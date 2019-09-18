Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 18 сентября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из
ТАСС, 18 сентября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из
Ассистентами станут Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы), резервным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Михаил Вилков (Нижний Новгород). Встреча пройдет в Москве 22 сентября.
Систему VAR также применят на матче между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Главным арбитром игры, которая состоится 21 сентября в
Матч между «Уфой» и «Спартаком» (Москва) обслужит Сухой, «Ахмат» (Грозный) и «Крылья Советов» (Самара) рассудит Станислав Васильев (Ижевск), «Тамбов» и «Ростов» — Казарцев, «Оренбург» и «Локомотив» (Москва) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Москва) и «Сочи» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), «Арсенал» (Тула) и «Урал» (Екатеринбург) — Виталий Мешков (Дмитров).