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16 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Повтор помог Мешкову, Игбун не забил Беленову. «Динамо» не смогло обыграть «Уфу»

Москвичи не использовали множество моментов — башкирская команда уезжает из Петровского парка с одним очком.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

«Динамо» ярко и красочно представило стартовый состав, в котором нашлось место недавнему лидеру «Уфы» Игбуну. Именно нигериец создал первый опасный эпизод, однако его удар заблокировали. А еще через несколько минут в центре внимания оказался арбитр Виталий Мешков, который указал на 11-метровую отметку, посчитав, что Круговой сыграл рукой. Запахло скандалом, однако, выслушав мнение ВАР, рефери сам изучил повтор и отменил ошибочно принятое в динамике решение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так бело-голубые лишились шанса открыть счет, хотя кажется, что забить с «точки» было бы сложнее, чем поразить цель в ситуации, когда в площади ворот до мяча не сумел дотянуться Рыков.

И точно труднее, чем в моменте с участием Нжи. Получив пас от Игбуна, камерунец классно развернул Аликина и мог делать все, что угодно — даже вывести партнера на пустой угол. Но Нжи безобразно пробил и даже не попал в створ. Паршивлюк, напротив, после сольного прохода не промахнулся, однако Беленов вытянул мяч из верхнего угла.

Эстафета нереализованных возможностей продолжилась после перерыва, и пиком невезения стал эпизод с участием Игбуна. Подкараулив ошибку отдавшего передачу к своим воротам Йокича, форвард вышел один на один. Однако Беленов за несколько лет настолько изучил стиль нападающего, что устранил и эту угрозу, и в следующей атаке вытянул мяч из угла. В этом случае недавнего уфимца вывел на идеальную позицию Шиманьски.

Когда же из хорошей позиции промазал Филипп, а Беленов достал из-под перекладины выстрел Юсупова, подумалось, что «Динамо» заколдовали. Для полного шока не хватило только гола Бизяка в контратаке — он выскочил один на один с Лещуком. «Уфа» снова не выиграла у «Динамо», но вряд ли расстроена результатом.

Цифра

3 матча не пропускает динамовский голкипер Лещук.

22 игры подряд не побеждает в гостях «Уфа».

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 916.09.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Динамо, 9538 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловВадим Евсеев
Составы команд
31Игорь Лещук
31Александр Беленов
17Сергей Паршивлюк
33Александр Сухов
71′
34Константин Рауш
2Данил Круговой
4Владимир Рыков
3Павел Аликин
26′
24Роман Евгеньев
77′
55Джемал Табидзе
5Максимилиан Филипп
23Данила Емельянов
10Силвестр Игбун
8Кэтэлин Карп
6Артур Юсупов
74Даниил Фомин
15Роман Нойштедтер
5Боян Йокич
83′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
70′
9Денис Терентьев
20Вячеслав Грулев
10Оливье Тилль
73′
9Клинтон Нжи
45′
17Николай Гиоргобиани
11Себастьян Шиманьски
57Вячеслав Кротов
65′
11Ловро Бизяк
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты2
22Удары (всего)10
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые0
15Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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