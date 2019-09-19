РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу
Данное решение принято в связи с задолженностью клуба перед футболистом Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Если «Тамбов» выполнит данные обязательства, запрет на регистрацию игроков может быть снят.
«Тамбов» после девяти туров с пятью очками занимает последнее 16-е место в