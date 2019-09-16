«Помню, пошли мемы: мол, я умер. Ну, прикольно». Файзулин жив, здоров и дает интервью Sport24

Источник: РИА "Новости"

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин после завершения карьеры строит стадион и мечтает, чтобы его команда сыграла на «Камп Ноу». Корреспондент Sport24 Владислав Флегонтов встретился с ним и узнал:

• За что стреляли в Файзулина в Нальчике;

• Какой город Бразилии опаснее Махачкалы в сорок раз;

• За что Горлукович запрещал пить воду после 12-часового перелета;

• О посиделках с 50 литрами вина в Нальчике;.

— Виктор, куда вы пропали после завершения футбольной карьеры? Говорят, вы стали руководителем ФК с чудесным названием — «Алгоритм», из Ленобласти.

— Так и есть, мне хотелось остаться в футболе. Почему не тренер? Потому что работа очень режимная. Это перелеты, сборы, отели, бессонные ночи… А я человек, который не очень любит режим, хочется больше времени проводить с семьей.

Начал думать, что дальше, и понял, что мне очень хочется создать свой футбольный клуб. Им сейчас и занимаюсь с бизнес-партнерами. В течение двух лет должны завершить строительство стадиона. Комплекс будет включать крытое полноразмерное футбольное поле, трибуны на три тысячи человек, фитнес-центр, гостиницу, спа-центр с бассейном и два ресторана.

Это как хобби.

Я занимаюсь любимом делом, но, если это кому-то поможет, буду рад. Сейчас есть команда молодых футболистов, нам нравится наблюдать за их прогрессом. Если у них получится реализоваться — класс.

— С кем реализуете проект?

— Есть компания, которая занимается строительством, — «Алгоритм». Туда входят три человека: я, Олег Самсонов (бывший футболист «Спартак-Нальчик») и Кирилл Рудаков, он не спортсмен.

— ФНЛ для «Алгоритма» — это реально?

— ФНЛ — совсем другие деньги. Наша задача — сделать так, чтобы команда прогрессировала. Мы не думаем о таких перспективах, но стадион строится в соответствии с требованиями ФНЛ, на всякий случай. А в академию сможем брать не только питерских пацанов, но и ребят из других регионов.

— Ваш бывший одноклубник Сергей Семак стал первым, кто выиграл чемпионат страны в качестве тренера и футболиста. Ожидали от него таких результатов? Может, стоит попробовать самому порулить командой?

— У меня нет задачи победить, взять какой-то трофей. Я получаю удовольствие от работы с молодыми футболистами, общаюсь с ними, сам процесс интересен. А кубки… Ну, что эти кубки, я их выигрывал. Они лежат — и ладно. В «Зените», кончено, нерв другой, весь Петербург за тебя болеет. У меня немножко другое. Нравится собирать команду, смотреть, как молодежь тренируется, как они растут, когда переходят в другие возрастные команды. Я с каждым общаюсь и вижу, кто прибавляет.

— У многих футболистов после завершения карьеры появляется живот. Вы еще в форме? Тренируетесь?

— Поправился на 3−4 килограмма. Не сказать, что разжирел. В охотку могу и позаниматься, побегать. У меня есть и тренажерный зал, но я провел в нем три года — честно, теперь тяжело даже смотреть на него. Какие-то упражнения делаю, на велосипеде могу поездить, но больше стараюсь придерживаться правильного питания.

Источник: РИА "Новости"

Горлукович, Красножан, стрельба

— Давайте сделаем камбэк в прошлое: начиная карьеру в Находке, могли представить, что поднимите спустя годы Кубок УЕФА над головой?

— Не думал о таком, но мечтал. Даже визуализировал этот момент… Если парень из Находки станет чемпионом России — уже космос! Получилось еще круче.

— Самая безбашенная история того периода?

