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08:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин приступит к работе с «Зенитом» в конце недели

Кокорин не выходил на поле с 7 октября 2018 года, когда «Зенит» в чемпионате России обыграл «Краснодар» (2:1).

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Как стало известно «СЭ», 28-летний нападающий Александр Кокорин должен прибыть в расположение сине-бело-голубых в конце этой недели. Руководство «Зенита» предоставило футболисту, который 17 сентября освободился из колонии, несколько дней на решение личных вопросов в Москве.

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Ранее генеральный директор чемпионов России Александр Медведев сообщил, что форвард «пройдет углубленное медицинское обследование, получит план по функциональной подготовке. Сначала Александр станет работать по индивидуальному плану. И как только будет готов, то приступит к тренировкам в общей группе».

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. (Вячеслав Короткин).

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