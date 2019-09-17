Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

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Полузащитнику и нападающему, в активе которых на двоих более 60 матчей за национальную сборную России, предстоит не только вернуться к нормальной жизни. Молодые люди неоднократно заявляли, что горят желанием снова играть на высоком уровне, поэтому к возобновлению ими футбольной карьеры внимание будет не менее пристальным, чем к истории с их «подвигами» в центре Москвы прошлой осенью.

От Алексеевки до Сочи

Из колонии, расположенной в Алексеевке Белгородской области, до столицы Олимпийских игр-2014 всего тысяча километров — всего ничего по российским меркам. Именно в «Сочи» сватали Кокорина, контракт которого с «Зенитом» истек в июне. Из питерской команды в город-курорт летом уехала целая горсть футболистов, из-за чего «Сочи» даже прозвали фарм-клубом «Зенита». Нет сомнений, что Кокорин пригодится и действующему чемпиону страны — главный тренер Сергей Семак заявил, что ждет возвращения «одного из лучших» футболистов России.

Сразу после выхода из колонии адвокат Кокорина заявил журналистам, что футболист «буквально вчера» подписал контракт с «Зенитом». Но пока открыт вопрос, останется ли он в составе питерского клуба или уйдет в аренду. Тёплая погода точно не помешает колену нападающего, проблемы с которым он испытывал в заключении.

В Манчестер не позовут

Молодой полузащитник ЦСКА Павел Мамаев в конце 2011 года отдыхает в Майами — городе, облюбованном футболистами со всего мира. Экран его мобильного телефона показывает входящий звонок от одноклубника Зорана Тошича. Талантливый серб, некогда восходящая звезда «Манчестер Юнайтед», никогда не беспокоил по пустякам, поэтому Мамаев отвлекся от дел и взял трубку.

Через несколько минут россиянин, покрытый мурашками с ног до головы, трясущимися руками набирает своего агента — Тошич звонил по просьбе легенды мирового футбола сэра Алекса Фергюсона из «Юнайтед», который лично заинтересовался в юрком армейце. Тогда Мамаеву не хватило буквально нескольких матчей за сборную России, чтобы получить в Англии разрешение играть в премьер-лиге.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?

Сейчас Мамаев вряд ли сможешь претендовать на попадание в состав топ-5 команд российской лиги. Его предыдущий клуб «Краснодар» уже выразил свою неготовность переподписать игрока — наоборот, сначала им предстоит расторгнуть действующее соглашение. ЦСКА также не рассчитывает на Павла, у «Зенита» есть свой «уголовник». Тридцатилетний полузащитник пока возвращается в никуда: менеджеры как минимум пяти-восьми клубов российской лиги оценивают риски от приглашения одиозной персоны. Для Мамаева наступает тревожная осень.

Мамаев — полузащитник, Кокорин — правозащитник

Бесчисленные свободные часы в СИЗО Кокорин тратил с пользой. На стуле рядом с его кроватью в небольшой камере не только фрукты и художественная литература, но и уголовно-процессуальный кодекс, книги по юриспруденции. В его речах на судах неоднократно проскальзывала профильная терминология. Беззаботный на воле, под стражей Кокорин углубился в тему и столкнулся с той самой несправедливостью, о который говорит примерно каждый на его месте.

До ареста Кокорин и публично, и скрытно занимался благотворительностью, помогал детям, страдающим от редких заболеваний, заходил к ним в палаты и дарил игрушки. Теперь же, будучи на свободе, к клиникам и благотворительным фондам, получающим деньги футболиста, могут добавиться правозащитные организации. Помощь, несомненно, получат и арестанты, которые встретились на пути нападающего за этот год.

Мамаев всё-таки остался чуть более аполитичным, отстраненным. На судах он вроде бы был в клетке, но не мыслями, оттого нередко переспрашивал адресованные ему вопросы. Говорил по делу, но мало, не защищался и не возмущался, как его коллега по несчастью, просто ждал, будто бы уже отбывал не назначенное на тот момент наказание.

Всё изменилось

Спустя 350 дней после ареста из ворот исправительной колонии точно выйдут уже не те люди, которые были арестованы Тверским судом Москвы 11 октября 2018 года. И если тогда каждый знакомый с новостями обыватель требовал для обвиняемых максимального наказания, то теперь к ним всё больше испытывают симпатию. «Слишком суровый срок», «жалко пацанов» и «надеюсь, вернутся на свой уровень» пришли на смену эмоциональным требованиям отстранить Кокорина и Мамаева от футбола навсегда.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Не держат зла на молодых людей в той самой «Кофемании» где они устроили потасовку, не против нахождения ребят на воле даже глава департамента Минпромторга Денис Пак. Кажется, всё готово для того, чтобы Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжили свои карьеры. Можно даже предположить, что публика встретит их не оглушающим свистом с трибун, а пусть и робкими, но аплодисментами. Всё остальное зависит от самих парней.

Преступление и наказание

Источник: РИА "Новости"

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).

В октябре 2018 года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева. В ходе суда выяснилось, что двум потерпевшим был нанесен легкий вред здоровью, тогда как Гайсин отделался физической болью.