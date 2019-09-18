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16:18 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Тамбова» Чуперка дисквалифицирован на три матча РПЛ за оскорбление арбитра

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперку на три матча (один — условно) Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра встречи девятого тура против ЦСКА Михаила Вилкова. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

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15 сентября ЦСКА обыграл «Тамбов» в Саранске со счетом 2:0. На 71-й минуте Чуперка был удален за вторую желтую карточку, причем оба предупреждения футболист получил в течение одной минуты.

«Сначала на 72-й минуте Чуперка получил желтую за неспортивное поведение. — сказал Григорьянц. — Это предупреждение оказалась у него четвертым, то есть он уже был обязан пропускать следующую игру из-за перебора желтых карточек. А вот за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Чуперка получил прямую красную карточку».

КДК получил рапорт от Вилкова, в котором арбитр указал то оскорбительное слово, которое сказал Чуперка. «Футболист лично позвонил Вилкову и извинился, я попросил Михаила внести этот факт в свой рапорт. Сегодня утром мы получили дополнительный рапорт от Вилкова, в котором он указал, что Чуперка извинился, его извинения приняты, конфликт игрока и арбитра исчерпан. Чуперка присутствовал на заседании, извинился за свое поведение, клуб также принял решение о наказании футболиста», — добавил глава КДК.

«Чуперка уже получил автоматическую дисквалификацию. КДК дополнительно дисквалифицировал защитника на два матча, один из которых — условно, плюс штраф в 100 тысяч рублей», — заключил Григорьянц.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает второе место, набрав 19 очков, «Тамбов» с пятью очками идет 16-м. В следующем туре армейцы 22 сентября примут «Краснодар», «Тамбов» 21 сентября проведет домашний матч против «Ростова».

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