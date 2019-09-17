Перезапуск: что ждет Мамаева и Кокорина после выхода на свободу?

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Допускаю, что вы могли забыть или вовсе пропустили начало истории, поэтому не лишним будет напомнить, что две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября 2018 года. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе на Никитской — главу департамента Минпромторга Дениса Пака (его стулом ударил Кокорин) и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор, а затем по итогам судебного разбирательства отправились в колонию, где подали на УДО и теперь досрочно выходят на свободу.

Уже после решения об освобождении по УДО Артем Дзюба, комментируя долгожданное возвращение Кокорина и Мамаева, сказал, что «главное — дети скоро увидят отцов». Артем не зря делал акцент именно на этом. Кокорин стал отцом совсем недавно, а Мамаев еще на суде обращал внимание на переживания своего ребенка. Павел был не согласен с обвинением («мы сразу начали сотрудничать со следствием, сами сдались, помогали найти свидетелей и никак не препятствовали расследованию»), заявив, что его «отсутствие сказывается на психике и воспитании» детей, которые находятся на его иждивении.

Но суд был непреклонен. Все подсудимые отправились отбывать наказание в колонию. Этот год стал тяжелым для всех участников процесса, но развязка близка. Условия содержания, судя по поступавшим фото- и видеоматериалам, экскурсиям и рассказам коллег, а также по интервью главных героев истории, были не столь жесткими, какими могли бы быть. Сменившие тяжелый люкс на тюремные нары футболисты теперь возвращаются к привычной жизни. Было бы красиво отметить это в том самом кафе.

Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты. Поэтому этим людям тоже огромное спасибо, они нам тоже очень помогли пройти весь этот путь. Без них было бы, может быть, как-то скучно. Павел Мамаев российский футболист

И вот после борьбы со скукой футболисты возвращаются. Александр Кокорин, вероятнее всего, продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените». Клуб все время поддерживал своего игрока и, как я понимаю, сейчас подпишет с ним новый контракт. Прежний истек летом и не возникнет проблем дозаявить Кокорина на сезон, так как для свободных агентов действуют свои правила заявки. Иначе обстоит дело с Мамаевым. «Краснодар» планирует расторгнуть с полузащитником соглашение. Там предстоят разбирательства, игрока и клуб ждут в РФС и только после завершения всех процедур Павел сможет перейти к трудоустройству. Не исключаю возможности, при которой Мамаев продолжит карьеру в Москве.

Год без тренировок, вне всяких сомнений, сказался на физическом состоянии игроков и как быстро они наберут форму (и наберут ли), большой вопрос.

Именно по этой причине им не стоит ждать повторения финансовых условий, которые были до тюрьмы. Плюс, опять же, возраст, который в их случае — минус.

Если вспоминать тех, кто проходил через тюремные испытания в расцвете карьеры, то первым на ум сразу же приходит Эдуард Стрельцов. Получив пять лет, он смог вернуться и дважды стать лучшим футболистом СССР, выиграть чемпионат и Кубок СССР. Это как раз яркий пример преодоления. После трех лет тюрьмы возвращался на ринг Майк Тайсон и тоже триумфально: титул чемпиона мира тому подтверждение. В случае Кокорина и Мамаева даже простое возвращение в футбол с постоянной практикой будет достижением, а уж если они смогут получить вызов в сборную России перед или на Евро-2020, я сильно удивлюсь и уже можно будет говорить о спортивном подвиге.

Кокорин и Мамаев на год перехватили эстафету скандалов у Александра Емельяненко, который несколько лет был главным поставщиков новостей в криминальных сводках. Известный боец с 2012 года чаще появлялся на страницах СМИ из-за проблем с законом, нежели из-за спортивных результатов. Мелкое хулиганство, дебош, драка в кафе (ничего не напоминает? Там, правда, до суда не дошло, урегулировали конфликт по соглашению сторон), ДТП (и не один раз) и, как финал, дело об изнасиловании домработницы и реальный срок в апреле 2014 года (вышел, как и футболисты, по УДО). Емельяненко смог вернуться в бои и из шести проведенных матчей выиграл пять (один завершился вничью), но в начале этого года очередное ЧП: десять суток административного ареста за ДТП в нетрезвом виде и аннулирование контракта с RCC (один из крупнейших игроков среди промоутерских компаний). На фоне любимого всеми брата Федора, примера для многих, Александр стал отрицательным героем и прогнозировать развитие его карьеры проблематично.

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Кокорин и Мамаев тоже стали отрицательными героями и из кумиров превратились в преступников, которые бьют людей на улице, бьют стулом по голове посетителя кафе и с улыбкой уходят, не считая нужным, пока не пригрозили, выходить из сумрака. Обычная «хулиганка», которая в случае с непубличными людьми осталась бы незамеченной и, вероятно, без разбирательства и суда, всплыла мгновенно и вирусно за счет новых медиа, камер наблюдения и соцсетей. Все. Их участь была предрешена ажиотажем и медийной волной, которая смыла всю четверку в колонию. Смогут ли от блатной жизни к нормальной вернуться? Не станут ли ролевой моделью для определенного контингента подрастающего поколения? Это зависит только от них самих. При этом у обоих есть масса положительных черт и примеров из прошлой жизни: благотворительность, помощь тем, кому она нужна. Но об этом моментально забыли, так как плохое перевесило хорошее.

В феврале Кокорин написал письмо, которое передали в нашу редакцию, он писал: «<…> хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный, я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша».

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий 10 лет дружбы Мамаева и Кокорина

В этом письме есть обязательная программа — извинения и желание снова быть в спорте. Но нет раскаяния. Прочитал много всего и основное — в обоих случаях акцент на ответную реакцию на оскорбления. О раскаянии речи не идет. А уж если вспомнить одно из первых писем Кокорина на волю, где он, размышляя о мнении народа, называет этот самый народ «стадом баранов». Весьма красноречиво. Помимо того что Александр писал, он еще и читал — по большей части письма болельщиков и тех, кто не остался равнодушным к произошедшему, но, бывало, и книги. Так, Кокорин прочитал «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и советовал ее всем, так как речь в романе идет о несправедливом заточении, намекая, видимо, на свою ситуацию. Помимо Дюма, каждый россиянин должен прочитать еще и «Уголовный кодекс». А вот Павел Мамаев, человек очень верующий, свое время посвящал чтению христианской литературы и много думал о Боге.

«Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Здесь, конечно, больше времени с Богом общаться. Читаю Новый Завет. Считаю, главное — как ты веришь. По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять», — говорил во время судебных заседаний Мамаев.

Их с Кокориным история — иллюстрация вседозволенности. Бешеные деньги, ощущение безнаказанности, красивая жизнь и печальный финал. Сейчас оба получают шанс на реабилитацию, возможность перезапуска и своей карьеры, и своей жизни. Возможность посмотреть на себя и свое прошлое, побывав за колючей проволокой. Возможность стать другими. Через раскаяние и покаяние, а не через снисходительные улыбки и взгляд свысока. Работа над ошибками должна быть такой, чтобы урок был усвоен навсегда. А там и до домашнего Евро рукой подать.