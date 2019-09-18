РФС разрешил «Оренбургу» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик» до 2021 года

Сертификат соответствия второй категории действителен до 15 сентября 2021 года. Таким образом, «Оренбург» сможет провести оставшиеся домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп — Кубка России текущего сезона на домашней арене, которая вмещает 7520 человек.

С начала сезона клуб из Оренбурга борется за право проведения домашних матчей на стадионе «Газовик», который не смог пройти лицензирование. Бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило «Оренбургу» проводить там домашние матчи чемпионата страны до 15 сентября включительно, одной из главных претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками. В пятницу президент клуба Владимир Кияев сообщил ТАСС, что работы по усовершенствованию микст-зоны завершены.