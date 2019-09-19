Кокорин приступит к работе с «Зенитом» в конце недели

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Как стало известно «СЭ», 28-летний нападающий Александр Кокорин должен прибыть в расположение сине-бело-голубых в конце этой недели. Руководство «Зенита» предоставило футболисту, который 17 сентября освободился из колонии, несколько дней на решение личных вопросов в Москве.

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Ранее генеральный директор чемпионов России Александр Медведев сообщил, что форвард «пройдет углубленное медицинское обследование, получит план по функциональной подготовке. Сначала Александр станет работать по индивидуальному плану. И как только будет готов, то приступит к тренировкам в общей группе».

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.