Карпин и Рахимов оштрафованы КДК РФС по итогам матча «Ростов» — «Ахмат»

Встреча девятого чемпионата России «Ростов» — «Ахмат», прошедшая в понедельник в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
«По матчу ЦСКА — “Тамбов”. У болельщиков ЦСКА следующие нарушения: за использование пиротехники (штраф) — 30 тысяч рублей, за скандирование — 40 тысяч рублей, плюс болельщик ЦСКА стоял на защитном ограждение — 25 тысяч рублей. По матчу “Ростов” — “Ахмат”: Валерий Карпин покидал техническую зону, он лично оштрафован на 30 тысяч рублей, Рахимов также покидал техническую зону — (оштрафован) на 20 тысяч рублей лично», — сказал Григорьянц журналистам.
Также на заседание КДК в среду был рассмотрен вопрос, отложенный с прошлого тура.
«У нас был вопрос с прошлого заседания по матчу “Ахмат” — “Тамбов”. Сектор активной поддержки “Ахмата” скандировал в адрес Рахимова. Мы запросили дополнение к рапорту у делегата — данный эпизод действительно был. Это первое нарушение за скандирование — (штраф) 10 тысяч рублей», — добавил глава комитета.