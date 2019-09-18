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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый скандал на «Ростов-Арене». Команду Карпина не пустили на предыгровую тренировку

По информации «СЭ», «Ростов» Валерия Карпина не смог тренироваться на домашней арене перед матчем 9-го тура премьер-лиги с «Ахматом».

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Источник: Спорт-Экспресс

У «Ростова» есть договор аренды стадиона с компанией «Спорт-Ин», которая управляет этим спортивным сооружением.

Накануне матча с «Ахматом» (16 сентября) команде было отказано в проведении предматчевой тренировки на «Ростов Арене» 15 сентября. В письме, которое есть в распоряжении «СЭ», указано, что «в связи с проведением работ по демонтажу концертного оборудования группы “Ленинград” и подготовкой футбольного поля для проведения матча чемпионата России между командами “Ростов” и “Ахмат”, предоставление спортивного газона для проведения вышеуказанной тренировки не представляется возможным». В тот же день, 15 сентября, на «Ростов Арене» прошло другое мероприятие — круглый стол в рамках автопробега коммунальной техники «Чистая страна»: Обсуждались вопросы раздельного сбора коммунальных отходов. Команда Карпина провела предыгровую тренировку на базе. По информации «СЭ», «Ростов» планирует обратиться в РФС, РПЛ и Министерства спорта.

«У нас сложные отношения с компанией “Спорт-Ин”, — говорит PR-директор “Ростова” Денис Штанько. — Действительно указанный прецедент был, мы не могли попасть на стадион, потому что там проходило коммерческое мероприятие. Поэтому все наши организационные вопросы по матчу пришлось решать непосредственно в день игры. Конечно, был большой дискомфорт в связи с этим, но мы справились. Вообще мы сейчас не хотели бы давать какие-то дополнительные комментарии». (Сергей Егоров).

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