повторе.

4:2, 4:2 — второй матч подряд «Краснодар» заканчивает с этим редким футбольным счётом. Если часть вашей юности тоже пришлась на начало нулевых, то «четыре-два-четыре-два» вы пропели вместе со мной, вспоминая великую вирусную рекламу сайта для загрузки рингтонов.

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? — здесь надо бы написать какую-то цифру, но не совсем понятно, какую именно. После того, как основная майка Александра Гацкана пришла в негодность, полузащитник продолжил игру в игровой майке «Крыльев Советов» без номера. Серьёзно: на спине не было ни фамилии, ни номера. Последний раз я видел такое, наверное, в легендарном матче ЦСКА с «Вардаром», когда македонский футболист выходил на поле в майке с номером, нарисованным на спине маркером.

1 — есть первый гол Кристоффера Олссона за «Краснодар»! Швед долго адаптировался к футболу своей новой команды, но теперь начал приносить ощутимую пользу: в каждом из двух последних матчей он отличается результативным действием.

2 — Гацкан менял майку не просто так. Дважды в этом матче была пущена кровь: полузащитнику «Крыльев» без номера разбили голову, а Александр Мартынович играл за «быков» с пластырем на подбородке. В перерыве белорусский капитан «Краснодара» дал эпичное флеш-интервью: он сорвал пластырь и говорил с корреспондентом, в буквальном смысле истекая кровью.

3 — Сергей Карасёв назначил три пенальти, и здесь есть сразу россыпь фактов. Во-первых, это не единственный случай в карьере Карасёва с таким количеством пенальти за один матч. Во-вторых, в двух случаях из трёх арбитру помог VAR. В-третьих, все 11-метровые были назначены за игру рукой — когда вы такое видели? Ну и главное: два из трёх ударов были взяты вратарями. Правда, Ари моментально исправился и добил мяч в ворота Сергея Рыжикова после своего промаха.

4 — праздник для Краснодара испорчен только одним фактом. В концовке матча свою четвёртую жёлтую карточку получил Тонни Вильена — и он пропустит ключевой матч с ЦСКА. Важность голландца для «Краснодара» легко иллюстрирует тот факт, что в этом сезоне он играл почти без замен во всех девяти матчах команды в РПЛ.

6 — треть из 18 фолов «Крыльев Советов» — заслуга Шапи Сулейманова, который раз за разом уходил от защитников. В наказание Шапи исполнил штрафной, который привёл к пенальти. Впрочем, в этой удивительной по количеству странных событий игре пенальти нужно было ещё реализовать.

19 — столько теперь забитых мячей у «Краснодара». Никто не забил в чемпионате больше, чем команда Мурада Мусаева.

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