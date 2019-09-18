Футболист «Тамбова» Чуперка дисквалифицирован на три матча РПЛ за оскорбление арбитра
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/.
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/.
15 сентября ЦСКА обыграл «Тамбов» в Саранске со счетом 2:0. На 71-й минуте Чуперка был удален за вторую желтую карточку, причем оба предупреждения футболист получил в течение одной минуты.
«Сначала на 72-й минуте Чуперка получил желтую за неспортивное поведение. — сказал Григорьянц. — Это предупреждение оказалась у него четвертым, то есть он уже был обязан пропускать следующую игру
КДК получил рапорт от Вилкова, в котором арбитр указал то оскорбительное слово, которое сказал Чуперка. «Футболист лично позвонил Вилкову и извинился, я попросил Михаила внести этот факт в свой рапорт. Сегодня утром мы получили дополнительный рапорт от Вилкова, в котором он указал, что Чуперка извинился, его извинения приняты, конфликт игрока и арбитра исчерпан. Чуперка присутствовал на заседании, извинился за свое поведение, клуб также принял решение о наказании футболиста», — добавил глава КДК.
«Чуперка уже получил автоматическую дисквалификацию. КДК дополнительно дисквалифицировал защитника на два матча, один из которых — условно, плюс штраф в 100 тысяч рублей», — заключил Григорьянц.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает второе место, набрав 19 очков, «Тамбов» с пятью очками идет 16-м. В следующем туре армейцы 22 сентября примут «Краснодар», «Тамбов» 21 сентября проведет домашний матч против «Ростова».