— Когда я был на контракте с «Океаном», мне позвонил тренер из Хабаровска и пригласил на сборы. Взял вещи, поехал, не сказав никому. Я вообще не думал о последствиях, думал: «Первая лига, классно!». Потом, конечно, «Океан» узнал об этом, и мне пришлось вернуться. Я там каждый раз отмечался. Ездил на старом автобусе до стадиона, заходил в кабинет и говорил, что вот он я — Виктор Файзулин, и уходил. Было такое.

— После «Находки» вы все-таки перешли в Хабаровск Горлуковича. Это был самый жесткий тренер во время вашей карьеры?

— Да, местами даже чересчур.

Летим как-то из Новороссийска в Хабаровск сразу после игры, еще и с трехчасовой пересадкой в Москве. Не отдыхали, впереди еще перелет 9-часовой до Хабаровска. Нога по прилету становится на два размера больше. У меня даже были вторые бутсы не 40-го размера, а 42-го — так распухали ноги.

Прилетаем — и сразу на тренировку. После 12-ти часового перелета с остановкой в Москве… А на тренировке даже воды нет. Потому что Горлукович ее запрещал. Мне такие вещи непонятны до сих пор, я их не принимаю. Доходило до абсурда, когда люди кидали нам воду попить, пока тренер не видит.

— Такие методы закаляют или отдаляют от футбола?

— После этих методов любые тренировки покажутся раем, любой тренер покажется адекватным. Были и такие, кто говорил, что больше не хочет играть в футбол.

— Потом вы перешли в «Спартак-Нальчик» Красножана…

— Когда попадаешь от Горлуковича к Красножану, сразу видишь пропасть. Мне реально нравилось работать с Красножаном. Но вообще уехать от Горлуковича в Нальчик — это как попасть в другой мир.

— Чем запомнилась Кабардино-Балкария?

— Гостеприимством, люди — добрые. Я-то сам из провинции, но люди оттуда гораздо добрее. Как раз в то время команда была на ходу, про нее говорили болельщики. Все было душевно, мы жили одной темой вместе с городом.

— Вы рассказывали, что в вас стреляли в Нальчике…

— Да, мы пошли с ребятами из клуба прогуляться по городу. Вечером. Напротив парень с девушкой целовались, все мирно. И мы с ребятами, по его мнению, как-то неправильно их обошли. Вдруг парень прицепился к нам — мол, мы как-то неправильно их обошли или посмотрели… Слово за слово, началась потасовка, налетела кучу народу.

У нас вариантов не было, отмахались и нужно было бежать. Андрюха Сидельников, вратарь наш, еще ударил того парня, не выдержал. Ну, понеслось, подрались немножко. Потом бежим и слышим выстрелы — не знаю, был ли это настоящий или травматический пистолет. По звуку, скорее, настоящий. Решили с тех пор, что будем меньше выходить на улицу вечером, вот и все. Такое может произойти не только на Кавказе. Были похожие истории и в Хабаровске — я лично не дрался, но знаю, что было.

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50 литров вина, Кокорин и Мамаев, Дик Адвокат

— Пили в то время? Олег Самсонов рассказывал о 50 литрах вина в автобусе «Спартака» из Нальчика.

— Мы специально взяли выходные всей командой и прихватили с собой вино. Вроде, на Эльбрус ездили. Были и наши жены. Ну что такое 50 литров на целую команду? Все нормально. Никто даже и не напился, спокойно поужинали с вином, пообщались, переночевали и поехали дальше.

Да, там какая-то часть вина разлилась в автобусе, но ничего страшного. В Санкт-Петербурге тоже случались собрания с тренером и алкоголем, но не скажу, что они были такими душевными. Тренеры-то иностранцы — португалец, голландец… А Кавказ душевнее — шашлыки, вино, красивые тосты и реки. Классно…

— Прямой вопрос: как часто напивались?

— Это как бывает: выиграли матч и пошли с ребятами отдохнуть. Где-то, может, перебрали. Но если такое и происходило, то в выходные.

— Кокорин и Мамаев переборщили с алкоголем и оказались за решеткой. Вы согласны с наказанием?

— Конечно, нет.

