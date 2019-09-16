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19:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Ахмат»: Глушаков выйдет на поле с первых минут

В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом».

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Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Байрамян, Норманн, Ионов, Еременко, Попов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджиадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Швец, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Митришев.

Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе Нуньес.

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