Стала известна зарплата Кокорина в «Зените»

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По информации агентства, зарплата Кокорина по новому соглашению сокращена в пять раз — футболист будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Если форвард будет показывать хорошие результаты, то получит бонусные выплаты. Кроме того, он сможет улучшить условия контракта, если проявит себя на поле.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу. Футболисты находились в колонии с 4 июля.

В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Предыдущее соглашение петербуржцев с Кокориным истекло 30 июня. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.