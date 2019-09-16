«Помню, пошли мемы: мол, я умер. Ну, прикольно». Файзулин жив, здоров и дает интервью Sport24
Истории про стрельбу в Нальчике, 50 литров вина, базуках в Бразилии, непонятную тактику Капелло и крутость
Истории про стрельбу в Нальчике, 50 литров вина, базуках в Бразилии, непонятную тактику Капелло и крутость
• За что стреляли в Файзулина в Нальчике;
• Какой город Бразилии опаснее Махачкалы в сорок раз;
• За что Горлукович запрещал пить воду после 12-часового перелета;
• О посиделках с 50 литрами вина в Нальчике;.
— Виктор, куда вы пропали после завершения футбольной карьеры? Говорят, вы стали руководителем ФК с чудесным названием — «Алгоритм», из Ленобласти.
— Так и есть, мне хотелось остаться в футболе. Почему не тренер? Потому что работа очень режимная. Это перелеты, сборы, отели, бессонные ночи… А я человек, который не очень любит режим, хочется больше времени проводить с семьей.
Начал думать, что дальше, и понял, что мне очень хочется создать свой футбольный клуб. Им сейчас и занимаюсь с
Это как хобби.
Я занимаюсь любимом делом, но, если это
кому-топоможет, буду рад. Сейчас есть команда молодых футболистов, нам нравится наблюдать за их прогрессом. Если у них получится реализоваться — класс.
— С кем реализуете проект?
— Есть компания, которая занимается строительством, — «Алгоритм». Туда входят три человека: я, Олег Самсонов (бывший футболист «Спартак-Нальчик») и Кирилл Рудаков, он не спортсмен.
— ФНЛ для «Алгоритма» — это реально?
— ФНЛ — совсем другие деньги. Наша задача — сделать так, чтобы команда прогрессировала. Мы не думаем о таких перспективах, но стадион строится в соответствии с требованиями ФНЛ, на всякий случай. А в академию сможем брать не только питерских пацанов, но и ребят из других регионов.
— Ваш бывший одноклубник Сергей Семак стал первым, кто выиграл чемпионат страны в качестве тренера и футболиста. Ожидали от него таких результатов? Может, стоит попробовать самому порулить командой?
— У меня нет задачи победить, взять
— У многих футболистов после завершения карьеры появляется живот. Вы еще в форме? Тренируетесь?
— Поправился на 3−4 килограмма. Не сказать, что разжирел. В охотку могу и позаниматься, побегать. У меня есть и тренажерный зал, но я провел в нем три года — честно, теперь тяжело даже смотреть на него.
— Давайте сделаем камбэк в прошлое: начиная карьеру в Находке, могли представить, что поднимите спустя годы Кубок УЕФА над головой?
— Не думал о таком, но мечтал. Даже визуализировал этот момент… Если парень из Находки станет чемпионом России — уже космос! Получилось еще круче.
— Самая безбашенная история того периода?
— Когда я был на контракте с «Океаном», мне позвонил тренер из Хабаровска и пригласил на сборы. Взял вещи, поехал, не сказав никому. Я вообще не думал о последствиях, думал: «Первая лига, классно!». Потом, конечно, «Океан» узнал об этом, и мне пришлось вернуться. Я там каждый раз отмечался. Ездил на старом автобусе до стадиона, заходил в кабинет и говорил, что вот он я — Виктор Файзулин, и уходил. Было такое.
— После «Находки» вы
— Да, местами даже чересчур.
Летим
как-тоиз Новороссийска в Хабаровск сразу после игры, еще и с трехчасовой пересадкой в Москве. Не отдыхали, впереди еще перелет 9-часовой до Хабаровска. Нога по прилету становится на два размера больше. У меня даже были вторые бутсы не 40-го размера, а 42-го — так распухали ноги.
Прилетаем — и сразу на тренировку. После 12-ти часового перелета с остановкой в Москве… А на тренировке даже воды нет. Потому что Горлукович ее запрещал. Мне такие вещи непонятны до сих пор, я их не принимаю. Доходило до абсурда, когда люди кидали нам воду попить, пока тренер не видит.
