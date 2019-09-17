Тренер «Спартака»: у Кононова есть три матча, Цорн контактирует с Венгером
Обозреватель «СЭ» — о ситуации в
Обозреватель «СЭ» — о ситуации в
«Спартак» в который раз штормит. Неудачные результаты последнего времени — три «баранки», причем все на своем поле — подняли волну возмущения среди болельщиков. И вот на встрече 9-го тура РПЛ, в которой команда Олега Кононова уступила «Уралу» (1:2), мы во втором тайме вновь услышали с трибун «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!».
Массимо на прошлой неделе побывал в Москве, но на «Открытие Арену» даже не заглядывал. Дал понять, что вариант с возвращением итальянца исключен и генеральный директор
Часто упоминаемый в контексте «Спартака» главный тренер сборной России Станислав Черчесов занят как минимум до середины следующего лета, а вариант с совмещением пока выглядит неприемлемым как для РФС, так и для клуба.
Невозможен, насколько понимаю, возврат к кандидатуре Курбана Бердыева — слишком тяжелые воспоминания вызывает у высшего спартаковского менеджмента отказ титулованного специалиста трехлетней давности в момент, когда с ним уже обо всем договорились.
Не спешил бы так утверждать. Не зря же на том же матче с «Уралом» в одном из скайбоксов стадиона в Тушине побывал агент Шандор Варга, заметная фигура на английском и российском рынках, давний друг Арсена Венгера. Не зря же Цорн в начале этой недели отправился в Лондон. По нашей информации, Томас в британской столице контактирует с 69-летним французским тренером. Это можно охарактеризовать как «прощупывание почвы», «закидывание удочки» — выберите сами то, что вам больше нравится. Пока ничего конкретного. Но это пока.
«Спартаку» нужно понять, готов ли Венгер в принципе вернуться к активной работе, ехать конкретно в Россию, каковы его финансовые аппетиты, требования по селекции,
а) Арсен согласится, к тому же он наверняка попросит усилить состав — в «Арсенале» Венгер привык к более высокому исполнительскому мастерству футболистов, чем у спартаковцев;.
б) москвичи примут условия француза (а это дорогой специалист, с зарплатой от 5 миллионов евро в год) — особенно на фоне больших, за 40 миллионов евро, летних трат.
Заметьте, что если раньше с верхних этажей спартаковской пирамиды говорили, что Кононов отработает контракт до конца, то есть до окончания нынешнего сезона, то теперь звучит «декабрь».
Почему так происходит? Действительно, позиции Олега Георгиевича в последнее время стали куда менее прочными. И дело не только в неудачах команды. Далеко не все менеджеры «Спартака» считают, что Кононов — именно тот, кто приведет команду в светлое будущее.
Полагаю, что именно по этой причине не был приобретен румынский атакующий хавбек Янис Хаджи, хотя его кандидатура устраивала главного тренера. Те же факторы сказались на неподписании французского опорника Андриена Тамеза — переговоры сорвались в самый последний момент
Да, Олег Георгиевич сугубо корпоративный тренер, с пониманием относится к нуждам клуба в плане бизнес-, а не спортивной составляющей, осознает, что нужно вписываться в рамки финансового
Еще есть ощущение, что Кононова, неплохого на самом деле методиста и тактика, не спешат огородить от влияния внешних факторов, таких, например, как давление трибун и СМИ. В «Краснодаре» (пусть там пресс априори меньше) над ним построили психологический «кокон» — до
Тогда резонно возникает другой вопрос: Кононов обречен?
Ответ — нет.
Так что все
Другое дело, если случатся осечки в этих трех матчах — тут нервы могут не выдержать уже не только у фанатов.