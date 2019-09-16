Повтор помог Мешкову, Игбун не забил Беленову. «Динамо» не смогло обыграть «Уфу»
Москвичи не использовали множество моментов — башкирская команда уезжает из Петровского парка с одним очком.
Москвичи не использовали множество моментов — башкирская команда уезжает из Петровского парка с одним очком.
«Динамо» ярко и красочно представило стартовый состав, в котором нашлось место недавнему лидеру «Уфы» Игбуну. Именно нигериец создал первый опасный эпизод, однако его удар заблокировали. А еще через несколько минут в центре внимания оказался арбитр Виталий Мешков, который указал на 11-метровую отметку, посчитав, что Круговой сыграл рукой. Запахло скандалом, однако, выслушав мнение ВАР, рефери сам изучил повтор и отменил ошибочно принятое в динамике решение.
Так
И точно труднее, чем в моменте с участием Нжи. Получив пас от Игбуна, камерунец классно развернул Аликина и мог делать все, что угодно — даже вывести партнера на пустой угол. Но Нжи безобразно пробил и даже не попал в створ. Паршивлюк, напротив, после сольного прохода не промахнулся, однако Беленов вытянул мяч из верхнего угла.
Эстафета нереализованных возможностей продолжилась после перерыва, и пиком невезения стал эпизод с участием Игбуна. Подкараулив ошибку отдавшего передачу к своим воротам Йокича, форвард вышел один на один. Однако Беленов за несколько лет настолько изучил стиль нападающего, что устранил и эту угрозу, и в следующей атаке вытянул мяч из угла. В этом случае недавнего уфимца вывел на идеальную позицию Шиманьски.
Когда же из хорошей позиции промазал Филипп, а Беленов достал
3 матча не пропускает динамовский голкипер Лещук.
22 игры подряд не побеждает в гостях «Уфа».
|Дмитрий Хохлов
|Вадим Евсеев
|31
|Игорь Лещук
|31
|Александр Беленов
|17
|Сергей Паршивлюк
|33
|Александр Сухов
71′
|34
|Константин Рауш
|2
|Данил Круговой
|4
|Владимир Рыков
|3
|Павел Аликин
26′
|24
|Роман Евгеньев
77′
|55
|Джемал Табидзе
|5
|Максимилиан Филипп
|23
|Данила Емельянов
|10
|Силвестр Игбун
|8
|Кэтэлин Карп
|6
|Артур Юсупов
|74
|Даниил Фомин
|15
|Роман Нойштедтер
|5
|Боян Йокич
83′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
70′
|9
|Денис Терентьев
|20
|Вячеслав Грулев
|10
|Оливье Тилль
73′
|9
|Клинтон Нжи
45′
|17
|Николай Гиоргобиани
|11
|Себастьян Шиманьски
|57
|Вячеслав Кротов
65′
|11
|Ловро Бизяк
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|2
|22
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)