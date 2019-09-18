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21:28 (мск), источник: ТАСС

РФС разрешил «Оренбургу» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик» до 2021 года

ТАСС, 18 сентября. Исполком Российского футбольного союза (РФС) постановил в виде исключения разрешить «Оренбургу» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Сертификат соответствия второй категории действителен до 15 сентября 2021 года. Таким образом, «Оренбург» сможет провести оставшиеся домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп — Кубка России текущего сезона на домашней арене, которая вмещает 7520 человек.

С начала сезона клуб из Оренбурга борется за право проведения домашних матчей на стадионе «Газовик», который не смог пройти лицензирование. Бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило «Оренбургу» проводить там домашние матчи чемпионата страны до 15 сентября включительно, одной из главных претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками. В пятницу президент клуба Владимир Кияев сообщил ТАСС, что работы по усовершенствованию микст-зоны завершены.

После девяти туров РПЛ «Оренбург» идет на 12-м месте, имея в активе восемь очков. В десятом туре «Оренбург» примет московский «Локомотив» в воскресенье.

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