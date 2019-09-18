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17:34 (мск), источник: Sport24

Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим королем России

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между петербуржцами и «Лионом» (1:1), который состоялся вчера во Франции.

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Источник: Sport24

Нынешний тренер «Марселя» посетил встречу в качестве гостя.

«Самое главное, что «Зенит» заработал важное очко. Для команды это очень хорошо. «Зенит» уже побеждал в Лионе, но сейчас все иначе — изменились обе команды, у них новые тренеры и игроки.

Команда действовала дисциплинированно, в обороне соблюдался баланс, удалось забить хороший гол. Это та игра, о которой говорят «50 на 50». Не могу сказать, что у обеих команд было какое-то запредельное количество голевых моментов, но для «Зенита» итоговый результат можно считать успехом.

Решение Сергея Семака впервые в сезоне сыграть в три центральных защитника? О, нет, его решения я точно обсуждать не хочу (улыбается). Семак — мой друг, я уважаю его. «Зенит» показал хорошую игру.

Стал ли «Зенит» слабее по сравнению с той командой, что была у меня? Слишком много изменений произошло. Но ведь «Зенит» — чемпион России, неплохо начал новый сезон. Очевидно, что команда прогрессирует.

Главная звезда в нынешнем составе? О, мне многие нравятся. Дзюба стал настоящим королем России (смеется), Барриос выглядит очень хорошо. По матчу с «Лионом» отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата, — цитирует Виллаш-Боаша «Спорт День за Днем».

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграв с ним РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.

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