Тренер «Спартака»: у Кононова есть три матча, Цорн контактирует с Венгером

Венгер

«Спартак» в который раз штормит. Неудачные результаты последнего времени — три «баранки», причем все на своем поле — подняли волну возмущения среди болельщиков. И вот на встрече 9-го тура РПЛ, в которой команда Олега Кононова уступила «Уралу» (1:2), мы во втором тайме вновь услышали с трибун «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!».

Массимо на прошлой неделе побывал в Москве, но на «Открытие Арену» даже не заглядывал. Дал понять, что вариант с возвращением итальянца исключен и генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Томас Цорн и Олег Кононов

Часто упоминаемый в контексте «Спартака» главный тренер сборной России Станислав Черчесов занят как минимум до середины следующего лета, а вариант с совмещением пока выглядит неприемлемым как для РФС, так и для клуба.

Невозможен, насколько понимаю, возврат к кандидатуре Курбана Бердыева — слишком тяжелые воспоминания вызывает у высшего спартаковского менеджмента отказ титулованного специалиста трехлетней давности в момент, когда с ним уже обо всем договорились.

Прямым текстом говорит в интервью «СЭ», что Кононов доработает как минимум до декабря владелец «Спартака» Леонид Федун. Олегу Георгиевичу не о чем беспокоиться — по крайней мере, пока?

Не спешил бы так утверждать. Не зря же на том же матче с «Уралом» в одном из скайбоксов стадиона в Тушине побывал агент Шандор Варга, заметная фигура на английском и российском рынках, давний друг Арсена Венгера. Не зря же Цорн в начале этой недели отправился в Лондон. По нашей информации, Томас в британской столице контактирует с 69-летним французским тренером. Это можно охарактеризовать как «прощупывание почвы», «закидывание удочки» — выберите сами то, что вам больше нравится. Пока ничего конкретного. Но это пока.

Источник: РИА "Новости"

«Спартаку» нужно понять, готов ли Венгер в принципе вернуться к активной работе, ехать конкретно в Россию, каковы его финансовые аппетиты, требования по селекции, и т. д. Все это не значит, что:

а) Арсен согласится, к тому же он наверняка попросит усилить состав — в «Арсенале» Венгер привык к более высокому исполнительскому мастерству футболистов, чем у спартаковцев;.

б) москвичи примут условия француза (а это дорогой специалист, с зарплатой от 5 миллионов евро в год) — особенно на фоне больших, за 40 миллионов евро, летних трат.

В общем, нельзя однозначно утверждать, что история закончится назначением Венгера, но факт остается фактом — контакты с ним есть. Как, очевидно, есть они и с другими тренерами — прежде всего, представителями немецкой школы. Всему этому можно дать определение «план «Б».

Заметьте, что если раньше с верхних этажей спартаковской пирамиды говорили, что Кононов отработает контракт до конца, то есть до окончания нынешнего сезона, то теперь звучит «декабрь».

Кононов

Почему так происходит? Действительно, позиции Олега Георгиевича в последнее время стали куда менее прочными. И дело не только в неудачах команды. Далеко не все менеджеры «Спартака» считают, что Кононов — именно тот, кто приведет команду в светлое будущее.

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Полагаю, что именно по этой причине не был приобретен румынский атакующий хавбек Янис Хаджи, хотя его кандидатура устраивала главного тренера. Те же факторы сказались на неподписании французского опорника Андриена Тамеза — переговоры сорвались в самый последний момент из-за ряда не самых значительных пунктов в личном договоре. Обычно когда стороны доходят до такой стадии, то так или иначе, но сделка закрывается. Тут — не срослось… Хотя человека, исполнявшего бы роль классического бульдога-разрушителя, в «Спартаке» как не было, так и нет.

Не думаю, что Кононов в восторге от продажи Фернанду и, особенно, Зе Луиша — ни Понсе, ни Ларссон, ни Шюррле (когда выходит на острие) пока не стали полноценной заменой африканцу, отлично начавшему в «Порту»: 6 голов в 7 официальных встречах.

Да, Олег Георгиевич сугубо корпоративный тренер, с пониманием относится к нуждам клуба в плане бизнес-, а не спортивной составляющей, осознает, что нужно вписываться в рамки финансового фэйр-плей УЕФА. Но как любому нормальному специалисту ему хочется равнозначных приобретений. Да и, вообще, тех игроков, на кого он, грубо говоря, указал пальцем. Подобное в ходе недавней трансферной кампании происходило далеко не всегда. Недаром Цорн обозначил новый принцип комплектования: покупаем не для тренера, а для клуба. Все верно, только спрашивают всегда с тренера — какими бы ни были внутренние регламенты.

Еще есть ощущение, что Кононова, неплохого на самом деле методиста и тактика, не спешат огородить от влияния внешних факторов, таких, например, как давление трибун и СМИ. В «Краснодаре» (пусть там пресс априори меньше) над ним построили психологический «кокон» — до какого-то времени это давало неплохой результат.

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Три матча

Тогда резонно возникает другой вопрос: Кононов обречен?

Ответ — нет. Во-первых (и в-главных) есть веские основания полагать, что Федун, утверждая, что тренер доработает до декабря, не лукавит. Это не обычный политес, а реальный кредит доверия. Уже не такой весомый, как сразу после победы в дерби над ЦСКА месяц назад, но он существует. Запас терпения у главного акционера «Спартака», судя по всему, не закончился. Другое дело, что материя это тонкая и лопнуть способна в любой момент, но сейчас владелец клуба еще готов ждать.

Во-вторых, в футбольном мире уверенно утверждают, что у Кононова установился хороший контакт с командой: люди слышат его, а он принимает во внимание мнение футболистов. Причем эта нить не порвалась даже в состоянии пике, в которое вошел «Спартак» в конце лета-начале осени. Возможно, не решающий фактор, но важный.

Так что все по-прежнему в руках Олега Георгиевича: побеждай «Уфу» и «Оренбург» в двух ближайших турах РПЛ, проходи команду ПФЛ «КАМАЗ» в 1/16 финала Кубка России — и к очередной встрече с равным, «Краснодаром», в чемпионате разговоры о скорой отставке как минимум поутихнут.