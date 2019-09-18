Матч «Зенит» -«Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Ранее в среду стало известно, что бывший футболист «сине-бело-голубых» Риксен скончался в возрасте 43 лет после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но мог общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.