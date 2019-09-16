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21:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаеву подыскали команду после освобождения

Полузащитник Павел Мамаев может подписать контракт с самарским футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, футболист может присоединиться к тренировкам самарской команды после освобождения из колонии, но в заявку нового клуба его удастся включить только с началом зимнего трансферного окна.

Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в декабре 2019 года. Тогда футболист станет свободным агентом и сможет быть заявлен в новый клуб. Руководство «Краснодара» заявляло о желании досрочно расторгнуть контракт с Мамаевым, но до выхода хавбека из колонии вопрос не может быть рассмотрен палатой по разрешению споров Российского футбольного союза.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Мамаева и нападающего Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить 17 сентября в первой половине дня.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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