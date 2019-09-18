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17:59 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию футболиста Швеца

ТАСС, 18 сентября. Грозненский «Ахмат» подаст апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника клуба Антона Швеца на три матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал 26-летнего Швеца за грубое нарушение правил на игроке «Ростова» Матиасе Норманне в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в понедельник, «Ростов» дома одержал победу со счетом 2:1, Швец был удален на 62-й минуте встречи.

«Ахмат» будет оспаривать трехматчевую дисквалификацию Швеца, — говорится в заявлении пресс-службы. — Это чересчур жесткое наказание за нарушение. Футболист «Ростова» сразу продолжил играть, не прибегая к помощи клубных врачей, три игры — перебор. Мы подадим апелляцию, как только получим решение КДК.

После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В десятом туре «Ростов» на выезде сыграет с «Тамбовом», встреча пройдет в субботу.

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