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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна зарплата Кокорина в «Зените»

Стали известны детали контракта нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом». Их приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

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По информации агентства, зарплата Кокорина по новому соглашению сокращена в пять раз — футболист будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Если форвард будет показывать хорошие результаты, то получит бонусные выплаты. Кроме того, он сможет улучшить условия контракта, если проявит себя на поле.

Фоторепортаж
Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу. Футболисты находились в колонии с 4 июля.

В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Предыдущее соглашение петербуржцев с Кокориным истекло 30 июня. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

Кокорина и Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Арест спортсменов неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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