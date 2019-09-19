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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу премьер-лиги «Тамбов» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение принято в связи с задолженностью клуба перед футболистом Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Если «Тамбов» выполнит данные обязательства, запрет на регистрацию игроков может быть снят.

«Тамбов» после девяти туров с пятью очками занимает последнее 16-е место в премьер-лиге.

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