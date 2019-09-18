Новый скандал на «Ростов-Арене». Команду Карпина не пустили на предыгровую тренировку

Источник: Спорт-Экспресс

У «Ростова» есть договор аренды стадиона с компанией «Спорт-Ин», которая управляет этим спортивным сооружением.

Накануне матча с «Ахматом» (16 сентября) команде было отказано в проведении предматчевой тренировки на «Ростов Арене» 15 сентября. В письме, которое есть в распоряжении «СЭ», указано, что «в связи с проведением работ по демонтажу концертного оборудования группы “Ленинград” и подготовкой футбольного поля для проведения матча чемпионата России между командами “Ростов” и “Ахмат”, предоставление спортивного газона для проведения вышеуказанной тренировки не представляется возможным». В тот же день, 15 сентября, на «Ростов Арене» прошло другое мероприятие — круглый стол в рамках автопробега коммунальной техники «Чистая страна»: Обсуждались вопросы раздельного сбора коммунальных отходов. Команда Карпина провела предыгровую тренировку на базе. По информации «СЭ», «Ростов» планирует обратиться в РФС, РПЛ и Министерства спорта.