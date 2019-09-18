Карпин и Рахимов оштрафованы КДК РФС по итогам матча «Ростов» — «Ахмат»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча девятого чемпионата России «Ростов» — «Ахмат», прошедшая в понедельник в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«По матчу ЦСКА — “Тамбов”. У болельщиков ЦСКА следующие нарушения: за использование пиротехники (штраф) — 30 тысяч рублей, за скандирование — 40 тысяч рублей, плюс болельщик ЦСКА стоял на защитном ограждение — 25 тысяч рублей. По матчу “Ростов” — “Ахмат”: Валерий Карпин покидал техническую зону, он лично оштрафован на 30 тысяч рублей, Рахимов также покидал техническую зону — (оштрафован) на 20 тысяч рублей лично», — сказал Григорьянц журналистам.

Также на заседание КДК в среду был рассмотрен вопрос, отложенный с прошлого тура.