Это показательное наказание, для народа. Но ребята выйдут скоро и станут сильнее — по крайней мере, мне хочется в это верить.

— После Нальчика в 2008 году вас пригласил «Зенит». Это был шок?

— Нет, я к тому моменту много сыграл в Нальчике, понимал уровень соперников. Плюс был молод и перспективен, вызывался в молодежную сборную. Появился вариант с «Зенитом» — супер.

— Какие клубы помимо «Зенита» приглашали вас?

— «Динамо» еще, а остальных уже не помню. С «Зенитом» все как-то быстро решилось.

— А в детстве за кого переживали из российских клубов?

— За «Спартак» точно не болел, мой отец всегда был за ЦСКА, а я как-то там прицепом. Вообще за российские клубы мало болел.

— Чем запомнился Дик Адвокат?

— Давал свободу и ко всему относился хладнокровно, ни с кем не заискивал. Он был стабильным в плане психологии. Выиграли или нет — идем дальше. Никакой паники. Да, близко не подпускал, но при этом был добрым, адекватным. Все его решения понятны. Этой простотой он и был симпатичен. Никаких тактических разборов, просто набор футболистов — и все. Дик никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны.

Источник: РИА "Новости"

Тактика Капелло, автоматы на ЧМ-14, Виллаш-Боаш

— Победа в Кубке УЕФА. Как это было?

— Многое сложилось, «Зенит» до меня еще каким-то чудом прошел «Нюрнберг». Потом «Марсель» и даже «Баварию». Вот так все и случилось, но подбор футболистов был неплохой. Начал бы Адвокат закручивать тактические гайки — наверное, ничего бы не получилось. Это от незнания или все так задумано — для меня до сих пор загадка.

— Вы не поехали на Евро-2012, хотя сборной руководил Дик Адвокат. Что тут не срослось?

—Задаем вопрос: почему Адвокату не вызвать Файзулина, которого он хорошо знает? Значит, он недостаточно хорош, самый логичный ответ. Наверное, так и было. Что тут придумывать?

— Но уже на ЧМ-2014 в Бразилии вы были основным игроком сборной. Капелло не мог представить команду без вас.

— Фабио, может, и не вызвал бы меня в сборную, если бы при Спаллетти я не стал играть центральным полузащитником. Как только я оказался на своей позиции, меня вызвали в сборную. Уверен, Адвокат не играл ни в какие закулисные игры, у меня с ним не было никаких конфликтов.

— Что не получилось на ЧМ в Бразилии? Сборная играла в блеклый футбол, смотреть на это было тяжело. Вы стали заложником тактики тренера?

— Я и тактику особо не понял, честно говоря. Вышли бы из группы, все были бы рады. Какой бы футбол ни показывали, помнят счет. Может, где-то и не дотерпели.

— Какие эмоции оставил тот ЧМ?

— Это круто, поехать на чемпионат в Бразилии, что может быть лучше? Наверное, только домашний чемпионат. Футболисты, которые побывали на ЧМ в Бразилии и в России, получили максимум. Два самых ярких чемпионата, которые может пережить человек. Это Бразилия и родная страна.

— Чем запомнилась Бразилия как страна?

— Когда мы тренировались, вокруг нас постоянно кружили вертолеты. Это все наводило на мысль, что тут не очень безопасно. Едешь на автобусе, а вечером вертолет освещает кусты, все проверяют, с базуками чуваки стоят, с автоматами. Так и жили.

Понимаешь: не зря говорили, что тут опасно. Еще как-то пошли прогуляться по Куритибе, красивый город. Выходим, и тут наши охранники говорят: «Тут нельзя гулять!». Мол, этот город в сорок раз опаснее, чем Махачкала. Мы все поняли и пошли в номер. Впрочем, побывать в Бразилии как футболист, который приехал на ЧМ, и как болельщик — разные вещи. Мы мало что видели.

— В Петербурге вы поработали с Виллаш-Боашем, Спаллетти и Адвокатом. С кем их них было комфортнее всего?

