«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»
10 коротких вопросов бывшему форварду
10 коротких вопросов бывшему форварду
— На прошлой неделе вы оформили первый
— Да, это было несложно —
— В чем главное отличие?
— В Бразилии у игрока с мячом намного больше времени для принятия решений. В России же как только ты получаешь мяч, моментально появляются два или три соперника и вступают в отбор.
— В 7 матчах за «Палмейрас» у вас 4 гола — довольны статистикой?
— Конечно, я счастлив, что уже смог забить столько! Но надеюсь, впереди будет еще больше голов.
— После вашего ухода «Спартак» сильно обновился. Следите за бывшей командой?
— Да, всегда смотрю игры на ютубе. Я болельщик «Спартака»! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним
— А с другими бывшими партнерами — Фернандо, Зе Луишем, Рошей, который сейчас «Крузейро»?
— У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы. И Фернандо, и Роша, и Зе Луиш.
— Теперь Зе Луиш покоряет Португалию. Кто из вас забьет больше?
— И про это тоже в курсе. Очень рад за него! Надеюсь, Зе станет лучшим бомбардиром в своей команде, а я в своей.
— В январе вы снова встретитесь со «Спартаком» — во Флориде на предсезонном турнире.
— Будет очень здорово вновь встретиться со старыми друзьями. Надеюсь, что мы сыграем между собой отличный матч в этом турнире. В общем, жду яркого и красивого футбола.
— Вы провели в Москве 2,5 года. По чему больше всего скучаете в
— Скучаю по России и Москве в целом, поскольку время, которое я прожил там, стало для меня исключительно счастливым. Мне очень нравилось в России. В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями. Всех обнимаю и хочу сказать спасибо за все!
— Перед чемпионатом мира английские медиа постоянно писали о расизме в России. Летом она коснулась вас. Вы же в курсе, что случилось?
— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.
— Журналист утверждает, что это «поведенческая оценка и реакция на инцидент». Вы считаете, «обезьяна» в данном контексте — расизм?
— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию.