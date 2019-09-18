«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию футболиста Швеца
ТАСС, 18 сентября. Грозненский «Ахмат» подаст апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника клуба Антона Швеца на три матча. Об этом сообщает
ТАСС, 18 сентября. Грозненский «Ахмат» подаст апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника клуба Антона Швеца на три матча. Об этом сообщает
В среду
«Ахмат» будет оспаривать трехматчевую дисквалификацию Швеца, — говорится в заявлении
После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В десятом туре «Ростов» на выезде сыграет с «Тамбовом», встреча пройдет в субботу.