— Такие методы закаляют или отдаляют от футбола?
— После этих методов любые тренировки покажутся раем, любой тренер покажется адекватным. Были и такие, кто говорил, что больше не хочет играть в футбол.
— Потом вы перешли в «Спартак-Нальчик» Красножана…
— Когда попадаешь от Горлуковича к Красножану, сразу видишь пропасть. Мне реально нравилось работать с Красножаном. Но вообще уехать от Горлуковича в Нальчик — это как попасть в другой мир.
— Чем запомнилась
— Гостеприимством, люди — добрые.
— Вы рассказывали, что в вас стреляли в Нальчике…
— Да, мы пошли с ребятами из клуба прогуляться по городу. Вечером. Напротив парень с девушкой целовались, все мирно. И мы с ребятами, по его мнению,
как-тонеправильно их обошли. Вдруг парень прицепился к нам — мол, мы как-тонеправильно их обошли или посмотрели… Слово за слово, началась потасовка, налетела кучу народу.
У нас вариантов не было, отмахались и нужно было бежать. Андрюха Сидельников, вратарь наш, еще ударил того парня, не выдержал. Ну, понеслось, подрались немножко. Потом бежим и слышим выстрелы — не знаю, был ли это настоящий или травматический пистолет. По звуку, скорее, настоящий. Решили с тех пор, что будем меньше выходить на улицу вечером, вот и все. Такое может произойти не только на Кавказе. Были похожие истории и в Хабаровске — я лично не дрался, но знаю, что было.
— Пили в то время? Олег Самсонов рассказывал о 50 литрах вина в автобусе «Спартака» из Нальчика.
— Мы специально взяли выходные всей командой и прихватили с собой вино. Вроде, на Эльбрус ездили. Были и наши жены. Ну что такое 50 литров на целую команду? Все нормально. Никто даже и не напился, спокойно поужинали с вином, пообщались, переночевали и поехали дальше.
Да, там
— Прямой вопрос: как часто напивались?
— Это как бывает: выиграли матч и пошли с ребятами отдохнуть.
— Кокорин и Мамаев переборщили с алкоголем и оказались за решеткой. Вы согласны с наказанием?
— Конечно, нет.
Это показательное наказание, для народа. Но ребята выйдут скоро и станут сильнее — по крайней мере, мне хочется в это верить.
— После Нальчика в 2008 году вас пригласил «Зенит». Это был шок?
— Нет, я к тому моменту много сыграл в Нальчике, понимал уровень соперников. Плюс был молод и перспективен, вызывался в молодежную сборную. Появился вариант с «Зенитом» — супер.
— Какие клубы помимо «Зенита» приглашали вас?
— «Динамо» еще, а остальных уже не помню. С «Зенитом» все
— А в детстве за кого переживали из российских клубов?
— За «Спартак» точно не болел, мой отец всегда был за ЦСКА, а я
— Чем запомнился Дик Адвокат?
— Давал свободу и ко всему относился хладнокровно, ни с кем не заискивал. Он был стабильным в плане психологии. Выиграли или нет — идем дальше. Никакой паники. Да, близко не подпускал, но при этом был добрым, адекватным. Все его решения понятны. Этой простотой он и был симпатичен. Никаких тактических разборов, просто набор футболистов — и все. Дик никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны.
— Победа в Кубке УЕФА. Как это было?
— Многое сложилось, «Зенит» до меня еще
— Вы не поехали на Евро-2012, хотя сборной руководил Дик Адвокат. Что тут не срослось?
—Задаем вопрос: почему Адвокату не вызвать Файзулина, которого он хорошо знает? Значит, он недостаточно хорош, самый логичный ответ. Наверное, так и было. Что тут придумывать?
— Но уже на ЧМ-2014 в Бразилии вы были основным игроком сборной. Капелло не мог представить команду без вас.
