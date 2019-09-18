«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба.
В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году. Власов работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год, а с 2012-го занимал должность директора по развитию бизнеса. Как отмечается, в московском клубе он руководил работой со спонсорами.
В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций, в том числе руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи чемпионата мира.