— Я выделю португальца. Он из всех тренеров самый общительный, я у него и играл всегда, и был замечательный тренировочный процесс, и хороший штаб. Любой конфликт или еще что-то — все решалось. Нужны выходные — пожалуйста, плюс команда практически всегда выигрывала.

— Как АВБ удалось понять наш менталитет и работать на позитиве? Не у многих иностранных тренеров это получается.

— В топ-клубах, в основном, работают менеджеры, а не тренеры. Тренер больше учит и уделяет внимание тактическим моментам. В «Зените» мало кто занимался тактикой, главная задача — чтобы футболисты находились в физическом и моральном тонусе. Вот и все. Виллаш-Боаш делал это хорошо.

Халк, Витсель, Денисов, мемы

— После прихода Халка и Витселя в «Зенит» не было претензий из-за высоких зарплат?

— Для меня вообще это была ровная ситуация. Если парням дали такие деньги, значит, они их стоят. Я к этому никакого отношения не имею. Вопрос к тому, кто и за что дал. Если команда хорошо играет — супер. Нет — первый, кто несет ответственность — тренер.

— Денисов подходил к руководству из-за денег. Что тогда творилось в команде?

— Мотив Игоря понятен: все было хорошо, команда играла, потом приходят Халк и Витсель, начинают всю игровую схему перестраивать под них. Если б еще и результаты пошли, такого резонанса и не было бы. А получается, что результата нет, надо что-то менять, но Спаллетти ничего не делает, поэтому и пошли такие разговоры. Гарик за команду и город переживает, он в качестве капитана пошел к руководству.

Посыл был такой: пришли классные футболисты, но у нас перестала получаться игра, мы начали валиться. Никто не хотел с этим мириться. Лично я узнал о том, что Денисов пошел к руководству, чуть позже. Никто в раздевалках не обсуждал, что Халк и Витсель слишком много получают. Но Денисов был лидером. Пошел и поговорил, но лично у меня никто ничего не спрашивал.

— В 2015 году вы получили ту самую травму — из-за нее, по сути, завершили карьеру. Мемы про вас не бесили?

— Нет. Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.

— Вы понимали тогда, что скоро конец карьеры?

— Были мысли, что все это близко.

Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил.

— Многие говорили, что Файзулин отлично устроился. Лечится, не играет, но получает большую зарплату. Чувствовали поддержку клуба?

— А как по-другому? Так и должен был повести себя суперклуб. Все было честно, прозрачно. Никто даже ко мне не подошел и не сказал: «Слушай, давай убирайся».

— На прощальной встрече с болельщиками вы пустили слезу. Что было в голове в тот момент?

— Я не сентиментальный человек, но понимал, что вот оно — все было рядом, а сейчас уходит. Я был готов к этому моменту ментально. Сидел на диване и смотрел матчи без меня — мог пустить слезу. Но это уже все закончилось. Было и было.

Я даже свои матчи не пересматриваю никогда. Прошла история. Футбол — промежуток, который длится где-то десять лет, а жить, дай бог, сто. И что сейчас об этом думать? Нужно двигаться вперед, а не жить прошлым. Я поэтому и не люблю давать интервью, когда ворошат старое. Уже и не помню многое.

— Если вернуть время назад, что бы изменили в карьере?

— Если бы я знал изначально, какой доктор сможет мне помочь, не потратил бы время впустую. Были операции, которые я делал зря.

Это ни к чему хорошему не привело, были потеряны нервы, силы. Вот это бы я изменил. Я не обвиняю врачей, но пошел бы по другому пути.

— Напоследок мини-блиц. Самый крутой футболист против, которого вы играли?

— Рибери. В свои лучшие годы, конечно.

— Лучший гол?

— Бразилии на «Стэмфорд Бридж».

— Лучший тренер?

— Юрий Красножан.

— О чем сейчас мечтает Виктор Файзулин?

— Иметь свой собственный клуб, который сыграет на «Камп Ноу». Мне ведь сыграть там не удалось.