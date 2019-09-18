Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами станут Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы), резервным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Михаил Вилков (Нижний Новгород). Встреча пройдет в Москве 22 сентября.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 10, 22.09.2019, 19:00 ЦСКА - Краснодар -

Систему VAR также применят на матче между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Главным арбитром игры, которая состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге, назначен Сергей Карасев (Москва), ассистентами — Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва), резервным судьей — Павел Шадыханов (Москва). За VAR будут отвечать Вилков и Алексей Сухой (Люберцы).