— Фабио, может, и не вызвал бы меня в сборную, если бы при Спаллетти я не стал играть центральным полузащитником. Как только я оказался на своей позиции, меня вызвали в сборную. Уверен, Адвокат не играл ни в какие закулисные игры, у меня с ним не было никаких конфликтов.
— Что не получилось на ЧМ в Бразилии? Сборная играла в блеклый футбол, смотреть на это было тяжело. Вы стали заложником тактики тренера?
— Я и тактику особо не понял, честно говоря. Вышли бы из группы, все были бы рады. Какой бы футбол ни показывали, помнят счет. Может,
— Какие эмоции оставил тот ЧМ?
— Это круто, поехать на чемпионат в Бразилии, что может быть лучше? Наверное, только домашний чемпионат. Футболисты, которые побывали на ЧМ в Бразилии и в России, получили максимум. Два самых ярких чемпионата, которые может пережить человек. Это Бразилия и родная страна.
— Чем запомнилась Бразилия как страна?
— Когда мы тренировались, вокруг нас постоянно кружили вертолеты. Это все наводило на мысль, что тут не очень безопасно. Едешь на автобусе, а вечером вертолет освещает кусты, все проверяют, с базуками чуваки стоят, с автоматами. Так и жили.
Понимаешь: не зря говорили, что тут опасно. Еще
— В Петербурге вы поработали с
— Я выделю португальца. Он из всех тренеров самый общительный, я у него и играл всегда, и был замечательный тренировочный процесс, и хороший штаб. Любой конфликт или еще
— Как АВБ удалось понять наш менталитет и работать на позитиве? Не у многих иностранных тренеров это получается.
— В
— После прихода Халка и Витселя в «Зенит» не было претензий
— Для меня вообще это была ровная ситуация. Если парням дали такие деньги, значит, они их стоят. Я к этому никакого отношения не имею. Вопрос к тому, кто и за что дал. Если команда хорошо играет — супер. Нет — первый, кто несет ответственность — тренер.
— Денисов подходил к руководству
— Мотив Игоря понятен: все было хорошо, команда играла, потом приходят Халк и Витсель, начинают всю игровую схему перестраивать под них. Если б еще и результаты пошли, такого резонанса и не было бы. А получается, что результата нет, надо
Посыл был такой: пришли классные футболисты, но у нас перестала получаться игра, мы начали валиться. Никто не хотел с этим мириться. Лично я узнал о том, что Денисов пошел к руководству, чуть позже. Никто в раздевалках не обсуждал, что Халк и Витсель слишком много получают. Но Денисов был лидером. Пошел и поговорил, но лично у меня никто ничего не спрашивал.
— В 2015 году вы получили ту самую травму —
— Нет. Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.
— Вы понимали тогда, что скоро конец карьеры?
— Были мысли, что все это близко.
Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил.
— Многие говорили, что Файзулин отлично устроился. Лечится, не играет, но получает большую зарплату. Чувствовали поддержку клуба?
— А как
— На прощальной встрече с болельщиками вы пустили слезу. Что было в голове в тот момент?
— Я не сентиментальный человек, но понимал, что вот оно — все было рядом, а сейчас уходит. Я был готов к этому моменту ментально. Сидел на диване и смотрел матчи без меня — мог пустить слезу. Но это уже все закончилось. Было и было.
Я даже свои матчи не пересматриваю никогда. Прошла история. Футбол — промежуток, который длится
— Если вернуть время назад, что бы изменили в карьере?
— Если бы я знал изначально, какой доктор сможет мне помочь, не потратил бы время впустую. Были операции, которые я делал зря.
Это ни к чему хорошему не привело, были потеряны нервы, силы. Вот это бы я изменил. Я не обвиняю врачей, но пошел бы по другому пути.
— Напоследок
— Рибери. В свои лучшие годы, конечно.
— Лучший гол?
— Бразилии на «Стэмфорд Бридж».
— Лучший тренер?
— Юрий Красножан.
— О чем сейчас мечтает Виктор Файзулин?
— Иметь свой собственный клуб, который сыграет на «Камп Ноу». Мне ведь сыграть там не удалось.
Владислав Флегонтов