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18:42 (мск), источник: Sport24

«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»

10 коротких вопросов бывшему форварду красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

— На прошлой неделе вы оформили первый хет-трик в «Палмейрасе». Можете сказать, что уже полностью адаптировались в новом клубе?

— Да, это было несложно — все-таки я вернулся на родину. Что касается футбола, то он здесь довольно сильно отличается от российского, но я быстро приспособился.

— В чем главное отличие?

— В Бразилии у игрока с мячом намного больше времени для принятия решений. В России же как только ты получаешь мяч, моментально появляются два или три соперника и вступают в отбор.

— В 7 матчах за «Палмейрас» у вас 4 гола — довольны статистикой?

— Конечно, я счастлив, что уже смог забить столько! Но надеюсь, впереди будет еще больше голов.

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— После вашего ухода «Спартак» сильно обновился. Следите за бывшей командой?

— Да, всегда смотрю игры на ютубе. Я болельщик «Спартака»! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся по вотсапу, так что я в курсе жизни клуба.

— А с другими бывшими партнерами — Фернандо, Зе Луишем, Рошей, который сейчас «Крузейро»?

— У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы. И Фернандо, и Роша, и Зе Луиш.

— Теперь Зе Луиш покоряет Португалию. Кто из вас забьет больше?

— И про это тоже в курсе. Очень рад за него! Надеюсь, Зе станет лучшим бомбардиром в своей команде, а я в своей. Ха-ха!

— В январе вы снова встретитесь со «Спартаком» — во Флориде на предсезонном турнире.

— Будет очень здорово вновь встретиться со старыми друзьями. Надеюсь, что мы сыграем между собой отличный матч в этом турнире. В общем, жду яркого и красивого футбола.

— Вы провели в Москве 2,5 года. По чему больше всего скучаете в Сан-Паулу?

— Скучаю по России и Москве в целом, поскольку время, которое я прожил там, стало для меня исключительно счастливым. Мне очень нравилось в России. В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями. Всех обнимаю и хочу сказать спасибо за все!

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— Перед чемпионатом мира английские медиа постоянно писали о расизме в России. Летом она коснулась вас. Вы же в курсе, что случилось?

— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.

— Журналист утверждает, что это «поведенческая оценка и реакция на инцидент». Вы считаете, «обезьяна» в данном контексте — расизм?

— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию.

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