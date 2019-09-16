Повтор помог Мешкову, Игбун не забил Беленову. «Динамо» не смогло обыграть «Уфу»

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

«Динамо» ярко и красочно представило стартовый состав, в котором нашлось место недавнему лидеру «Уфы» Игбуну. Именно нигериец создал первый опасный эпизод, однако его удар заблокировали. А еще через несколько минут в центре внимания оказался арбитр Виталий Мешков, который указал на 11-метровую отметку, посчитав, что Круговой сыграл рукой. Запахло скандалом, однако, выслушав мнение ВАР, рефери сам изучил повтор и отменил ошибочно принятое в динамике решение.

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Так бело-голубые лишились шанса открыть счет, хотя кажется, что забить с «точки» было бы сложнее, чем поразить цель в ситуации, когда в площади ворот до мяча не сумел дотянуться Рыков.

И точно труднее, чем в моменте с участием Нжи. Получив пас от Игбуна, камерунец классно развернул Аликина и мог делать все, что угодно — даже вывести партнера на пустой угол. Но Нжи безобразно пробил и даже не попал в створ. Паршивлюк, напротив, после сольного прохода не промахнулся, однако Беленов вытянул мяч из верхнего угла.

Эстафета нереализованных возможностей продолжилась после перерыва, и пиком невезения стал эпизод с участием Игбуна. Подкараулив ошибку отдавшего передачу к своим воротам Йокича, форвард вышел один на один. Однако Беленов за несколько лет настолько изучил стиль нападающего, что устранил и эту угрозу, и в следующей атаке вытянул мяч из угла. В этом случае недавнего уфимца вывел на идеальную позицию Шиманьски.

Когда же из хорошей позиции промазал Филипп, а Беленов достал из-под перекладины выстрел Юсупова, подумалось, что «Динамо» заколдовали. Для полного шока не хватило только гола Бизяка в контратаке — он выскочил один на один с Лещуком. «Уфа» снова не выиграла у «Динамо», но вряд ли расстроена результатом.

Цифра

3 матча не пропускает динамовский голкипер Лещук.