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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Зенит» -«Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и казанским «Рубином» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене, сообщается на сайте петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду стало известно, что бывший футболист «сине-бело-голубых» Риксен скончался в возрасте 43 лет после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но мог общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена. Субботний матч с «Рубином» начнется с минуты молчания в память об игроке, — говорится в сообщении «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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